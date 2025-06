Revue de Presse PSG : CdM des clubs, Botafogo, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 19 juin 2025. Le PSG affronte Botafogo pour son deuxième match de Coupe du monde des clubs, l’étonnante routine des Rouge & Bleu depuis leur arrivée en Californie, reprise partielle pour Ousmane Dembélé…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la routine du PSG depuis le début de cette Coupe du monde des clubs. Depuis leur arrivée en Californie, les champions d’Europe alternent entre entraînement le matin et temps libre l’après-midi, en dehors des jours et des veilles de match. « Une gestion de circonstance décidée par Luis Enrique et Luis Campos, motivés par ce calendrier sans fin entamé en juillet 2024. L’idée de base : vu que l’affaire pourrait durer un mois, éviter que les joueurs ne saturent à force de tourner en rond dans leurs chambres. » Le matin, le groupe parisien prend le petit déjeuner ensemble, suivi de l’entraînement du jour. Par la suite, c’est quartier libre pour les joueurs jusqu’au dîner du soir, qui est également pris en commun sauf exception. Pendant ce temps libre, certains Parisiens restent à l’hôtel pour se détendre. « On fait un peu de shopping, on va à la plage. On peut jouer à la Playstation, au billard ensemble. Ce sont des moments importants pour constituer une grande équipe. Pour moi, c’est la clé principale pour gagner des trophées », s’est réjoui Gianluigi Donnarumma.

D’autres préfèrent aller visiter les endroits touristiques (Hollywood, Beverly Hills, Venice Beach, Marina Bay, Disneyland Park, Pacific Park…). « Des balades en petits groupes ou avec des proches, puisqu’une partie des familles sont arrivées sur place et logent dans les alentours. Les joueurs sont autorisés à les voir et à passer du temps avec elles, sur ces après-midi. » Certains Parisiens ont aussi pris part à des opérations avec des sponsors. Les Rouge & Bleu profitent d’un certain anonymat pour passer inaperçus, même si certains peuvent être reconnus à l’image de Désiré Doué lors de sa ballade sur la prestigieuse avenue de Rodeo Drive, en compagnie de Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. « Pour le moment, cet étonnant cocktail fonctionne. Le staff fait confiance aux joueurs pour ne pas faire n’importe quoi et être raisonnables dans ces parenthèses quotidiennes. On le sait peu mais dans leur process de recrutement, les équipes de Campos effectuent toujours des recherches sur le mode de vie et les comportements de tel ou tel profil ciblé », précise L’E. En échange de cela, le staff parisien attend une implication maximale lors des séances d’entraînement, qui sont pour le moment décrites comme intenses et appliquées.

Le quotidien sportif fait également le point sur l’état physique d’Ousmane Dembélé. Touché au quadriceps gauche depuis deux semaines, le numéro 10 du PSG a pris part au début de la séance collective avec ses partenaires avant de poursuivre son programme de réhabilitation en individuel. Il devrait être ménagé pour le match face à Botafogo. Absents lors de la victoire face à l’Atlético de Madrid (4-0), Bradley Barcola et Gabriel Moscardo ont participé normalement à la séance du jour, rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien évoque cette rencontre face à Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi (3h du matin, heure française). Depuis trois semaines, les champions d’Europe sont injouables et réduisent chaque adversaire en état de faire-valoir à l’image de l’entrée en lice réussie en Coupe du monde des clubs face à l’Atlético de Madrid (4-0). Et le deuxième match face au club brésilien aura des allures de finale du groupe. « Le PSG espère garder la même vitesse de croisière et dérouler sa partition. Une victoire lui permettrait d’aborder le dernier match de poules face aux modestes Américains de Seattles (23 juin) en s’offrant le luxe de reposer ses cadres en vue du 8e de finale. » Si Paris affiche la même intensité que face aux Colchoneros, il est difficile d’imaginer Botafogo le priver de la première place du groupe. Les Rouge & Bleu ont fixé l’objectif de remporter cette compétition, comme l’avait récemment déclaré Luis Enrique : « Nous voulons aller le plus loin possible, gagner la compétition. Il y aura un niveau très équilibré et cela va être difficile. Au cours de la saison, nous nous sommes fixé l’objectif d’écrire l’histoire. C’est le début d’un nouveau chapitre qui montre que nous devons continuer à nous réinventer, à gagner, à être compétitifs au plus haut niveau. Le club a très faim, les supporters et les joueurs aussi, et c’est très positif. » Luis Enrique et Luis Campos ont trouvé le dosage parfait lors de ce séjour aux Etats-Unis entre le côté sérieux de l’entraînement et la légèreté accordée pendant les temps de repos, copiant ainsi le même modèle que le quotidien au Campus PSG.

