Revue de Presse PSG : CdM des clubs, Real Madrid, Mbappé, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 7 juillet 2025. La demi-finale de Coupe du monde des clubs face au Real Madrid, les retrouvailles avec Kylian Mbappé, le duel entre Mbappé et Ousmane Dembélé…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les retrouvailles entre Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, et le PSG lors des demi-finales de la Coupe du monde des clubs mercredi (21h, heure française, sur DAZN). Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’international français est reparti libre de tout contrat sept ans plus tard après 308 matches disputés et 258 buts inscrits. Depuis son départ de Paris, l’attaquant français et le club parisien entretiennent une relation au mieux indifférente, au pire conflictuelle. Le vent a tourné au moment de la prolongation en 2022 avec un mensonge : l’annonce d’un nouveau contrat jusqu’en 2025 lors de l’officialisation devant le public du Parc des Princes. « L’accord signé quelques heures plus tôt prévoit en réalité deux ans de plus (2024), et un de plus en option. Une nuance qui sera source de vives crispations par la suite. » Pour réussir à le convaincre, la direction parisienne a promis au champion du Monde une équipe compétitive sur mesure pour remporter la Ligue des champions et qu’il sera désormais la tête d’affiche du projet, en cherchant des portes de sortie à Neymar Jr et Lionel Messi. Mais, le recrutement annoncé n’aura pas lieu (Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Milan Skriniar…) Face à cela, Kylian Mbappé se sent dupé et commence à s’interroger. « C’est la douche froide, les nuits blanches à ruminer, s’interroger. Il essaie de joindre le président Al-Khelaïfi. Envisage même de rompre son contrat, quitte à s’asseoir sur des dizaines et des dizaines de millions d’euros », rapporte L’E.

Après ce coup de blues, le meilleur buteur parisien s’est lancé dans sa saison avec en ligne de mire la Coupe du monde 2022, mais quelque chose s’est définitivement cassée. Pourtant, à l’été 2023, Lionel Messi et Neymar Jr ont quitté le club afin de baser le nouveau projet parisien sur le collectif et une identité de jeu claire avec le coach Luis Enrique. Mais, dans un courrier envoyé, Kylian Mbappé a annoncé sa décision de ne pas lever l’année optionnelle dans son contrat. Le fossé se creuse entre le joueur et le président Nasser al-Khelaïfi, qui décidé d’envoyer le numéro 7 dans le loft et le priver de tournée en Asie. Après une conversation entre les deux hommes en août, l’international français sera réintégré au groupe professionnel. Cependant, les derniers mois de l’ancien Monégasque seront étranges avec un Nasser al-Khelaïfi qui espère toujours arracher une prolongation et un Luis Enrique qui le mettra à quelques reprises sur le banc en Ligue 1 afin de « préparer la saison prochaine. » Le joueur disputera son dernier match au Parc des Princes le 12 mai 2024 face à Toulouse (défaite 1-3). « En coulisse, Paris a déjà commencé la rétorsion en bloquant ses derniers salaires et des primes. Et pour couronner le tout, le frère cadet Ethan se retrouve victime collatérale, non conservé alors que le PSG était son club de coeur, plus encore que son aîné. »

De son côté, Le Parisien fait également un focus sur les retrouvailles de Kylian Mbappé avec le PSG. Le numéro 9 du Real Madrid retrouvera certains amis comme Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. « L’affection est immense pour ses camarades de sélection, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et désormais Désiré Doué qu’il fréquente depuis deux rassemblements. Moins avec Presnel Kimpembe, avec qui il n’y a jamais eu d’atomes crochus particuliers. Seulement un respect mutuel. » Il a aussi tissé un lien d’amitié avec Gianluigi Donnarumma, qui a été l’un des premiers à connaître son choix de rejoindre le Real Madrid. Avec Luis Campos, qu’il a connu depuis ses 14 ans à l’AS Monaco, il existe désormais plus de distance mais le respect mutuel est toujours présent. Avec Luis Enrique, les rapports étaient bons et respectueux, même si le Français n’avait pas apprécié d’être mis sur le banc à quelques occasions après l’annonce de son départ. « Il a soupçonné l’Espagnol d’agir sur les ordres de Nasser Al-Khelaïfi, le président. Mais le coach s’est simplement servi de cet épisode pour affirmer que le collectif passait avant les individualités, sa grande marque de fabrique et sa réussite majeure. » En revanche, sa relations avec Nasser al-Khelaïfi s’est fortement dégradée. Il l’est l’un des rares à s’être opposé frontalement au dirigeant qatari. Lors de sa vidéo d’adieux, Kylian Mbappé ne citera pas le président parisien. « Il n’a pas eu le droit à son hommage sur le terrain, le PSG étant l’un des seuls clubs au monde à voir son meilleur buteur partir sans un mot ni un cadeau. Al-Khelaïfi et lui ont pourtant été très proches dans le passé », rappelle LP. Désormais, les deux parties sont en plein conflits juridiques pour des salaires et des primes impayés ou encore pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature.

Enfin, le quotidien francilien met en avant le duel entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux joueurs ont très peu joué dans cette compétition : 48 minutes pour le Parisien (Inter Miami et Bayern Munich) et 45 minutes pour le Madrilène (Juventus Turin, Borussia Dortmund). « Les deux attaquants vivent un tournoi en miroir et le copier-coller les escorte même dans les statistiques, avec leur premier but ce samedi dans le même temps additionnel (…) Le mimétisme ira jusque dans leur célébration, reprenant ou une manière de fêter un but ou le numéro de maillot de Diogo Jota, tragiquement disparu jeudi 3 juillet avec son frère dans un accident de voiture. Deux petits gestes mais un point commun : la classe. » Le numéro 10 des Rouge & Bleu a pris trois semaines pour guérir de sa lésion au quadriceps gauche contractée avec l’équipe de France tandis que l’attaquant madrilène souffrait d’une gastro-entérite violente. Son remplaçant, Gonçalo Garcia, est sur un nuage dans cette compétition avec quatre réalisations. Même si son attaquant n’est pas encore à 100%, Xabi Alonso pourrait être tenté de les associer en changeant de système.

En face, Luis Enrique ne connaît pas le même problème et devrait pouvoir compter sur Ousmane Dembélé dès le coup d’envoi. « Sa présence s’avère déterminante pour la dernière semaine de compétition contre, forcément, deux grands adversaires, si Paris atteint sa troisième finale en un mois et demi, après la Coupe de France et la Ligue des champions. » Dans la course au Ballon d’Or, l’attaquant parisien reste l’un des favoris avec Lamine Yamal. « Meilleur buteur européen de la saison, vainqueur de la SuperCoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale, le capitaine des Bleus n’est pas loin du duo, menant un peloton composé notamment de Pedri ou Hakimi », estime LP. Il compte sur ce nouveau format de la Coupe du monde des clubs pour recoller à la tête du classement. Mais pour cela, il devra marquer des points dans une compétition qu’il n’a pas encore vraiment débuté, « même si l’avance acquise par les deux favoris semble rédhibitoire. Dembélé, lui, figure plus que jamais comme le favori du plus grand trophée individuel au monde, capable de marquer un but crucial à 9 contre 11 avec un PSG toujours aussi collectif en toutes circonstances. »