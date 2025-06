Revue de Presse PSG : CdM des clubs, Seattle, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 23 juin 2025. Le PSG affronte Seattle Sounders pour son troisième match de Coupe du monde des clubs (21h sur DAZN), objectif qualification pour les huitièmes de finale, le PSG compte sur Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque cette rencontre face au Seattle Sounders dans le cadre de la 3e journée de la Coupe du monde des Clubs. En cas de victoire, le PSG se qualifiera pour les huitièmes de finale. Ce lundi soir, c’est au nord-ouest des États-Unis que les champions d’Europe se rendent pour achever leur phase de groupes. Une rencontre qui aura un grand enjeu après la défaite face à Botafogo (0-1) il y a quelques jours. Une contreperformance, conjuguée à une victoire de l’Atlético de Madrid face au club brésilien, pourrait renvoyer les Parisiens plus tôt que prévu en France. « Ce serait à coup sûr un revers aussi inattendu que dommageable en matière d’image, mais il ne serait pas de nature à occulter une saison historique pour le club, ponctuée par sa première Ligue des champions. Les performances parisiennes de ces derniers mois, la qualité de l’adversaire, 6e de la Conférence Ouest en MLS, et ses deux premiers matches (défaites 2-1 contre Botafogo et 3-1 face à l’Atlético) dans le tournoi ne laissent pas présager ce scénario. »

En cas de succès au Lumen Field, le PSG se qualifiera pour les huitièmes de finale de la compétition. S’il finit premier, Paris prendra la direction d’Atlanta. La deuxième place enverra les Rouge & Bleu du côté de Philadelphie. Dans les deux cas, Paris affrontera une équipe du groupe A en huitième de finale (Inter Miami, Palmeiras, FC Porto ou Al-Ahly). Reste à savoir si l’enjeu de cette rencontre face au Seattle Sounders va contraindre Luis Enrique à modifier ses plans pour son onze de départ. « Malgré l’obligation de résultat, des changements sont à prévoir. Un joueur comme Achraf Hakimi, qui a disputé les deux premiers matches, pourrait souffler. Idem pour Willian Pacho, Khvitcha Kvaratskhelia et Vitinha, voire Désiré Doué, tous quatre titulaires pour les deux rendez-vous de Pasadena. A contrario, Bradley Barcola devrait débuter après avoir repris la compétition contre Botafogo jeudi à la suite de son petit pépin en équipe de France », estime L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Bradley Barcola. Après une première saison de révélation, l’ancien Lyonnais a confirmé sa montée en puissance. Et c’était pourtant loin d’être gagné. Malgré un début d’exercice canon avec 10 buts en Ligue 1, l’international français a assisté à l’explosion de Désiré Doué et l’arrivée de Khvicha Kvratskhelia pour le concurrencer sur son aile gauche. « Il aurait pu gamberger, se refermer, s’enfoncer. Il n’en a rien été. L’ex-Lyonnais est allé demander quelques explications. On lui a assuré qu’il ne fallait voir aucune défiance dans le recrutement du Géorgien. Que Luis Enrique voulait simplement d’autres options où Lee Kang-in, Randal Kolo Muani et Marco Asensio n’ont pas eu un rendement à la hauteur des ambitions. Qu’il était un élément important aux yeux du coach et qu’il aurait autant de temps de jeu qu’avant. Une précision cruciale pour un néo-international désireux de trouver un environnement propice pour poursuivre sa progression », explique L’E.

Ainsi, Bradley Barcola a décidé de tirer profit de cette concurrence pour étoffer son registre. Le numéro 29 des Rouge & Bleu est devenu l’une des meilleurs passeurs d’Europe en 2025 et termine la saison 2024-2025 avec 21 buts et 19 passes décisives, soit le deuxième Parisien le plus décisif derrière Ousmane Dembélé (33 buts et 15 passes décisives). Même s’il a été déçu de débuter la finale de Ligue des champions sur le banc, Luis Enrique a fait entrer son joueur à l’heure de jeu à la place de Désiré Doué, pourtant auteur d’un doublé. « L’entraîneur espagnol a confirmé que le collectif était le plus important et a voulu faire une place à tout le monde sur la photo. » L’ailier de 22 ans a d’ailleurs fait une entrée remarquée face à l’Inter. « Signe de l’état d’esprit de cette équipe, la relation entre les cinq attaquants est fluide. Loin de la guerre des ego et des passes d’une époque pas si lointaine. Le turnover de Luis Enrique assure un rôle à chacun, qui tient compte des différents profils. » Face à cette concurrence saine, Bradley Barcola ne nourrit aucune envie de départ. Du côté des dirigeants parisiens, on ne prête aucune oreille aux différentes rumeurs. Malgré des intérêts du Bayern Munich, Chelsea et Arsenal, Luis Enrique a fermé la porte à double tour.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre du PSG face au Seattle Sounders. Après plus de dix jours en Californie, les Rouge & Bleu ont pris la direction de Seattle pour leur dernier match de phase de groupes. Suite au revers face à Botafogo (0-1), cette rencontre face au club de MLS sera capitale pour une qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde des clubs. Malgré cette défaite frustrante face aux Brésiliens, cela n’a pas provoqué d’onde de choc aussi bien chez les joueurs que les supporters. « La bonne humeur affichée depuis le début du séjour américain durant les séances n’a pas non plus disparu depuis la contre-performance de Pasadena (…) Ce groupe a vécu des épisodes bien plus douloureux cette saison pour commencer à tomber dans le drama et sait qu’il doit se remobiliser pour cette rencontre. »

Luis Enrique n’a rien changé à ses habitudes et a continué à donner du temps libre à ses joueurs pour faciliter la récupération physique et mentale. Le coach parisien aurait aimé profiter de cette dernière journée face à l’adversaire le plus abordable pour ménager ses cadres et leur accorder un repos plus important. Mais au final, il devra solliciter toutes ses forces vives pour remplir l’objectif. De retour à l’entraînement collectif, Ousmane Dembélé n’a jamais été aussi proche de retrouver la compétition. Le joueur a une forte envie de rejouer avec ses coéquipiers mais le staff parisien ne prendra aucun risque avec son meilleur buteur et mise plutôt sur sa présence pour le tour suivant.

