Revue de Presse PSG : CdM des clubs, Seattle, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 24 juin 2025. Le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs après sa victoire face aux Seattle Sounders (2-0), les Parisiens terminent en tête de leur groupe, la nouvelle performance de haut niveau d’Achraf Hakimi…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face aux Seattle Sounders (2-0) pour son dernier match de phase de groupes de Coupe du monde des clubs. Sans forcer leur talent, les champions d’Europe ont assuré l’essentiel grâce à des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Achraf Hakimi. Cette victoire, conjuguée à la défaite de Botafogo face à l’Atlético de Madrid (1-0), permet aux joueurs de Luis Enrique de terminer en tête du groupe devant le club brésilien. Grâce à cela, les Rouge & Bleu vont poursuivre leur tournoi à Atlanta avec leur huitième de finale et éventuellement un quart de finale. Face à l’équipe la plus abordable du groupe, le coach parisien n’a pas voulu se faire de frayeur et a aligné sa meilleure équipe possible, seuls Ousmane Dembélé et Bradley Barcola manquaient à l’appel dans le onze de départ. Après dix minutes de mise en route, les Rouge & Bleu ont fini par prendre le contrôle du match. « La maîtrise est moins flagrante qu’au mois de mai, une certaine lassitude physique plane au-dessus des organismes, et l’absence de Dembélé, dont le retour n’est plus très loin, reste une petite épine dans le pied de cette équipe. »

Dans ce rôle particulier de numéro 9, Gonçalo Ramos a perdu des points lors de ses deux derniers matches et a vu Senny Mayulu lui être préféré hier soir. Volontaire mais en difficulté, le Titi a confirmé la tâche difficile d’occuper ce poste sous Luis Enrique. De quoi amener une réflexion pour se renforcer offensivement durant le mercato ? « Ce n’est pas impossible, vu le nombre de cartouches expérimentées par le technicien sans grand succès (Kolo Muani, Asensio, Lee, Kvaratskhelia, Doué, Barcola…). » L’autre bonne nouvelle de la soirée a été l’entrée décisive de Bradley Barcola. Quelques minutes après son entrée en jeu, le numéro 29 parisien a délivré une passe décisive sur le but d’Achraf Hakimi. « Pour cette rencontre face à Seattle, la compo de départ n’aurait pas été la même si les Parisiens avaient déjà eu leur qualification en main. Cela pourrait ne pas être anodin pour la suite. Pouvoir miser sur un groupe élargi a été une des forces du PSG cette saison mais Luis Enrique agit ainsi car les doublures habituelles n’ont quasiment pas joué depuis la mi-mai. Dans un scénario idéal, l’Asturien projetait de faire tourner et donner du temps de jeu à ses seconds couteaux hier. Résultat, ces derniers n’ont pas pu prendre du rythme et ses titulaires n’ont pas pu se reposer comme espéré », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la performance d’Achraf Hakimi. Buteur, le latéral droit du PSG a été élu homme du match après la victoire face aux Seattle Sounders. L’international marocain a disputé les trois matches dans leur intégralité dans cette Coupe du monde des clubs. En raison de son importance dans le jeu, le staff parisien n’a pas voulu le ménager. Mais cela n’a pas été sans conséquence. Le joueur de 26 ans a été moins fringant physiquement. Malgré son 65e match disputé depuis le 1er juillet 2024, le numéro 2 du PSG ne s’est pas économisé en multipliant les allers-retours dans son couloir droit. Il a été récompensé d’un but après un bon travail de Bradley Barcola. Après le match, Achraf Hakimi a pu féliciter la performance de son équipe en conférence de presse : « C’était important de gagner après la défaite contre Botafogo (0-1), on a montré de la personnalité. On a besoin de ça pour la suite, on a montré qu’on voulait rester dans cette compétition. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire du PSG face aux Seattle Sounders (2-0). Les Rouge & Bleu terminent même en tête du groupe B. Le club de la capitale a fait la différence dans cette rencontre grâce à un but sur coup de pied arrêté et un autre sur un jeu de transition, « signe que le jeu de position n’a pas toujours trouvé la clé dans ce match d’abord cadenassé avant de s’ouvrir, une photo que l’on connaît bien en suivant l’aventure parisienne de la saison. » Pour éviter une désillusion, Luis Enrique avait décidé d’aligner sa meilleure équipe, obligeant ainsi cinq joueurs de champ à enchaîner un troisième match de poule de suite (Willian Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia). Dans cette rencontre, les champions d’Europe ont eu du mal à déployer leur jeu habituel en raison du manque de fraîcheur physique et peut-être mentale. L’arrivée des matches couperets donnera sûrement un élan supplémentaire avec en prime le retour de deux offensifs, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Dans ce contexte, les erreurs techniques se sont multipliées avec des passes à contre-temps ou des tirs dévissés. « Certains joueurs ont incarné ces difficultés avec un Achraf Hakimi semblant las, un João Neves parfois en retard, un Khvicha Kvaratskhelia renonçant au un contre un, avant son réveil au retour des vestiaires », constate LP. Seul Désiré Doué a semblé avoir les jambes pour provoquer constamment la défense adverse. Installé en faux numéro 9, Senny Mayulu n’a pas plus trouvé sa place que Gonçalo Ramos. Pour ce rôle particulier, il faut la créativité et la technique d’un Ousmane Dembélé. « Son retour, a priori progressif, va permettre à toute l’équipe de retrouver des repères et des circuits de jeu, forcément une bonne nouvelle pour Luis Enrique. C’est maintenant qu’il en a le plus besoin », conclut le quotidien francilien.