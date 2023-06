Revue de presse PSG : célébration, Mbappé, fin de saison…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 4 juin 2023. La défaite contre Clermont, la célébration du titre, Mbappé dans l’histoire avec son nouveau titre de meilleur buteur…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la défaite du PSG contre Clermont hier (2-3) en clôture de la saison de Ligue 1. Le quotidien sportif explique que, marqués par l’accident de Sergio Rico, les joueurs du PSG n’avaient pas la tête au football hier soir sur la pelouse du Parc des Princes. « À regarder les Parisiens hier, on aurait difficilement pu imaginer qu’ils ne soient pas émotionnellement en difficulté. » Malgré une entame de match réussie avec les deux buts de Sergio Ramos et Kylian Mbappé, le PSG n’a pas mérité autre chose que cette septième défaite en Ligue 1 de la saison estime l’Equipe. « En face, Clermont n’avait pas envie de bâcler la dernière sortie de sa saison historique. » Avec trois nouveaux buts encaissés au Parc des Princes, le compteur monte à 25 cette saison en Ligue 1 à domicile. Plus haut total en championnat depuis la saison 1984-1985 (28). Lors de la cérémonie de remise du trophée, Lionel Messi a rapidement quitté la pelouse « alors que ses coéquipiers ne se sont pas risqués à un tour d’honneur. » Même si son avenir n’est pas acté, Christophe Galtier a été sifflé par les supporters du PSG. « Le visage fermé, le Français n’a pas dû apprécier et a décidé de rentrer très vite aux vestiaires. » Le quotidien sportif indique que ses dirigeants devraient lui communiquer son choix de mettre fin à leur collaboration dans les prochains jours avant que les grandes manœuvre estivales reprennent.

🚨 Le PSG va annoncer le licenciement de Christophe Galtier dans les prochains jours avant que « les grandes manœuvres estivales” ne reprennent 🔥 [@Tanziloic] pic.twitter.com/ChB7PCcpRR — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 4, 2023

Le quotidien sportif qui revient aussi sur le nouveau titre de meilleur buteur de Ligue 1 de Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG, qui a monté son compteur à 29 buts avec son penalty contre Clermont, est le roi des buteurs depuis cinq ans. Sans Mory Diaw, il aurait pu prendre plus de distance avec Alexandre Lacazette souligne l’Equipe. Même si sa prestation n’est pas aboutie, Mbappé a été à la hauteur « le seul de son équipe peut-être en ces circonstances singulières. » Malgré son souhait d’éloigner définitivement l’attaquant de Lyon, il s’est montré altruiste à la 54e minute. À la réception d’une transversale de Danilo Pereira, il a pris de vitesse son adversaire et filé vers la surface clermontoise. Alors qu’il aurait pu tirer, il a préféré adresser une très belle passe à Lionel Messi, qui jouait son dernier match avec le PSG. Mais ce dernier a gâché l’offrande en expédiant sa tentative au-dessus. Avec ce cinquième titre de meilleur buteur de Ligue 1, il rejoint Carlos Bianchi, Delio Onnis et Jean-Pierre Papin. Seul ce dernier a remporté 5 titres consécutifs de meilleur buteur. « Au-delà de sa volonté de marquer l’histoire et laisser une trace, cet accomplissement lui permet d’affirmer sa place dans la hiérarchie actuelle. Et de conforter les dirigeants parisiens dans leur choix de le placer au cœur du projet, même si la saison n’a pas été à la hauteur de ses attentes« , conclut l’Equipe.

A voir aussi : Mbappé : « Le plus important c’était l’hommage à Sergio »

Dans son édition du jour, Le Parisien revient aussi sur la défaite du PSG contre Clermont lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Le quotidien francilien estime que les joueurs parisiens n’ont pas été capables d’offrir une sortie digne de ce nom à Sergio Ramos et Lionel Messi ainsi qu’à Galtier, qui est en sursis. Le PSG a offert une nouvelle triste soirée à ses supporters analyse LP dans un contexte pesant avec l’état de santé de Sergio Rico. Plusieurs hommages ont été distillés par le PSG, ses joueurs et ses supporters tout au long de la soirée. « Les célébrations du titre ne pouvaient, ne devaient tourner qu’autour de lui. » Comme un symbole, le premier but de la soirée a été inscrit par Sergio Ramos à la 16e minute, au moment où le club de la capitale a dévoilé une banderole représentant le portier espagnol et où une minute d’applaudissements avait été lancée dans les tribunes du Parc. Le défenseur central, qui après son but, a été prendre dans ses bras son coach, Christophe Galtier. Ce dernier peut se satisfaire « d’avoir vu Sergio Ramos lui rester fidèle jusqu’au bout. » Le Parisien confirme que ses jours à la tête du PSG sont comptés. Hier après-midi, il n’avait pas encore été renseigné sur son avenir indique Le Parisien. « Ces derniers jours, le coach aurait même, en privé, repris espoir de demeurer en poste, salué en interne pour avoir toujours assumé seul les échecs, sans blâmer ni ses joueurs, ni sa direction. »

Le quotidien francilien indique aussi que le départ de Sergio Ramos laissera assurément un vide dans le vestiaire du PSG où son aura, son implication et son professionnalisme n’ont jamais pu être remis en doute. Un départ qui est une surprise assure Le Parisien. Le joueur voulait poursuivre l’aventure. « Un souhait que ses dirigeants semblaient partager. Ne se sont-ils pas entendus sur une prolongation impliquant une baisse de salaire ? Ou le joueur redouterait-il le projet de la saison prochaine. » LP explique que ce n’est un secret pour personne, l’ancien madrilène n’est pas en meilleurs termes avec Luis Enrique, qui ne l’avait pas convoqué pour la Coupe du monde. Annoncé comme possible remplaçant de Galtier, le coach ibérique est entré en contact avec les dirigeants Rouge & Bleu selon les informations du Parisien. Le quotidien régional qui a aussi évoqué la dernière rencontre de Lionel Messi en tant que joueur du PSG. Il a été sifflé lors de l’annonce de son nom, il l’a aussi été lorsqu’il est monté sur le podium, tout comme Hugo Ekitike et Neymar. La Pulga a une fois de plus été conspuée lorsqu’il a reçu son trophée de meilleur passeur du championnat. « Une issue terrible qui ne lui a pas donné l’envie de s’éterniser davantage sur la pelouse du Parc des Princes. Pendant que leurs partenaires s’en allaient présenter l’Hexagoal, Messi et Neymar, ont eux abrégé leur souffrance en regagnant les vestiaires.«

Dans le Parisien, il est aussi question du record de Kylian Mbappé, qui égale Jean-Pierre Papin avec un cinquième titre de meilleur buteur de Ligue 1 consécutif. « Ils sont peu nombreux à avoir atteint ce niveau dans le reste des championnats européens. En Liga, Seul Lionel Messi a fait aussi bien entre les saisons 2016-2017 et 2020-2021, quand Robert Lewandowski brillait en Bundesliga entre l’exercice 2017-2018 et la saison 2021-2022. » Après son penalty transformé, qui lui a permis de terminer la saison avec 29 buts en championnat, il a eu une pensée pour Sergio Rico en allant chercher un maillot du gardien parisien et en le brandissant sur la pelouse du Parc des Princes. Dominique Rocheteau, présent pour les festivités du titre, s’est montré élogieux envers le numéro 7 du PSG. « On est forcément dithyrambique envers ce garçon. C’est un joueur fabuleux. Il est encore jeune, il va continuer à battre des records, c’est sûr. Il est très très motivé pour battre des records, il est même programmé pour battre des records.«