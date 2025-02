Revue de presse PSG : Champions League, Liverpool, Lille…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 22 février 2025. Liverpool, favori du huitième de finale de Ligue des champions, le meilleur moment pour défier les Reds ? Lille veut reporter son match contre le PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions durant lequel le PSG a hérité de Liverpool. Et le quotidien sportif se demande si ce n’est pas le meilleur moment pour défier les Reds. Il y a deux mois, tirer Liverpool aurait été une très mauvaise nouvelle pour le PSG. Cela n’en est toujours pas une bonne mais le club anglais ressemble un tout petit peu moins à la meilleure équipe européenne de la saison, qu’elle a été jusqu’à fin décembre. « Liverpool vient d’afficher de très récentes difficultés, même s’il ne faut peut-être pas surinterpréter leurs trois défaites de 2025. À Tottenham (0-1) en demi-finales aller de la Coupe de la Ligue, le 8 janvier, Slot avait aligné sept ou huit titulaires, et sa meilleure équipe possible allait prendre une revanche éclatante (4-0), le 6 février, rappelant l’énergie qui traverse le club quand il doit renverser une situation à Anfield. Mais au PSV (2-3) en C1, le 29 janvier, et à Plymouth (0-1) en Cup, le 9 février, l’entraîneur néerlandais avait vraiment installé une équipe-bis. » La concomitance de cette recherche d’un second souffle et du changement de dimension de la jeune équipe parisienne est une source d’espoir pour les champions de France, lance le quotidien sportif. « Même si le PSG a eu du mal à exister face à deux adversaires d’une intensité et d’une qualité comparable, cette saison, à Arsenal (0-2, le 1er octobre) et au Bayern (0-1, le 26 novembre), il est difficile de nier qu’il ait grandi, depuis, et que la perception de sa force ait changé. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce huitième de finale entre le PSG et Liverpool. Le quotidien francilien estime que le club anglais part favori de cette double confrontation. « Les Reds d’Arne Slot dominent la Premier League avec huit points d’avance (et un match de plus) sur Arsenal comme ils ont survolé la C1 dont ils ont achevé la phase de championnat en tête, devant Barcelone, avec 21 points sur 24 possibles. » Plus dur, ce n’était donc pas possible pour le PSG. Une fois posé le problème, Paris possède des solutions. Installé dans la position de l’outsider, il va pouvoir aborder la rencontre dans des conditions psychologiques plus confortables que s’il avait tiré Barcelone, son autre possibilité, estime Le Parisien. Face aux Catalans, qu’il avait éliminés la saison passée, l’incertitude aurait conduit les deux équipes à se renvoyer le statut de favori. Face à Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions 2019, finaliste en 2018 et 2022, les données paraissent plus claires : les hommes de la Mersey le sont incontestablement, lance Le Parisien. Ce dernier explique aussi que si le PSG est largement en tête de la Ligue 1, Liverpool est soumis à une rude concurrence générale, combattant de manière acharnée pour glaner chaque point. Le quotidien francilien souligne aussi que les Reds piochent légèrement ces derniers temps avec des contenus un peu moins aboutis. Une remarque relative, tant ils avaient placé la barre très haut, formant depuis le début de la saison la meilleure équipe d’Europe. De son côté, le PSG arrive lancé, confiant, déterminé. Bien décidé, en somme, à réaliser un exploit sur deux rencontres, conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi le match entre le PSG et Lille, au Parc des Princes, programmé le 1er mars, quelques jours avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le LOSC aimerait que cette rencontre soit décalée et en a fait la demande officielle à la LFP. Le quotidien sportif explique que cette demande est en cours d’évaluation. « Hier, en début d’après-midi, l’instance indiquait qu’un tel report n’était pas indispensable, car la règle imposant deux jours de repos entre deux matches est respectée. » L’Equipe explique que le PSG, étonné de la demande tardive de Lille, a expliqué avoir anticipé cette possibilité de calendrier chargé avec une qualification en huitièmes de finale de C1. Il a en effet demandé le report de son quart de finale de Coupe de France contre le Stade Briochin du mercredi au mardi, proposition repoussée par France TV, mais également de déplacer le match contre Lille au vendredi soir, chose que la LFP aurait également repoussée. Le quotidien sportif conclut en expliquant que si la rencontre est finalement reportée, cela ouvrirait une séquence de dix jours où son équipe type ne serait pas alignée, puisqu’un turnover devrait avoir lieu contre Saint-Brieuc. Une chose qui ne serait pas du goût de Luis Enrique.