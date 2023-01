Revue de Presse PSG : Châteauroux, Navas, Messi, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 6 janvier 2023. Un Châteauroux / PSG spécial pour Michel Denisot. Keylor Navas titulaire ce soir mais qui pourrait quitter le PSG lors de ce mois de janvier, Kylian Mbappé et Lionel Messi distingués par le journal l’Equipe.

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé et Lionel Messi qui ont été élu champions des champions 2022. Cette récompense nomme le meilleur sportif de l’année 2022 suite aux votes de la rédaction du quotidien sportif. Le numéro 7 du PSG a été élu champion des champions France alors que son compère de la MNM a lui été nommé champion des champions monde. « Ils ont replacé l’église au milieu du village. Pour la première fois depuis onze ans, un footballeur, Lionel Messi, le même qu’à l’époque d’ailleurs, est sacré champion des champions monde par la rédaction de L’Équipe et, pour la première fois depuis vingt-quatre ans, deux footballeurs, Messi donc et Kylian Mbappé, se voient décerner les titres de champion des champions monde et France simultanément« , souligne le quotidien sportif.

Les deux hommes ont encore des échéances lors de cette deuxième partie de saison 202-2023. « Il leur reste des conquêtes collectives, avec Paris. […] L’un comme l’autre sait le profit qu’il peut tirer de son coéquipier. » Le quotidien sportif rappelle que les deux joueurs ont un Graal commun à aller chercher pour le PSG en 2023, la Ligue des Champions. « Un succès en Champions League décorerait leur année footballistique d’un éclat sans pareil. » Cela leur permettrait aussi d’éliminer la concurrence dans la course au Ballon d’Or 2023. « Lors des six prochains mois, et peut-être un peu plus encore si ces deux étoiles étirent leur aventure dans la capitale, chaque fois que les spectateurs prendront la direction du stade, ils mesureront la chance qu’ils ont de les voir associées. Messi et Mbappé dans la même équipe. »

L’Equipe évoque aussi Keylor Navas. Doublure de Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison, il va jouer ses premières minutes avec le PSG lors du match de ce soir contre la Berrichonne de Châteauroux. Désigné numéro 2 dès le début de la saison, le portier costaricain s’attendait à jouer contre Brest le 10 septembre dernier, « mais la hiérarchie n’a jamais fluctué, même lorsque son coéquipier italien a été critiqué en raison de performances pas toujours abouties. » Le quotidien sportif indique que pour « clarifier la donne et simplifier la cohabitation entre deux titulaires potentiels« , le PSG a souhaité un départ de l’ancien madrilène l’été dernier. Même si ce n’était pas l’option première de Navas, sa famille et lui se sentant bien à Paris, il avait accepté cette possibilité. Proche de rejoindre Naples, il est finalement resté au PSG en raison de divergences financières « selon des sources italiennes. » Lors de ce mercato hivernal, les dirigeants Rouge & Bleu ne désespèrent pas de lui trouver une porte de sortie. Mais les possibilités à cette époque de la saison ne sont pas légion. « Par exemple, en Italie, une destination qui pourrait lui plaire, cela semble difficile. »

De son côté, le Parisien évoque le 32es de finale de Coupe de France entre Châteauroux et le PSG. Cette rencontre est même rebaptisée « le Denisotico. » En effet, Michel Denisot, président du PSG entre 1991 et 1998, « est revenu pour la troisième fois à Châteauroux à l’heure du rachat par les Saoudiens début 2021. » Miche Moutier, qui l’a côtoyé au PSG, explique que le journaliste de 77 ans a toujours eu Châteauroux dans sa peau. « C’est le match de Denisot en fait ! Châteauroux, c’est son club de cœur quand même. Il l’a toujours suivi, même quand il était au PSG, souligne l’ancien gardien puis directeur sportif des Rouge & Bleu. Il est originaire de la région. Il a connu un peu toutes les périodes et tous les épisodes de la vie du club. Sa passion est toujours la même. »