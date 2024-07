Revue de presse PSG : Cher Ndour, Marie-Antoinette Katoto…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 juillet 2024. Cher Ndour vers un nouveau prêt, cette fois-ci en Ligue 1, Marie-Antoinette Katoto a retrouvé la forme de sa vie…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’avenir de Cher Ndour. Prêté à Braga en deuxième partie de saison, le milieu de terrain italien (20 ans) a fait son retour au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais comme la saison dernière, où il n’a joué que quatre matches avec les Rouge & Bleu, Luis Enrique ne compte pas sur lui pour l’exercice à venir. Un nouveau prêt est la solution envisagée par les dirigeants parisiens, qui souhaitent lui permettre de poursuivre son développement. Braga, qui l’a donc récupéré en janvier dernier et avec qui il a joué 11 rencontres toutes compétitions confondues (un but) aimerait le faire revenir avec l’intention de lui offrir davantage de temps de jeu. « Son profil polyvalent, entre relayeur et milieu offensif, costaud dans le duel et doué techniquement, y est apprécié. » Mais l’ancien du Benfica privilégierait une expérience en France pour s’adapter aux caractéristiques et aux exigences de la Ligue 1, avance le quotidien sportif. Dans cette optique, trois clubs de l’élite française sont en tout cas prêts à le faire venir pour la saison. « Cela lui permettrait à terme de mieux maîtriser son environnement quand le PSG lui offrira sa chance. » L’Equipe conclut en expliquant que Cher Ndour est déterminé à s’imposer dès que possible au PSG. Et cet objectif passe à ses yeux par l’accumulation de temps de jeu.

De son côté, Le Parisien évoque Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante du PSG semble avoir retrouvé la forme de sa vie, elle qui s’est offert un doublé contre la Colombie lors du premier match de l’équipe de France dans les Jeux Olympiques de Paris (3-2). Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit combinée à une fissure du ménisque le 14 juillet 2022, Marie-Antoinette Katoto a vécu des moments difficiles ces deux dernières années. Lors de ces deux années écoulées, elle a travaillé comme personne pour revenir à sa meilleure forme, explique-t-on dans l’entourage du PSG. Le quotidien francilien estime que le plus dur commence peut-être maintenant pour la meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu avec la rencontre contre le Canada ce dimanche soir (21 heures), pays qui ne réussi pas trop à l’équipe de France Féminine. « Le collectif mené par Hervé Renard peut-il gagner sans Marie-Antoinette Katoto ? Sans doute pas. D’où une préparation millimétrée et ultra-personnalisée pour aider l’attaquante à briller », avance Le Parisien. Ce dernier conclut en expliquant que l’attaquante rêve de fouler la pelouse du Parc des Princes lors de ces JO. Cela signifierait disputer une finale olympique.