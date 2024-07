Revue de Presse PSG : Cherki, France-Belgique, Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 1er juillet 2024. Le revirement de situation dans le dossier Rayan Cherki, Ousmane Dembélé grand perdant du nouveau schéma tactique des Bleus, Fabian Ruiz décisif avec l’Espagne, la Slovaquie de Milan Skriniar proche de l’exploit…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le revirement de situation dans le dossier Rayan Cherki. Alors que le PSG et l’Olympique Lyonnais s’étaient mis d’accord pour un transfert de 15M€, le milieu offensif de 20 ans devrait finalement prendre la direction du Borussia Dortmund. « Rien n’est signé, mais l’affaire ne fait plus guère de doute. » Pressé de conclure ce dossier avant le 30 juin, l’OL avait décidé d’accepter l’offre parisienne pour son international Espoir français dont le contrat prend fin en juin 2025. « Mais les négociations ont bloqué sur un intéressement de Cherki sur son transfert, prévu dans son contrat et que le club lyonnais aurait négligé d’intégrer dans les discussions. »

Ce contretemps a permis au Borussia Dortmund de revenir dans la course avec un plan de carrière différent : faire grandir le joueur et ne pas bloquer un transfert dans le futur à l’image de la trajectoire d’Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé ou encore Jadon Sancho par le passé. Rayan Cherki est entré en négociations avec le BVB et le club allemand est prêt à conclure ce transfert sur les mêmes bases que le PSG (15M€), mais avec un salaire inférieur à la proposition parisienne. « C’est peu dire que le club parisien n’a pas apprécié la volte-face, qu’il attribue à l’entourage du joueur, et qui le prive du transfert d’un talent en devenir à un prix inespéré », rapporte L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi le huitième de finale de l’Euro 2024 entre la France et la Belgique ce lundi en fin d’après-midi (18h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Afin de permettre à ses joueurs d’être dans les meilleures dispositions possibles, Didier Deschamps aurait décidé d’opter pour un schéma en 4-4-2 en losange face aux Diables rouges. Le sélectionneur des Bleus a donc fait le choix de conserver son milieu à trois composé d’Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté et Adrien Rabiot. Remplaçant face à la Pologne (1-1), Antoine Griezmann retrouverait ainsi sa place de titulaire juste derrière les deux attaquants, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Titulaire lors des trois matches de groupe, Ousmane Dembélé devrait donc être le grand perdant de ce changement tactique. « Si le staff a pris cette décision, c’est pour permettre aux éléments offensifs de se retrouver dans des zones qui collent mieux à leurs qualités. Avec pour ambition finale de marquer des buts, ce que les Français n’ont toujours pas fait dans le jeu. »

Le XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Thuram, Mbappé (c)

Dans les matches de la soirée, l’Espagne s’est qualifiée face à la Géorgie (4-1). Après avoir concédé rapidement l’ouverture du score sur un but contre son camp de Robin Le Normand (0-1, 18′), la Roja a réagi avec l’égalisation de Rodri juste avant la pause (1-1, 39′). Performant depuis le début de la compétition, Fabian Ruiz a redonné l’avantage à sa formation, en reprenant de la tête un centre parfait de Lamine Yamal (2-1, 51′). Nico Williams (3-1, 75′) et Dani Olmo (4-1, 83′) ont parachevé le succès espagnol. Le milieu du PSG a également été l’auteur d’une passe décisive sur le troisième but de sa formation. En quarts de finale, l’Espagne affrontera le pays hôte, l’Allemagne. Fabian Ruiz reçoit la note de 6/10 dans le quotidien sportif.

Concernant la Slovaquie de Milan Skriniar, elle était proche de l’exploit face à l’Angleterre. Menant au score jusqu’à la 95e minute, les Slovaques ont encaissé un retourné acrobatique de Jude Bellingham dans les ultimes secondes permettant aux Three Lions d’arracher les prolongations. Harry Kane a ensuite donné l’avantage à sa sélection juste après le coup d’envoi de ces prolongations. À quelques secondes de réaliser un exploit retentissant, la Slovaquie s’incline finalement au stade des huitièmes de finale. L’Angleterre affrontera la Suisse en quarts de finale. Le défenseur du PSG reçoit la note de 6/10.

