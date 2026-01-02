Revue de presse PSG : Chevalier, équipe type monde 2025…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 2 décembre 2025. Lucas Chevalier déjà à un tournant de sa carrière au PSG ?, Ousmane Dembélé présélectionné pour l’équipe-type monde 2025…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Lucas Chevalier. Avec la blessure et l’absence longue durée de Matvey Safonov, l’international français va retrouver sa place de numéro 1 dans les buts du PSG. Le gardien se montre déterminé à se lancer dans une séquence ô combien symbolique de son début d’aventure parisienne, assure le quotidien francilien. « Lucas Chevalier le sait, la fenêtre de tir qui s’offre à lui est une opportunité à ne pas manquer. Elle peut à la fois lui permettre de prouver sa valeur et de reprendre l’ascendant dans son duel à distance avec le Russe de 26 ans qui s’imaginait commencer les premiers matchs de l’année, avant d’être stoppé par sa blessure à la main gauche. » La situation ne déplaît pas foncièrement à Luis Enrique, heureux de pouvoir s’appuyer sur deux portiers de cette stature, avance Le Parisien. « L’enchaînement des rencontres contre le Paris FC (le 4 janvier en Ligue 1 et le 12 en 16es de Coupe de France) et l’Olympique de Marseille, lors du Trophée des champions le 8 janvier au Koweït, a valeur de vrai test pour Chevalier après avoir vécu une première partie de saison sujette aux débats. » Ces matchs sont l’occasion pour Lucas Chevalier d’éloigner les critiques, de marquer son territoire et de s’affirmer comme le véritable patron de la défense. Un statut pas toujours évident à supporter dans la capitale, où les attentes sont toujours énormes, mais qu’il avait accepté en connaissance de cause l’été dernier, alors qu’il aurait pu signer à l’étranger, lance le quotidien francilien. L’ancien portier du LOSC a, logiquement, été déçu de vivre la finale de la Coupe intercontinentale sur le banc et frustré de ne pas pouvoir enfiler les gants durant l’intégralité du mois de décembre. Compétiteur dans l’âme, sûr de ses qualités, Chevalier affiche toujours la même confiance malgré des premiers mois mouvementés et s’estime prêt mentalement à retrouver son costume de gardien titulaire dans un club de l’envergure du PSG, indique Le Parisien. Si ses premiers pas ont été un peu plus compliqués que ce qu’il avait imaginé, Chevalier est persuadé de pouvoir tirer du positif de cette séquence et se dit convaincu de poursuivre sa progression auprès du staff de Luis Enrique, conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe continue d’élire l’équipe-type monde de 2025. Après les gardiens, les latéraux, les défenseurs centraux, les milieux défensifs et les milieux offensifs et ailiers, c’est au tour des attaquants. Et un joueur du PSG est présélectionné : Ousmane Dembélé. Il est en concurrence avec Julian Alvarez (Atlético), Hugo Ekitike (Francfort / Liverpool), Sehrou Guirassy (Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting CP / Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Alexander Isak (Newcastle / Liverpool), Harry Kane (Bayern Munich), Robert Lewandowski (Barcelone), Ademola Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappé (Real), Lionel Messi (Inter Miami), Victor Osimhen (Galatasaray), Joao Pedro (Brighton / Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Marcus Thuram (Inter), Ferran Torres (Barcelone), Dusan Vlahovic (Juventus) et Nick Woltemade (Stuttgart / Newcastle)