Revue de Presse PSG : Chevalier, Zabarnyi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 août 2025. L’arrivée imminente de Lucas Chevalier au PSG, la force de caractère du portier français, accord trouvé pour Illya Zabarnyi…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Le portier de 23 ans devra réussir son intégration au sein du vestiaire des Rouge & Bleu, lui qui arrivera dans la peau du numéro un. « Un autre monde et un défi qui auraient de quoi effrayer plus d’un joueur de 23 ans mais pas lui, tant son caractère s’est affirmé lors de ses quatre premières années professionnelles. » Après un prêt à Valenciennes (Ligue 2) en 2021-2022, l’international français s’est imposé sans tarder au sein du club nordiste, lui qui a rapidement conquis ses coaches Paulo Fonseca et Bruno Genesio. « J’ai 22 ans mais j’ai parfois l’impression d’en avoir 35. Je m’entends d’ailleurs très bien avec les vieux du vestiaire. Je suis à l’ancienne aussi parce que je suis cash. Mais on en revient à ce côté nature. (…) Si je calcule trop, je vais perdre ce que je suis », déclarait le principal concerné sur son caractère en septembre dernier. Son père, Freddy Chevalier, confirme ce trait de caractère : « Il essaie de garder sa personnalité dans un monde à part, un peu superficiel, différent de ce qu’on peut voir dans la vraie vie. Il essaie de garder ses valeurs et ses principes. » Il devra toutefois être vigilant au PSG, où une petite phrase peut prendre une grande ampleur dans les médias. Dans la gestion de la pression, Lucas Chevalier continue à s’inspirer de Mike Maignan, qui avait vu sa carrière exploser au LOSC. « Je l’ai beaucoup observé et j’ai acquis la certitude qu’un grand gardien, au-delà de ses qualités, doit avoir un caractère fort, dégager un charisme, une attitude. Il va peut-être faire les mêmes choses qu’un autre mais dans la manière dont il va le faire, tu vas sentir une assurance. J’ai pris un peu de ça. Ce truc peut faire la différence si un grand club hésite entre deux gardiens », indiquait le futur gardien parisien en septembre dernier.

En arrivant chez les champions d’Europe, Lucas Chevalier devra se faire une place et gagner sa légitimité auprès de ses partenaires, sans gommer ce qu’il est et sa façon d’être. « Il ne choisit pas la facilité. Il aurait pu prendre d’autres chemins mais là, il va dans un club qui a tout gagné, avec un statut qui va changer pour lui. Mais il y va en ayant conscience de tout ça », reconnait son père. Mais, le numéro 2 de l’équipe de France sait déjà où il met les pieds comme le montre son discours tenu au moment de la remise du trophée de meilleur gardien à la cérémonie des Trophées UNFP : « J’ai vécu la saison des tops gardiens qui ont 50 matches à faire avec l’obligation d’être performants. J’ai su garder le cap, et l’équipe de France m’a mis beaucoup en lumière. Je n’ai pas eu de creux, des périodes où j’enchaîne les erreurs. Mais quand ça arrive pour (Gianluigi) Donnarumma à Paris, dans un club qui a beaucoup plus d’impact, les médias ne font aucun cadeau. Peut-être que vous en faites plus à Lille (sourire). Si je rate la même intervention à Lille que Donnarumma à Paris, ça a un peu plus d’impact pour lui. » Pas friand des réseaux sociaux, le portier de 23 ans avance sans se soucier des éventuelles critiques. « Le néo-Parisien assume son côté ‘à l’ancienne’ et compte bien le conserver, et il faudra suivre avec attention l’évolution du Ch’ti au pays des titis », conclut L’E.

Le quotidien sportif rapporte que Lucas Chevalier a déjà passé sa visite médicale et signé son contrat avec le PSG. Il ne manque plus que l’officialisation. Il débutera l’entraînement avec sa nouvelle formation ce samedi matin. Pour Illya Zabarnyi, le PSG et Bournemouth sont tout proches d’un accord. Hier soir, les deux clubs négociaient encore la nature des bonus dans un transfert qui se fera autour de 66M€. « La journée pourrait permettre aux clubs de finaliser un accord et à Zabarnyi d’avoir l’autorisation de voyager. »

De son côté, Le Parisien fait également un focus sur Lucas Chevalier. Le nouveau portier du PSG a paraphé un contrat de cinq ans avec les champions d’Europe, soit jusqu’en juin 2030. Mais son arrivée s’accompagne d’attentes élevées. Aura-t-il les épaules pour passer du cinquième de Ligue 1 au vainqueur de la dernière Ligue des champions et succéder à un Gianluigi Donnarumma acteur majeur du titre européen ? S’il devra gérer la pression de ce gros transfert (40M€ hors bonus), lui qui est devenu le gardien le plus cher de l’histoire du football français, il devra surtout faire changer le jeu de son équipe, comme l’explique l’ancien portier parisien, Jérôme Alonzo : « Avec ce recrutement, le message qu’envoie le PSG à Chevalier c’est : ‘Coco, on dégage le grand parce que tu es meilleur que lui. Alors on était déjà très fort, mais avec toi, on doit être encore meilleur.’ Paris n’est pas devenu champion d’Europe grâce au jeu au pied de Donnarumma, mais grâce à ses arrêts. Gigio a beau être un des trois meilleurs gardiens du monde sur sa ligne, il n’a pas changé le jeu du PSG. En revanche, on attend de Lucas qu’il le fasse, qu’il fasse progresser Paris dans la relance, le démarrage des actions, les premiers décalages. En gros, qu’il devienne le dépositaire du jeu. Et débrouille-toi avec ça. » Nommé parmi les dix prétendants au Trophée Yachine, le portier de l’équipe de France n’aura pas de mal à se faire accepter par le Parc des Princes, estime Jérôme Alonzo : « Le Parc, c’est vrai, s’était mis à adorer Donnarumma. Mais le public ne tiendra pas rigueur à Lucas de ce qui arrive aujourd’hui. Au contraire, je mets ma main à couper que le Parc le soutiendra et qu’il sera très bien accueilli. Lucas a le profil du mec que les gens ont envie d’aimer, c’est un peu ton pote du dimanche matin mais en beaucoup, beaucoup plus fort. »

Enfin, le quotidien francilien confirme l’arrivée prochaine d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Il devrait prochainement rejoindre le groupe de Luis Enrique après avoir paraphé un contrat de cinq ans chez les champions d’Europe. Les dirigeants du PSG ont enfin trouvé un accord autour de 66M€, bonus compris. Le défenseur de 22 ans va pouvoir s’envoler vers Paris une fois les derniers détails finalisés entre les deux formations, ce qui serait qu’une question d’heures. « Le mercato du PSG est vraiment lancé depuis deux jours. Après plusieurs semaines de discussions, les transferts de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi se concrétisent, sans toutefois que leur prix initial n’ait vraiment baissé. Pour ses deux nouvelles recrues, Paris va débourser plus de 100M€ », rappelle LP.