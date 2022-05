Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 20 mai 2022. Di Maria devrait disputer son dernier match ce samedi à Paris, la décision de Mbappé sur son avenir ce week-end, Navas pourrait quitter les Rouge & Bleu ce week-end…

Ça a été la grosse annonce de ce jeudi soir (un article revenant en détails là-dessus sera disponible à partir de 8h15), Kylian Mbappé va annoncer son choix ce week-end et « les débats s’annoncent particulièrement intenses dans les foyers français et européens (notamment madrilènes) » explique L’Équipe. Désormais les débats ces derniers jours se reposaient sur la question du timing de la décision et de la forme de la communication. Le joueur devrait annoncer son choix final « très probablement dimanche, quelques heures après la réception de Metz lors de la dernière journée. » Le quotidien sportif écrit que l’attaquant pourra se libérer d’une profonde réflexion dans laquelle il est plongé depuis plusieurs semaines. Un « jeu de poker menteur » est évoqué dans ce dossier si épineux. Côté Paris, on indiquait que les « discussions se poursuivaient », mais cela ne se traduit pas par « un optimisme démesuré. » À contrario du Real Madrid, où « on faisait preuve d’une très grande confiance. La même que celle affichée depuis plusieurs semaines.. »

L’Equipe rapporte que – sauf improbable retournement de situation – Angel Di Maria va bien quitter le PSG. L’international argentin aurait aimé poursuivre son aventure parisienne mais les dirigeants n’ont pas voulu lever l’option d’une saison supplémentaire qui avait été incluse lors de sa dernière prolongation de contrat. « Attristé par ce choix synonyme de la fin de son aventure parisienne, Di Maria a espéré jusqu’au bout un revirement. Mais ses dirigeants lui ont répété qu’ils ne lui offriraient pas cette année en plus selon l’un de ses proches« , dévoile le quotidien sportif. Alors qu’un hommage pour Di Maria n’était pas prévu, L’Equipe explique que « conscient de la place prise par son gaucher dans sa récente histoire, le PSG travaillait, ces dernières heures, à lui rendre hommage pour sa dernière sortie au Parc des Princes. » Une sage décision !

Le Parisien revient sur les propos de Donnarumma, qui souhaite être le gardien numéro 1 du PSG la saison prochaine, et le message envers les dirigeants « devrait trouver écho » puisqu’ils cherchent la meilleure solution pour la saison prochaine. La plus probable ? L’international italien, sous contrat jusqu’en 2026, tandis que Navas pourrait être poussé vers la sortie. Le PSG aurait fait « un choix implicite » et l’alternance des portiers devraient disparaître. Alors qu’il est (quasi) assuré d’être le numéro 1 la saison prochaine, Gigio « cherchera quand même à s’épargner toute forme de contestation en évitant de fâcheux passages à vide, comme à Madrid lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. »