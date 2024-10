Revue de presse PSG : Classico, Dembélé, milieu…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 octobre 2024. Jour-J pour le Classico, la recherche de la bonne formule au milieu, qui est le plus fort entre Dembélé et Greenwood, l’écart qui se réduit entre les deux effectifs…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait évidemment sa Une sur le Classico qui oppose Marseille au PSG ce dimanche soir (20h45, DAZN). Le quotidien sportif estime qu’après de nombreuses années où ce choc était démesurément déséquilibré, l’écart ne semble plus si abyssal cette saison. L’Equipe indique que le PSG, avec sa nouvelle politique sans stars, mais avec une équipe jeune, n’avance plus avec une armada aussi intouchable que par le passé. Le quotidien sportif rappelle que le PSG est invaincu au Stade Vélodrome en Ligue 1 depuis le 27 novembre 2011. L’Equipe estime que la série en cours place le PSG comme le favori de cette rencontre.

Le quotidien sportif fait également un focus sur le milieu de terrain du PSG et la recherche de la meilleure formule pour Luis Enrique. L’Equipe rappelle que depuis le début de la saison, le coach parisien a déjà utilisé sept trios différents dans l’entrejeu. L’ancien sélectionneur de la Roja n’arrive pas à trouver les bons équilibres dans ce secteur de jeu. « Cette rencontre au Vélodrome face à ce qui se fait sans doute de mieux en France dans ce secteur (avec la paire Zakaria-Camara de Monaco) servira, à nouveau, de révélateur. Dans ce qu’entend proposer Luis Enrique, le trio Warren Zaïre-Emery–Vitinha–Joao Neves paraît à même de fournir le plus de garanties », lance le quotidien sportif. Mais ce trio semble manquer de complémentarité et reste encore parfois trop scolaire expression balle au pied, analyse le quotidien sportif. S’il n’affiche pas son niveau d’avec l’Espagne, Fabian Ruiz a un profil intéressant, estime L’Equipe. Ce dernier se demande si à court ou moyen terme, la solution ne serait pas de revenir à un 4-4-2 à plat. « Avec ce fameux double pivot et ces quatre éléments offensifs qui avaient tant fait parler. Avec Luis Enrique, on a appris à ne plus être surpris de rien », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait aussi un point sur les effectifs du PSG et de Marseille et estime que l’écart entre les deux se réduit. Pour le gardien, le quotidien sportif place Gianluigi Donnarumma au-dessus de Geronimo Rulli, notamment en raison de son aura internationale supérieure et de son parcours en Ligue 1. En ce qui concerne la défense, L’Equipe estime que le PSG a de la marge. Avec le recrutement de Willian Pacho et la présence de Marquinhos ainsi que celles de Nuno Mendes et Achraf Hakimi, la défense marseillaise n’a ni le même statut dans le football européen ni la même valeur sur le marché. Pour le milieu de terrain, le quotidien sportif explique que le potentiel des deux équipes peut être comparable. Enfin, en attaque, le PSG conserve une avance indéniable, estime L’Equipe. Ce dernier indique que seul Mason Greenwood pourrait se faire une place dans l’effectif du PSG. Même s’il est maladroit dans le dernier geste, Ousmane Dembélé reste l’un des joueurs les plus déséquilibrants d’Europe, alors que Bradley Barcola est devenu une arme offensive majeure.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le Classico. Cette rencontre entre les deux équipes s’annonce palpitante. DU côté de la capitale, on a un PSG qui domine tous ses adversaires, marque une moyenne de trois buts par matches et de l’autre, un PSG qui affiche ses limites en Ligue des champions. « Marseille ne jouant pas de Coupe d’Europe cette saison, on pourrait être tenté de penser que le scénario tombe à plat et ressemble à celui qui s’écrit depuis plus d’une décennie avec des Phocéens incapables de battre le PSG au Vélodrome en championnat. Mais les Marseillais ont changé de calibre ces derniers mois. Une nouvelle contre-performance des Parisiens, même si elle n’aurait rien de rédhibitoire à cet instant, ferait mauvais genre dans la capitale », lance le quotidien francilien. Cet OM / PSG sera aussi un choc tactique à venir entre Luis Enrique et Roberto De Zerbi. Les deux hommes sont certainement ce qu’il se fait de mieux en matière de connaissances footballistiques et d’idées de jeu, estime Le Parisien. L’enjeu sportif de cette soirée ravive en même temps la rivalité remise au goût du jour cet été par Adrien Rabiot, conclut le quotidien francilien.

Le Parisien se demande aussi qui est le plus fort entre Ousmane Dembélé et Mason Greenwood. Et pour cela, il prend plusieurs domaines dans le jeu. Sur l’adresse face au but, c’est le Marseillais qui l’emporte sur le joueur du PSG même si les chiffres sont moins catégoriques qu’on ne pourrait le croire. « En ne retenant que les matchs de championnat, Dembélé présente même un pourcentage de tirs cadrés supérieur à son homologue britannique (54 % contre 48 %). » En ce qui concerne les dribbles, c’est Ousmane Dembélé qui l’emporte pour le quotidien francilien. Depuis son retour en Ligue 1, à l’été 2023, les entraîneurs sont unanimes : il est très difficile de défendre sur Ousmane Dembélé. Dans son style à la fois désordonné et fluide, l’ancien Barcelonais développe une énergie considérable pour provoquer son défenseur. Si cela n’aboutit pas toujours à une occasion franche, il crée du décalage et fait bouger les lignes comme aucun autre, souligne Le Parisien. Enfin, pour le sens du jeu, le quotidien francilien vote Ousmane Dembélé mais grâce à Achraf Hakimi. « Les repères entre ces deux esthètes et leur latéral profitent au Parisien qui, depuis plus d’un an, montre une belle connexion avec Achraf Hakimi dans son couloir droit. Longtemps bridé lorsqu’il avait Lionel Messi devant lui, le Marocain se retrouve complètement dans ce que lui demande Luis Enrique et n’hésite pas à combiner avec l’international français. »