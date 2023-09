Revue de Presse PSG : Classico, Hernandez, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 24 septembre 2023. Le premier classico, Lucas Hernandez adopté par les supporters du PSG, le retour en forme de Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur le Classico de ce soir qui oppose le PSG à l’OM. Le quotidien sportif estime que ce classico du 24 septembre 2023 est « déjà promis à la postérité. » Le match nul de Marseille contre l’Ajax Amsterdam, après avoir été mené 2-0 puis 3-2, a montré que le groupe avait de la ressource et du caractère après le début de semaine compliqué vécu. Le genre d’arme indispensable pour un rendez-vous comme le Classico, même s’il y a un bel écart entre le club néerlandais et le PSG, note l’Equipe. Ce dernier explique que ce Classico arrive à un point nommé pour Marseille, qui n’a rien à perdre sur la pelouse du Parc des Princes. Du côté du PSG, après un été agité en coulisses, le club de la capitale s’est recentré sur le terrain. À l’image de son succès contre Dortmund lors de son entrée en lice en Ligue des Champions. « Tout n’est pas parfait, mais la dynamique est visible et le club de la capitale proposera une recette (intensité, pressing, vitesse) bien différente de ce que Marseille a vu à Amsterdam. » Luis Enrique connaît l’importance de ses rencontres, lui qui a connu les Clasicos en Espagne lors de ses passages au Real (joueur) et au Barça (joueur puis entraîneur). « Sur le papier, difficile de ne pas placer son équipe loin devant. Mais entre une dynamique parisienne en marche et un groupe marseillais déconnecté de la réalité depuis plusieurs jours, il y a un petit espoir pour se dire que, après une telle semaine, c’est un soir à défier la raison« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui fait également un focus sur Manuel Ugarte. Révélation du début de saison du PSG, il se montre indispensable au sein du PSG. « Depuis le début de la saison, Manuel Ugarte est, avec le chouchou Warren Zaïre-Emery et la star Kylian Mbappé, le joueur le plus applaudi par le Parc des Princes lors de la présentation des équipes. » Rugueux, intense, généreux : ceux qui ont croisé ou formé l’ancien du Sporting décrivent un milieu complet, d’une rare intelligence situationnelle, assure l’Equipe. L’international uruguayen est un joueur doté d’une adaptabilité tactique forte. « Plus concrètement, ce qui impressionne, c’est sa lecture des situations défensives. » Pour un de ses formateurs, « il a toujours été un joueur très intelligent, il a une grande capacité à lire ce qui va se passer dans le jeu. C’est un joueur qui a joué à plusieurs postes au cours de sa formation, notamment en position d’attaquant. Cela lui donne beaucoup d’informations pour savoir ce qu’il faut rechercher dans certaines situations et aujourd’hui, étant un milieu plus « positionnel », il est capable d’anticiper les actions des adversaires. » Cette capacité d’analyse ne pourrait être si efficiente si elle ne s’associait pas à un physique de très haut niveau, assure le quotidien sportif. « Doté d’une technique fiable, l’ex-milieu du Sporting s’est révélé comme un animateur de jeu intéressant. Ugarte s’est signalé, depuis son arrivée au PSG, par des remontées de balle rapides et certaines prises de risques dans son jeu de passes« , indique l’Equipe, qui conclut en expliquant que Manuel Ugarte a une grande marge de progression en matière de créativité.

🚨 JOUR DE CLASSIQUE : PSG / OM ⚔️



🇵🇹🔙 Selon @lequipe , Gonçalo Ramos pourrait être titularisé à la place de Randal Kolo Muani en pointe



⚽️ Le XI probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha – Mbappé, Dembele, Ramos pic.twitter.com/Ip47ETG3e1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 23, 2023

Sans surprise, le Parisien évoque aussi le Classico de ce soir. « L’affiche est indémodable, toujours aussi savoureuse, attendue et, encore une fois, revêt un caractère particulier, mélangeant ambiance volcanique et curiosité, au regard de la chaude ambiance régnant du côté du Vieux-Port. » Le quotidien francilien indique que Marseille voudra tenir son rang dans ce PSG–OM, « qui n’a rien de classique. » En effet, le PSG abordera ce choc de la sixième journée de Ligue 1 dans la position du chasseur, le club de la capitale pointant à la cinquième place à un point de son adversaire du soir. Le PSG qui réalise d’ailleurs le pire départ pour une saison de championnat depuis l’arrivée de QSI à sa tête avec seulement huit points après cinq journées. Ce soir, les Parisiens devront s’imposer pour « réenclencher une dynamique positive en France après une première défaite lors de la journée précédente contre Nice (2-3)« . Luis Enrique en a bien conscience, lui à qui on a expliqué l’importance de cette rencontre pour le club et ses supporters. Un tifo devrait être déployé dans les tribunes du Parc des Princes, d’Auteuil à la tribune Paris, conclut le quotidien francilien.

A voir aussi : PSG / OM : Les attentes autour du Classique

Le quotidien francilien évoque aussi Lucas Hernandez. Natif de Marseille et auteur de propos élogieux envers l‘OM, le numéro 21 du PSG a « aussi vite pris ses marques qu’il est revenu sur ses propos d’antan. Comme pour mieux déminer une situation qui avec les supporters aurait pu être tendue. » Le défenseur apprécie l’ambiance du Parc, comme celle de mardi contre Dortmund qui ne l’a pas laissé insensible. Le Parisien indique qu’au sein de ses proches, on le dit heureux d’avoir choisi de rejoindre le PSG. Il a rapidement pris ses marques à Paris et « les raisons qui expliquent son adaptation express sont assez nombreuses. » Il a eu du temps à se faire à une possible arrivée chez les Rouge & Bleu, les discussions ayant débuté bien avant le mois de mars, avance le quotidien francilien. Son nom, en dehors de celui de Milan Skriniar pisté depuis un an, était le premier sur la liste des potentielles recrues cet été. « Avant de s’engager avec le PSG, il a d’ailleurs eu le temps de prendre des renseignements sur le club et sur la ville grâce à ses partenaires en équipe de France, et notamment Presnel Kimpembe, avec qui il s’entend bien malgré la concurrence qui va opposer les deux hommes au poste d’axial gauche. » Son choix de venir au PSG a aussi été dicté par son envie de recoller avec ses racines françaises et son envie d’inscrire son nom dans le football français, note Le Parisien. Ce dernier explique que dans les vestiaires, Lucas Hernandez fait figure d’exemple. « En interne, on loue sa fraîcheur, sa générosité, et le fait qu’il aille vers les supporters n’est pas passé inaperçu. » S’il devrait enchaîner une septième titularisation de suite contre Marseille, le staff du PSG reste attentif à son état de santé, lui qui a raté pratiquement toute la saison 2022-2023. « Les équipes performance et médicale vont particulièrement scruter ses plages de repos et ses passages en équipe de France« , conclut le quotidien francilien.

Dans son édition du jour, le Parisien évoque aussi Kylian Mbappé. Un mois après son retour sur les terrains à l’issue de son passage dans le loft, le numéro 7 du PSG affole les statistiques avec huit buts en cinq matches, son meilleur début de saison en carrière. Malgré ça, il manque encore de rythme et de tranchant dans sa finition, note le quotidien francilien. « Une fois parvenu à son sommet, il pourrait traverser une saison historique avec ce départ canon. » Depuis son retour sur les terrains, il n’a pas marqué à une seule reprise, contre l’Irlande. Mais il a été décisif sur les deux buts des Bleus. « Même quand sa performance n’éblouit pas, il continue de peser. » Contre Marseille ce soir, il pourrait s’offrir un nouveau record avec le plus grand nombre de buts lors des Classicos détenu par Zlatan Ibrahimovic avec 11 réalisations. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu en est actuellement à neuf. « C’est l’affiche du championnat de France qu’il préfère vivre. Il est invaincu contre Marseille en douze affrontements« . En ce qui concerne son avenir, selon les informations du Parisien, aucune négociation secrète, aucun rendez-vous n’est à l’agenda du PSG ou de sa famille pour discuter d’une éventuelle prolongation. « Mais le contraire aurait été étonnant, un mois après avoir été sorti du loft. L’important se situe ailleurs, dans le retour à des relations normalisées. Du côté du PSG, les mots sont de nouveau dithyrambiques. » Lors de leur conflit cet été, l’idée que l’attaquant avait déjà un accord avec le Real pour l’été 2024 avait été diffusée. Une invention de toute pièce, assure Le Parisien. « Le PSG ne sait pas ce que son prodige décidera et pense que l’intéressé lui-même ne le sait pas non plus. » Pour l’avenir de Mbappé, qui rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, rien est à exclure, conclut le quotidien francilien.