Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 février 2023. Un Classico qui est un tournant dans la saison des deux clubs. Le retour de Neymar. Warren Zaïre-Emery et son mélange de précocité et de maturité.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque évidemment ce choc des huitièmes de finale de Coupe de France entre Marseille et le PSG. Un premier round avant le match en Ligue 1 le 26 février prochain. « Une élimination laissera le battu à sa peur du vide et à ses doutes du moment », lance le quotidien sportif. Ce dernier explique que si du côté de Marseille, on aimerait avec cette Coupe de France dépoussiérer l’armoire à trophée, du côté du PSG, même si Christophe Galtier a expliqué que c’était « le plus beau des trophées« , il a d’autres ambitions, plus grandes. […] »À une semaine du match aller contre le Bayern, une défaite face à l’OM n’augurerait rien de bon et l’équipe de la capitale, depuis l’après Coupe du monde, n’a pas besoin de ça. » Dans le contexte parisien, les retours de Marco Verratti, Sergio Ramos et Neymar tombent à pic. Marseille aussi joue gros ce soir. Une défaite contre le PSG, après celle contre Nice marquerait une rupture nette dans ses résultats et enverrait un message d’espoir à ses poursuivants pour la deuxième place en Ligue 1. Un deuxième Classico dans la saison qui s’annonce donc palpitant.

Le quotidien sportif évoque également le retour de Neymar dans le groupe du PSG pour cette rencontre, lui qui avait manqué les deux derniers matches des Rouge & Bleu. Alors que le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich approche, son « état de forme interroge, tout comme son état d’esprit, au sortir d’une Coupe du monde dont il est rentré touché à la cheville droite et à la tête. » Selon l’Equipe, le véritable motif d’inquiétude au sujet de l’attaquant (31 ans), concerne sa vilaine entorse ramenée du Qatar. « Il est victime de blessures à répétition, avec son jeu qui l’expose, cette zone est en effet fragilisée (sa cheville, ndlr) et il fait l’objet d’une attention particulière. » Depuis ses grosses blessures en 2018 et 2019, il porte quasi continuellement un straping à titre préventif, indique le quotidien sportif. Dans l’entourage du joueur, on juge sa cheville en bon état. « Comme ses coéquipiers présents à la Coupe du monde, il a commencé par signer des prestations inabouties, avec une attitude laissant planer un doute sur sa motivation« , assure l’Equipe. Mais en interne, on le décrit toutefois impliqué et prêt à en découdre. « Les semaines à venir ressemblent à un moment crucial de sa saison. Elles diront s’il peut renouer le fil d’une première partie de championnat où il fut sans doute le meilleur joueur de l’Hexagone« , conclut le quotidien sportif.

Dans le Parisien, il est aussi question du retour de Neymar dans le groupe du PSG. Comme l’Equipe, le quotidien francilien indique que Neymar n’a pas retrouvé son rayonnement qui était le sien avant la Coupe du monde. « Reste à savoir si Neymar, avec seulement deux petites séances d’entraînement est déjà prêt à se (re)mettre au show, tant le rendez-vous de ce 8e de finale s’annonce aussi ardent qu’indécis. » Le quotidien francilien qui rappelle que le Brésilien n’est jamais aussi brillant que quand il est à 100% physiquement et mentalement et que ses nerfs sont souvent fragiles « dès lors qu’il n’est pas bien dans ses pompes. » La rivalité entre les deux équipes est encore à son comble et peut être un élément décisif de la rencontre. « Voilà pourquoi Galtier aura besoin d’un Neymar mesuré et au mieux de sa forme pour imposer son style et l’opposer à la puissance Marseillaise. » Si Messi a pris ses responsabilités en l’absence de ses compères de la MNM, « il ne serait pas contre recevoir un peu de renfort pour maintenir la courbe au Vélodrome. » Cette saison, ils ont joué trois fois ensemble sans Mbappé. C’est trois victoires et une implication sur 8 des 11 buts du PSG.

Le Parisien qui évoque également le match particulier pour Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG est en effet né à Marseille et a joué à l’Olympique de Marseille pendant quatre ans (1985-1987, 1995-1997, 120 matches). Comme il l’a confié en conférence de presse, « je fais abstraction totale du fait que je sois né à Marseille, que je sois Marseillais, que j’ai pu jouer à l’Olympique de Marseille. Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Je sais ce que représente ce match-là. On n’est pas dans un huitième de final classique. On est dans une confrontation OM-PSG. » Le quotidien francilien explique qu’hier, on attendait tranquillement le retour de Galtier à Marseille. Même s’il est né dans la citée phocéenne et qu’il a joué à l’OM, il n’échappera pas au sifflet, selon plusieurs supporters interrogés par Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi le club portugais de Braga. Depuis quelques mois, le propriétaire du PSG – QSI – a racheté 21,67% du club du Minho. Mais cet investissement n’est pas encore dans une phase active assure le quotidien sportif. « La nature exacte du rapprochement entre les deux clubs, elle, reste encore à définir. » Le seul véritable indice d’une coopération entre les deux équipes se nomme Antero Henrique. Mis à l’écart à Paris en raison de ses relations froides avec Luis Campos, il est l’homme chargé par QSI de définir la coopération entre les deux entités. « Il laisse pour l’instant le SC Braga vivre sa vie. Comme vendre Vitinha à un rival du PSG même s’il était difficile de s’y opposer, Marseille ayant payé le montant de la clause libératoire. » L’Equipe qui indique que ce dernier n’entrait pas, a priori, dans la catégorie des attaquants ciblés par le PSG. Le quotidien sportif conclut en expliquant que le lien entre le PSG et Braga (club satellite, filiale ou partenaire) devrait être « plus clairement défini d’ici juin. »

L’Equipe qui réalise enfin un article sur le jeune milieu de terrain du PSG (16 ans), Warren Zaïre-Emery. Le quotidien sportif explique que quand Christophe Galtier l’a lancé chez les pros, « sonne à nouveau l’évidence qu’on avait discernée en voyant ses matches de Youth League quelques semaines plus tôt où, depuis le milieu de terrain, il avait réduit en bouillie les blocs adverses : par son intelligence tactique et sa maîtrise technique, il était un, voire deux niveaux au-dessus des autres alors qu’il avait deux ou trois ans de moins qu’eux. » Le quotidien sportif estime qu’il est un « talent brut d’une maturité impressionnante qui impose son ardeur, son énergie et son envie au point d’avoir toujours été surclassé, voire double surclassé, depuis qu’il a signé au PSG, à l’âge de 8 ans. » Face aux éloges qu’il reçoit, le titi du PSG garde les pieds sur terre et est resté à l’internat du centre de formation. « Sous contrat jusqu’en juin 2025, il pourrait se dire que la voie est tracée, qu’il n’y a plus qu’à dérouler, mais il entend passer son bac d’abord. » Son potentiel ne semble pas se limiter uniquement au football. En effet, l’année dernière, il a terminé deuxième sur vingt-quatre lors d’un concours d’éloquence organisé pour les jeunes du centre du PSG. « L’idée est qu’ils prennent confiance en eux et sachent s’exprimer devant un public. Ils devaient réfléchir sur une thématique de leur choix. Warren a choisi celle des valeurs et la citation de Corneille : « La valeur n’attend point le nombre des années. » Il a fait une plaidoirie exceptionnelle, citant notamment Kylian Mbappé« , a expliqué Mme Megnin, à l’origine de ce concours. Le numéro 7 du PSG, présent dans l’auditoire, était sous le charme, conclut l’Equipe.