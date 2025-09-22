Revue de Presse PSG : Classique, report, Ballon d’Or, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 22 septembre 2025. Les coulisses du report du Classique, un OM / PSG reprogrammé au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or, l’heure du Ballon d’Or pour Ousmane Dembélé ? …

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à ce lundi soir riche qui nous attend entre la reprogrammation du Classique entre l’OM et le PSG à 20h et la cérémonie du Ballon d’Or qui débute à 21h. Un choix de la part de la LFP qui fait grandement débat. Pour la première fois pour le championnat français, un club du pays se verra rendre l’hommage dû à sa saison exceptionnelle. « Que ce club joue exactement à la même heure, puisque la LFP, obnubilée par le développement de Ligue 1+, n’a pas été assez forte, collectivement, pour faire passer l’intérêt général et le bon sens avant son règlement, envoie aux grands clubs européens le message d’un football français incapable de s’organiser pour ne pas empiler dans la même soirée deux événements majeurs de son automne. » Mais vu que les principaux lauréats du PSG sont blessés, il est possible que les Rouge & Bleu puissent participer à ces deux évènements dans une soirée qui s’annonce particulière. Le verdict du Ballon d’Or interviendra notamment après le Classique. Si l’OM voulait profiter d’affronter un PSG diminué (João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé absents) le plus rapidement possible et espérer enfin remporter un Classique au Stade Vélodrome en Ligue 1, ce qui n’est plus arrivé depuis quatorze ans, les supporters « avaient assez peu envie de rejouer dans deux mois face à une équipe au complet, et se trouvent au pied d’une opportunité qui ne se représentera pas, peut-être. »

Le report de ce match a semblé logique au vu des conditions météorologiques qui ont touché les Bouches-du-Rhône ce dimanche soir. « Il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain », avait annoncé le préfet de la région PACA, Georges-François Leclerc. La possibilité d’un report avait déjà été envisagée par le siège de la LFP dès samedi après-midi, mais la préfecture avait confirmé la tenue de la rencontre, tout en précisant : « Si la météo s’aggrave, la situation peut être amenée à évoluer. » Et ce report a finalement été officialisé le lendemain dans l’après-midi. Le débat a ensuite porté sur la date du report. Alors que les relations étaient devenues glaciales entre le PSG et l’OM ces dernières semaines, cette situation n’a pas arrangé les choses car les intérêts des deux clubs ne se rejoignaient pas du tout : « alors que les Parisiens ne voulaient pas jouer lundi soir en raison de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée au même moment au théâtre du Châtelet, les Marseillais sont restés attachés à leurs intérêts et à la lecture stricte de l’article 548 du règlement des compétitions de la LFP : ‘Lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP.' »

L’OM souhaitait disputer ce Classique lundi soir et aucun autre créneau proposé par le PSG ne pouvait les satisfaire. Le mardi ? Trop proche du déplacement à Strasbourg, vendredi. Le lundi après-midi ? Trop compliqué pour les spectateurs du Vélodrome. Le dimanche après-midi, en avançant le coup d’envoi ? Impossible à cause de contraintes liées au stade, aux spectateurs et au diffuseur. Le club parisien a aussi tenté de proposer une date début décembre, qui ne convenait pas aux Marseillais. « À peine une heure après le début des discussions, ce qui montre que les réticences du PSG n’ont pas été très fortes, la solution du lundi 20 heures a ainsi été actée, un horaire choisi par Ligue 1+, qui peut permettre aux spectateurs de rentrer plus tôt tout en n’éclipsant pas l’attribution du Ballon d’Or, en fin de cérémonie », rapporter L’E.

Enfin, le quotidien sportif évoque cette soirée du Ballon d’Or qui aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris ce lundi soir. Et deux prétendants se détachent pour cette 69e cérémonie du Ballon d’Or : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais l’un des deux attaquants semblent plus favori que l’autre. « La saison 2024-2025 que le monde vient célébrer, ce soir, a été marquée par l’oeuvre globale du PSG et ce magnifique paradoxe d’un collectif irrésistible qui aura fait émerger une individualité inattendue. » L’image du Barcelonais en a sûrement pris un coup notamment lors de sa finale de Ligue des Nations, perdue avec l’Espagne face au Portugal, où il avait refusé de serrer la main à Cristiano Ronaldo puis avait refusé d’attendre la remise du trophée à ses adversaires. En revanche, l’éventuelle dilution des voix entre les différents joueurs du PSG (Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha) peut aussi avoir son importance. « Mais Dembélé est objectivement le favori de ce trophée, en lice pour être le sixième joueur français de l’histoire à être sacré joueur de l’année, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022). » Si le PSG n’est pas représenté pour le Ballon d’Or féminin, il n’est pas très loin dans les autres catégories avec Désiré Doué pour le Trophée Kopa du meilleur jeune, Gianluigi Donnarumma (qui a rejoint Manchester City cet été) pour le Trophée Yachine, Luis Enrique pour le titre de meilleur entraîneur et enfin l’équipe de l’année. « Il est l’heure pour Paris de profiter, ce lundi soir, d’être au centre du monde. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur les tensions suite au report de ce 110e Classique entre l’OM et le PSG. Cette affiche se disputera au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or après le choix de la LFP de reprogrammer cette rencontre à ce lundi (20h sur Ligue 1+). « Cette décision a suscité des tractations tendues, chacune des parties défendant leurs intérêts, avec, d’un côté, un OM bien décidé à rejouer au plus vite et, de l’autre, un PSG attaché à ne pas manquer une cérémonie où il occupera le devant de la scène. » Les supporters parisiens devront donc activer le double écran pour vivre une soirée qui pourrait être historique, mêlant rivalité sportive et possible couronnement mondial. Mais ce scénario est absurde pour certains puisqu’il rétrograde la meilleure affiche du championnat au second plan, alors que la cérémonie du Ballon d’Or doit être une formidable vitrine pour le football français. La décision de ce report s’est imposée d’elle-même avec le déluge qui s’est abattu à Marseille ce dimanche soir.

En revanche, les discussions ont été animées pour trouver une nouvelle date. Si la LFP a appliqué son règlement à la lettre, le PSG aurait milité pour décaler cette rencontre dans l’après-midi et non en soirée, afin d’assister au Ballon d’Or dans les temps. La date du 2 décembre, seul créneau possible par rapport au calendrier des deux équipes, a également été proposée. « Refus de l’OM, bien décidé à faire appliquer le règlement et ‘satisfait’ de la décision prise par la LFP. De son côté, le diffuseur Ligue 1 + n’aurait pas eu son mot à dire et se serait plié à ce choix, alors qu’il pourrait pâtir de l’audience du Ballon d’or, diffusé en clair, pendant une partie de soirée, bien que le nom du gagnant soit révélé à 22h58, une heure après la fin du clasico. » Pour des questions de sécurité, le PSG a préféré rentrer sur Paris puis se rendre de nouveau à Marseille ce lundi dans la matinée. La programmation du PSG autour de cette soirée du Ballon d’Or a ainsi été bouleversée. « L’union sacrée » autour du potentiel sacre d’Ousmane Dembélé est gâchée. Et sur les neuf nommées du PSG, seulement trois pourront assister à la cérémonie : Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves, tous blessés et non convoqués pour le Classique. Les autres Parisiens (Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia) devront suivre cela depuis le Vélodrome.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Ousmane Dembélé et la cérémonie du Ballon d’Or. Le voile sera enfin levé ce lundi autour de 23 heures au Théâtre du Châtelet à Paris. Et le numéro 10 du PSG fait partie des favoris pour remporter cette distinction individuelle, avec le Barcelonais Lamine Yamal. En militant pour son attaquant, le club parisien a rapidement réglé le problème autour d’un collectif qui a fortement brillé et qui aurait pu diviser les votes entre ses propres joueurs. Les Rouge & Bleu « ont choisi la plus belle incarnation de leur transformation, quand ils sont passés des limbes de l’hiver à la lumière éternelle d’un printemps céleste. Ousmane Dembélé pourrait entrer dans l’histoire, en récoltant le trophée pour sa première venue. » Le Français serait un vainqueur 100% PSG, lui qui a eu un rôle important dans cette première victoire en Ligue des champions.

Il a donné tout son sens à l’architecture de Luis Enrique, en révolutionnant le poste de numéro 9. « Après Ousmane Dembélé, il a été impossible et très pénible de regarder ces avants-centres qui ne travaillent pas pour les autres, ne savent pas servir un partenaire dans les petits espaces et ne viennent pas aider les copains sur un côté ou en défense. » Sa finale face à l’Inter Milan a été un chef d’oeuvre absolu dans le jeu sans ballon. « Moi je donnerais le Ballon d’Or, rien que pour la façon dont il a défendu lors de cette finale, à Monsieur Ousmane Dembélé. C’est ça diriger une équipe avec humilité, avec leadership. Je crois sincèrement qu’il mérite le Ballon d’or et pas seulement pour les trophées gagnés et les buts marqués, mais aussi pour la manière dont il a pressé toute la saison et particulièrement lors de cette finale », avait notamment déclaré son coach Luis Enrique, juste après le sacre en C1.