Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 6 février 2024. La condition physique des joueurs du PSG pose question, les dessous des tensions entre Hidalgo et Al-Khelaïfi, où se jouera la finale de Coupe de France ?…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la condition physique des joueurs du PSG à huit jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Le quotidien sportif explique que la question du niveau athlétique du club de la capitale se pose, alors que le PSG est apparu en souffrance en seconde période lors de ses deux derniers matches. « Un sujet tout sauf nouveau. Ces dernières années, le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs parisiens sur les matches de C1 a été scruté et maintes fois commenté. Avec toujours ce même constat : dans un foot moderne dans lequel la dimension athlétique n’a jamais été aussi centrale, Paris court moins et fait moins de courses à haute intensité que ses adversaires. » C’est le même constat cette saison, avance l’Equipe. « À titre d’exemple, et s’il faut rester prudent compte tenu de la diversité des adversaires rencontrés, seul le Real Madrid a, en moyenne par match, parmi les grands d’Europe, couru moins de kilomètres que le PSG en phase de groupes de C1 (113, 84 km par match pour le PSG). » Ce Paris-là subit en outre quand l’intensité physique augmente, lance le quotidien sportif. En Ligue 1, face à des équipes impactantes, les Parisiens sont apparus aussi en difficulté. « Une carence pas passée inaperçue chez certains adversaires, surpris, par exemple, du manque de répondant parisien dans le duel. » Ce qu’il y a d’un peu nouveau, c’est que le sujet suscite des questions en interne, indique l’Equipe. « Ce sujet a été, dès la fin de l’été, l’objet de débats entre joueurs. Notamment chez des recrues, étonnées du peu de travail athlétique effectué au quotidien. » Conscient de ce déficit et de ses difficultés à retrouver un second souffle après un début de saison réussi, Manuel Ugarte s’en était ainsi, par exemple, ouvert en interne. Sans que cela ne se traduise par une méthodologie particulièrement différente. « Fidèle à ses habitudes, Luis Enrique entend amener son groupe à son maximum en gérant les temps de jeu et en concernant un maximum de joueurs dans la rotation« , conclut l’Equipe.

🚨 Laissé au repos depuis son élimination à la CAN, Achraf Hakimi sera de retour à l'entraînement collectif demain ! 💪



Par ailleurs, Manuel Ugarte a fait son retour à l'entraînement collectif aujourd'hui 👍



[@le_Parisien_PSG] pic.twitter.com/Si4TqdzyxM — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 5, 2024

Le quotidien sportif évoque une composition probable pour le huitième de finale de Coupe de France entre le PSG et le Stade Brestois. Ousmane Dembélé, touché à une cuisse et laissé au repos contre Strasbourg, s’est entraîné avec ses coéquipiers hier. Si l’évolution de ses sensations est positive, le numéro 10 du PSG pourrait être dans le groupe de Luis Enrique pour Brest, indique le quotidien sportif. Nuno Mendes, qui poursuit son protocole de soins selon les prévisions, a de nouveau participé à une partie de la séance collective. Son retour à la compétition n’a jamais été aussi proche, conclut l’Equipe.

La composition probable du PSG selon l’Equipe : Navas – Soler, Danilo, Marquinhos (c), Mukiele – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Asensio, Mbappé, Barcola

De son côté, Le Parisien évoque la relation entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Avec le conflit autour de la vente du Parc des Princes, les deux ne se parlent plus depuis plus d’un an et demi. Le quotidien francilien explique que « ce mardi, le Conseil de Paris va déposer un vœu réaffirmant l’appartenance du Parc des Princes au patrimoine de la Ville. Une position de principe qui complique un peu plus une éventuelle cession. Un affront pour le président du PSG qui trépigne de colère depuis le changement de cap de la maire sur ce dossier« , avance le quotidien francilien. Dès son intronisation à la tête du PSG (juin 2011), Nasser Al-Khelaïfi a fait de l’achat du Parc des Princes un dossier prioritaire. « Anne Hidalgo, en fine stratège, joue gentiment la montre, répète que le sujet n’est pas tabou, sans jamais signer un blanc-seing au PSG. » Le Parisien explique qu’en huit ans, Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo n’ont jamais participé à la moindre réunion sur l’achat et l’agrandissement du Parc des Princes. « Ils avaient fixé le cadre et laissé leurs hommes de confiance trouer les solutions. » En novembre 2022, Nasser Al-Khelaïfi attaque la Mairie de Paris sur la vente du Parc des Princes. « La ville de Paris nous pousse à déménager« , avait expliqué le président du PSG dans une interview accordée à Bloomberg. Une phrase qui a été une déflagration au sein de la Mairie de Paris. Depuis, les deux parties se répondent par médias interposés. Pour retrouver un dialogue entre les deux, des émissaires – dans les deux camps – font tout pour signer l’armistice, mais en vain, avance Le Parisien. « Pour faire bouger les lignes, le PSG menace de construire un nouveau stade. […] Mais du côté de l’Hôtel de Ville, le coup de pression fait pschitt : personne ne croit aux différents plans B. » Chacun reste donc sur ses positions, et les deux protagonistes s’évitent, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien se demande également où se jouera la finale de Coupe de France. En raison des Jeux Olympiques 2024, le Stade de France n’est pas disponible. Philippe Diallo, président de la FFF, avait expliqué que la rencontre, qui se déroulera le 22 mai prochain, devrait se jouer sur un terrain neutre et que le stade serait choisi après les quarts de finale ou les demi-finales. Selon les informations du Parisien, cette rencontre devrait se jouer en province. Le Parc des Princes, qui a accueilli 33 finales de Coupe de France entre 1919 et 1997, n’accueillera donc pas la finale. Trois sites semblent se distinguer, la FFF souhaitant faire jouer la finale dans une enceinte de plus de 50 000 places. Le Vélodrome (Marseille), le Groupama Stadium (Lyon) et la Décathlon Arena (Lille). « L’hypothèse du Vélodrome est séduisante, mais un souci subsiste. La FFF est très soucieuse des problématiques de sécurité. » Si jamais le PSG devait jouer cette finale au Vélodrome, cela pourrait poser de gros soucis en termes d’organisation et de sécurité, avance le quotidien francilien. Restent donc les enceintes de Lyon et de Lille, qui s’affrontent en huitièmes de finale mercredi après-midi. « Le perdant de cette confrontation pourrait avoir de bonnes chances de voir son enceinte réquisitionnée pour accueillir la finale« , conclut Le Parisien.