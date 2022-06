Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 juin 2022. Le PSG et l’OGC Nice sont entrés en contact pour Christophe Galtier et Nasser al-Khelaïfi prend les choses en main, Seko Fofana LE milieu de terrain du PSG, Pogba et son avenir…

L’Équipe révèle que le PSG et l’OGC Nice sont entrés en contact au sujet de Christophe Galtier. Cet échange représente « un moment important de l’été 2022 parisien » selon le quotidien sportif qui explique que le départ de Mauricio Pochettino « est quasiment bouclé » et devrait être annoncé rapidement. Les dirigeants Rouge & Bleu ont souhaité faire les choses dans l’ordre et il était donc « impossible de lancer une recherche active » pour un nouvel entraîneur tant que le technicien argentin était encore en place. Christophe Galtier sait depuis quelques jours qu’il est le favori pour prendre le poste au Paris Saint-Germain. Si « peu d’éléments ont filtré » de cet entretien, les Rouge & Bleu ont formalisé leur intérêt pour le coach niçois et cela ne fait que confirmer que le technicien de 55 ans est la priorité de Luis Campos pour prendre place sur le banc du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a aussi « pris les choses en main » dans ce dossier et a décidé de ne « pas perdre de temps ». Côté niçois, on ne veut faire aucun cadeau pour libérer Christophe Galtier et les négociations pourraient s’étirer dans le temps. Pour Christophe Galtier, il est acté depuis plusieurs semaines qu’il ne restera pas dans le club sudiste et voit le club de la capitale comme une « opportunité qui ne se présentera pas deux fois ».

Le Parisien explique que le PSG a dressé une liste de joueurs sur laquelle figure Seko Fofana pour renforcer le milieu de terrain. Le nouveau conseiller sportif Rouge & Bleu, Luis Campos, n’a pour le moment « pas initié de discussions avec Lens » pour le joueur même s’il suit de près l’évolution de ce dossier et que « des premiers contacts ont été noués avec l’entourage » de l’international ivoirien qui aujourd’hui est estimé à 30 millions d’euros. Interrogé par le journal francilien, son ancien coéquipier à Udinese, Sebastien De Maio, confie que le PSG « a besoin d’un joueur comme lui car aucun milieu n’a les jambes de Fofana pour mener le ballon de la défense à l’attaque. Pas même Verratti avec lequel il peut être complémentaire. » Luis Campos ne veut « plus entendre parler de Club Med au PSG », pourrait voir en Seko Fofan un joueur capable de redoubler d’effort comme le confirme De Maio : « À l’entraînement, il se donne à fond, il est très sérieux, il veut toujours faire plus. C’est une culture qu’il a apprise en Italie et qui lui sert ».

À l’occasion de la sortie du « Pogmentary » l’avocate de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, a répondu aux questions du Parisien et s’est exprimée sur l’avenir de son client. Concernant un potentiel retour à la Juventus, cette dernière a déclaré : « On parle beaucoup de ‘PaulPogback to back’… Qu’y aurait-il comme danger à revenir dans un ancien club ? Si jamais ça devait arriver, c’est un autre moment, une autre équipe, il y a des années d’écart, les choses ont évolué. » Sur le fait qu’il puisse « être le roi du PSG » selon les dires de Mino Raiola, la réponse de Pimenta est (très) synthétique : « Je ne sais pas, demandez au PSG ».