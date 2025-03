Revue de presse PSG : Contre-pressing, groupe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 4 mars 2025. PSG-Liverpool, un match sous le signe du contre-pressing, un groupe au complet pour le PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le contre-pressing, l’une des forces du PSG et de Liverpool, qui s’affrontent demain soir (21 heures, Canal Plus) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. « C’est la signature la plus forte, peut-être, de Luis Enrique au PSG et d’Arne Slot à Liverpool. Dans le premier cas, c’est une construction à partir d’un autre modèle. Dans le second, c’est un héritage revisité. Le contre-pressing, qui consiste, à la perte du ballon, à presser immédiatement l’adversaire pour l’empêcher d’attaquer et récupérer la balle en quelques secondes, est une identité profonde des deux équipes. » La question, évidemment, consiste à savoir laquelle des deux équipes saura le mieux sortir de la pression, ou gérer le mieux les situations où elle sera transpercée et où la couverture de ses défenseurs (Ibrahima Konaté et Virgil Van Dijk d’un côté, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes de l’autre, Achraf Hakimi occupant souvent une position plus haute) sera essentielle, avance le quotidien sportif. En Ligue 1, le PSG a peu l’habitude de voir un adversaire résister à cette pression : Lille a volé en éclats, et l’OL, la semaine précédente (2-3), avait refusé de sortir le ballon pour éviter de se faire prendre. Liverpool, ce sera autre chose. « Mais si les Parisiens peuvent maintenir cette pression le plus souvent possible, souligne Christophe Jallet, cela peut vraiment mettre Liverpool en difficulté. »

De son côté, Le Parisien évoque l’effectif du PSG à la veille de la réception – au Parc des Princes – de Liverpool pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et le quotidien francilien explique que Luis Enrique a pu compter sur un groupe au complet hier lors de l’entraînement au Campus de Poissy. L’infirmerie parisienne est totalement vide. Le coach parisien aura donc l’embarras du choix pour concocter son XI de départ face aux Reds. « Il devrait opter pour la continuité et conserver l’ossature de son « équipe type » ou du moins, celle qui a l’habitude de démarrer les grandes rencontres. » Au milieu, Fabian Ruiz devrait être préféré à Warren Zaïre-Emery, qui a repris la compétition il y a une semaine. L’interrogation principale de cette composition d’équipe concerne l’identité de l’homme qui évoluera aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, attendus titulaires. Ce pourrait être Désiré Doué, conclut Le Parisien. De son côté, L’Equipe explique aussi que Désiré Doué devrait commencer la rencontre en attaque, laissant Khvicha Kvaratskhelia sur le banc.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien et L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola.