Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 24 janvier 2023. La victoire face au Pays de Cassel (7-0) en 16es de finale de Coupe de France, un mois de février très intense, Kylian Mbappé entre encore dans l’histoire, le retour important de Nuno Mendes….

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la qualification du PSG en Coupe de France et au prochain choc face à l’OM en huitièmes de finale de la compétition. Un mois de février qui s’annonce intense avec deux Classicos au programme (7-8 février / 26 février), un déplacement à Monaco (11 février), la réception du LOSC (19 février) et surtout le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). « Autant de sommets qui conditionneront la suite de la saison des champions de France. » Le rythme va donc s’élever et s’intensifier pour les Rouge & Bleu dans les jours à venir. Le premier choc face à l’Olympique de Marseille « dira sa propension à se hisser à la hauteur de l’événement, ce que ni le déplacement à Lens (1-3), le 1er janvier, ni celui à Rennes (0-1), quinze jours plus tard, n’ont certifié. » Concernant le 16e de finale face au Pays de Cassel, le PSG n’a laissé aucune chance au club de Régional 1 avec une nette victoire sur le score de 7-0. Avec un seul match par semaine, Christophe Galtier a décidé de maintenir ses deux stars, Neymar Jr et Kylian Mbappé « à la fois pour soigner leurs égos et pour leur permettre d’enchaîner. »

Mais le rythme va augmenter à partir du 1er février avec des rencontres tous les trois-quatre jours. « Paris se sait attendu au tournant de ce premier rendez-vous à Marseille et il en mesure parfaitement les enjeux. » Reste à savoir si ce calendrier chargé va changer les plans parisiens lors de ce mercato hivernal (qui ferme ses portes le 31 janvier). « On est encore dans les clous en termes de délais. Comme je l’ai déjà dit, on souhaite avoir au moins un joueur offensif de plus après le départ de Pablo Sarabia (à Wolverhampton). Mais il y a des contraintes que le club doit respecter », a déclaré Christophe Galtier à l’issue de la rencontre. Pour l’instant, seulement une dizaine de joueurs répondent à l’exigence du haut niveau après des nouvelles prestations décevantes de Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanches et Fabian Ruiz ce lundi soir. « Cela pourrait être un peu juste, quand même, lorsqu’il s’agira d’enchaîner face aux équipes du top 5 français et au Bayern Munich. »

Le quotidien sportif revient également sur la performance de Kylian Mbappé. Capitaine du soir, le numéro 7 du PSG est entré dans l’histoire des Rouge & Bleu en devenant le premier joueur à inscrire un quintuplé. Avec 196 buts au total sous le maillot parisien, l’international français se rapproche du record de buts détenu par Edinson Cavani (200 réalisations). Il aura désormais une belle occasion de battre ce record lors des prochaines rencontres (Stade Reims, Montpellier…). En plus de sa performance, l’attaquant de 24 ans a porté pour la première fois en match officiel le brassard de capitaine au PSG. Et il a été confirmé comme vice-capitaine par Christophe Galtier en après-match : « Le brassard avait été défini comme ça depuis le début de saison. Kylian est le second capitaine, il mérite de porter ce brassard quand Marqui n’est pas là. » Une très belle soirée donc pour le champion du Monde 2018, qui lance enfin son année 2023. De son côté, le public du Stade Bollaert a apprécié la prestation de Kylian Mbappé. « Le public nordiste lui a signifié toute son admiration en applaudissant chacune de ses cinq réalisations après l’avoir chaudement salué à l’annonce de son nom. En France, le roi, c’est Mbappé », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la qualification du PSG face au Pays de Cassel (7-0) et sur la prestation XXL de Kylian Mbappé. Jusqu’ici muet devant les buts en 2023, l’attaquant des Rouge & Bleu a profité de cette soirée pour entrer dans l’histoire du club. Le Français a « presque à lui seul, douché les rêves de gloire (0-7), en tout cas d’exploit, » du club de Régional 1 et n’a reçu « que respect, ondes positives et manifestations d’émerveillement » à Lens ce lundi soir. Auteur d’une performance majuscule avec cinq buts (dont un triplé en 11 minutes en première période) et d’une passe décisive pour Neymar Jr, Kylian Mbappé a inscrit un peu plus son nom dans la légende. Un exploit salué par son coach en après-match : « Il fait partie des attaquants de classe mondiale, un des meilleurs au monde. Il est comme ça. Il est formaté pour marquer des buts, il n’a pas abusé, les buts sont venus naturellement après des combinaisons. C’est Kylian, dans son profil de buteur. C’est un homme de chiffres et de stats. » Avec 29 buts en Coupe de France (2 à l’AS Monaco, 27 au PSG), l’attaquant a dépassé Pedro Miguel Pauleta et rejoint Jean-Pierre Papin au rang des meilleurs buteurs de la compétition. « Lui, qui en totalise désormais 27 avec Paris, n’est plus qu’à une petite longueur de François M’Pelé (28), meilleur réalisateur du club dans la compétition », rappelle LP.

Enfin, le quotidien francilien revient sur le retour à la compétition de Nuno Mendes. Vicitme d’une lésion aux ischios-jambiers lors du Mondial au Qatar, le latéral gauche du PSG faisait son grand retour comme titulaire ce lundi soir au Stade Bollaert, avant d’être remplacé par Juan Bernat au retour des vestiaires. Et pendant 45 minutes, le latéral de 20 ans a pu retrouver du rythme, deux mois après sa blessure. Déjà de retour lors du match amical face à la Riyadh Season Team la semaine passée (15 minutes disputées), l’international portugais a connu cette fois-ci sa première titularisation. « Une nouvelle réjouissante alors que se profile un mois de février dantesque pour le PSG. » Et l’ancien du Sporting CP a rendu « une copie convaincante » pour son retour. Jamais inquiété défensivement, Nuno Mendes a apporté le surnombre dans son couloir gauche et a notamment mis les Rouge & Bleu sur les bons rails avec une passe décisive sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Il aurait même pu offrir un autre but à Carlos Soler, après un nouveau débordement sur son côté gauche. « À défaut d’avoir déjà un match complet dans les jambes, Mendes confirme qu’il est sur la pente ascendante. De quoi réjouir Christophe Galtier qui aura bien besoin de lui ces prochaines semaines », conclut LP.