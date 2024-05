Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 25 mai 2024. La finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, retour sur les sept années de relation chaotique entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi, la dernière danse de l’attaquant parisien, la nouvelle force du PSG : les frappes de loin…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’une des finales du jour. Ce samedi soir (21h sur beIN SPORTS 1 et France 2), au stade Pierre-Mauroy de Lille, le PSG et l’Olympique Lyonnais s’affrontent dans la 107e finale de Coupe de France. Cette rencontre marquera la première finale de l’histoire de la Coupe de France en province mais aussi la dernière de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. « Sans doute le PSG et Mbappé ont-ils besoin de gagner ensemble, ce samedi soir, pour recouvrir d’un peu de joie des derniers mois distendus et toxiques où les preuves d’amour ont manqué. » Après avoir seulement remporté deux des cinq dernières éditions, les champions de France sont les favoris face à la meilleure formation française de 2024. Les Rouge & Bleu auront à coeur de clôturer leur saison 2023-2024 avec un trophée. Pour cela, Luis Enrique avait gardé plusieurs joueurs au frais ces derniers jours comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Si les Parisiens ont toujours été instables défensivement, cette saison, du moins jusqu’à ce samedi soir, leur force de frappe peut faire mal au pouvoir défensif de l’OL, qui a souvent dû marquer trois ou quatre buts, dans son sprint échevelé et historique, pour gagner des matches juste avant qu’on éteigne les lumières. »

Le quotidien sportif se remémore aussi les sept années communes entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi. Avant de fermer définitivement la page, il faudra que les deux parties finalisent « un deal financier en écho à l’accord de principe de l’été dernier, quand l’attaquant avait été sorti du loft en échange de la promesse faite à Nasser al-Khelaïfi de renoncer à de confortables primes », rappelle L’E. Durant ses sept années au PSG, Kylian Mbappé aura connu une relation chaotique avec son président. En 2017, au moment de sa signature dans la capitale, Nasser al-Khelaïfi est séduit par le jeune Monégasque et c’est réciproque. Le président parisien est épaté par l’aisance du joueur et la relation est fluide. Et à fur à mesure que l’international français prend de l’influence dans le vestiaire, une vraie proximité va s’installer entre les deux hommes. « Alors qu’Al-Khelaïfi avait pris du recul comparé aux débuts de QSI, où il échangeait en direct avec un Thiago Silva ou un Zlatan Ibrahimovic, Mbappé est un des rares avec lequel il a créé un tel rapport ces dernières années. » Il arrivait souvent qu’ils échangent par textos ou même de se voir dans l’appartement de Nasser al-Khelaïfi avec une certaine liberté de parole. Une proximité qui avait même permis au président parisien de demander directement des explications à son joueur après sa sortie en 2019 demandant « davantage de responsabilités. »

Mais la vraie rupture entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi intervient à l’été 2022. Alors que le champion du Monde est sur le point de rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat, le patron du PSG lance une opération d’envergure afin de retourner la situation. Le directeur sportif de l’époque, Leonardo, est mis sur le côté et c’est Antero Henrique qui est mandaté pour mener les discussions. Les fonds du Qatar sont sollicités pour proposer un contrat inédit et un projet sportif au joueur. « Son contenu ? Faire place nette dans l’effectif (tous les protagonistes du dossier estiment alors que le PSG ne peut gagner la Ligue des champions avec le trio Neymar-Messi-Mbappé), le promouvoir seul leader, et bâtir un groupe autour de lui grâce à un recrutement ambitieux. Conscient que c’est sa seule chance de voir Mbappé rester, Al-Khelaïfi valide tout… et obtient la prolongation de deux ans du champion du monde 2018 à la surprise générale », explique L’E. Mais seulement quelques semaines plus tard, le mercato ne prend pas la tournure annoncée. Kylian Mbappé se sent trahi et demande un départ. Ce qui rend furieux son président et créera ensuite un fossé entre les deux parties avec notamment la crise ouverte de l’été 2023 et le courrier envoyé (daté de juillet 2022) où le buteur parisien explique qu’il ne lèvera pas l’option d’une année supplémentaire dans son contrat, en justifiant sa décision par le mercato d’été 2022.

Après avoir été privé de tournée en Asie, l’attaquant parisien rencontre son président avant le premier match de Ligue 1 et les deux hommes se mettent d’accord pour réintégrer l’effectif de Luis Enrique. Mais, en échange, il doit s’engager à ne pas partir sans rien à la fin de la saison : soit il prolonge, soit il laisse une certaine somme. Depuis, les relations sont devenus glaciales entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi. Pourtant, ce dernier a tenté plusieurs arguments pour le retenir : « tu ne peux pas léser le PSG », « tu ne peux pas partir libre et renforcer notre plus grand rival », « tous les grands joueurs, Bellingham, Kane, partent en laissant de l’argent à leur club », « tu vas légitimer la Super Ligue. » Et cette histoire entre les deux s’est terminée par un dernier échange animé le 12 mai dernier, avant l’échauffement de PSG / TFC, sur le sujet financier. « Mais aucun accord n’a encore été trouvé, le club espérant voir le futur Madrilène renoncer à d’autres primes que celles évoquées l’été dernier », conclut L’E.

Enfin, L’Equipe évoque la nouvelle force du PSG depuis l’arrivée de Luis Enrique l’été dernier : les frappes de loin. Le club parisien est le première formation en Europe sur le nombre de buts marqués depuis l’extérieur de la surface, à égalité avec Manchester City (15). « Pourtant, elle est loin d’arroser de loin, ne figurant même pas dans le top 20 des équipes frappant le plus au-delà des 16,50 mètres (5,1 par match. Liverpool est à 7,2 ; Manchester City à 6,2 ; Leverkusen à 6,7) mais dispose de quelques atouts intéressants à analyser. » Cette réussite est due à un mécanisme qui fonctionne bien sous Luis Enrique, le centre reculé. Autrement dit, un centre horizontal au sol depuis l’angle de la surface vers l’entrée de cette dernière pendant qu’un ou plusieurs coéquipiers attirent la défense adverse vers son but. Kylian Mbappé est le meilleur buteur dans ce registres avec 5 réalisations en-dehors de la surface. Conscients du manque de productivité offensive de son milieu de terrain, Luis Enrique et son staff ont insisté à plusieurs reprises pour encourager les joueurs à prendre leur chance à mi-distance. Et Vitinha est la parfaite illustration de cette réussite dans ce domaine avec 5 buts hors de la surface. Le Portugais a gagné en confiance cette saison et a réalisé des progrès impressionnants.

🚨🗣️ Luis Enrique : « Mbappé sera-t-il titulaire demain ? Bien sûr ! (en français) » 🔙#OLPSG pic.twitter.com/WEM9eRfhgW — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 24, 2024

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette finale de Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le PSG. Le club parisien vise une quinzième Coupe de France dans son histoire, tandis que les Gones veulent remporter leur premier trophée depuis 2012. Une défaite parisienne gommerait un bilan plutôt positif jusque-là de la première saison de Luis Enrique. « Le PSG est une équipe jeune qui doit encore apprendre mais surtout apprendre à gagner. Il n’est pas sûr qu’une équipe ou un projet se construise au milieu des casseroles et des verres cassés. » Avec ce triplé national en ligne de mire, les Rouge & Bleu pourront continuer à grandir avec un matelas de confiance pour la saison prochaine. En face, l’OL voudra terminer sa saison sur une note positive avec une année 2024 rocambolesque, qui lui a permis de se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. « Les finales de Coupe de France se posent toujours comme des moments joyeux et attendus et cet OL-PSG vient enluminer le décor, avec un suspense tendu et du foot dans toutes les lignes. »

Le quotidien francilien se concentre aussi sur Kylian Mbappé, qui disputera son dernier match avec le maillot du PSG. En conférence de presse, Luis Enrique a confirmé la titularisation de son meilleur buteur ce soir au Stade Pierre Mauroy. Sa dernière danse avec les Rouge & Bleu. Reste désormais à savoir à quoi ressemblera cette dernière de l’international français. « Ses jambes n’ont en effet jamais paru tant émoussées, moins tranchantes et décisives que ces dernières semaines, en manque peut-être temps d’un temps de jeu que son coach a, dans la foulée de l’annonce de son départ, soudain décidé de tailler à grands coups de serpe. » Pour son 308e et dernier match avec le club parisien, l’attaquant de 25 ans voudra finir sur une bonne note en remportant sa quatrième Coupe de France. Ces derniers temps, c’est surtout en-dehors des terrains que l’international français a défrayé la chronique (sa présence à Cannes, sa soirée d’adieux dans un restaurant du VIIIe arrondissement de Paris, sa discussion tendue avec Nasser al-Khelaïfi avant PSG / TFC…).

Une atmosphère pesante accompagne ses dernières heures à Paris. Ce n’est pas un hasard si ni Luis Enrique, ni Luis Campos n’ont pas répondu à son invitation lors de son dîner d’adieux lundi dernier, qui aurait pu faire jaser en haut-lieu. Ce soir-là, « au-delà des nombreux selfies pris avec les convives, son discours, notamment à l’endroit de son frère Ethan auprès de qui il s’est presque excusé d’avoir indirectement provoqué le départ de son club de cœur, en a ému plus d’un », explique LP. Tout comme son discours adressé aux salariés du club : « Votre unique obsession, c’est que nous, les joueurs ainsi que le staff, nous soyons bien. Pour ça et au nom de tous les joueurs, je vous dis merci. C’est vous qui faites vivre le club. Ce club, sans vous, il n’est rien. Sans nous, il va continuer d’exister car le PSG achètera toujours des grands joueurs, les joueurs voudront toujours venir. Mais sans vous, il n’y aurait pas de PSG. Merci à tous d’être venus et bonne chance à tous pour le futur. Je garderai un œil sur vous, quoi qu’il arrive. Merci beaucoup. » Désormais, la meilleure façon de remercier le club sera de finir en apothéose avec une Coupe de France.