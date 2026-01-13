Revue de Presse PSG : Coupe de France, Paris FC, inefficacité…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 13 janvier 2026. Le PSG éliminé dès les 16es de finale de Coupe de France par le Paris FC (0-1), Obed Nkambadio en état de grâce, les Rouge & Bleu plombés par leur inefficacité…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le coup de tonnerre au Parc des Princes avec l’élimination du PSG dès les 16es de finale de Coupe de France par le Paris FC (0-1). Plombé par son manque d’efficacité, le club de la capitale a été puni par son ancien joueur, Jonathan Ikoné, unique buteur à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Et malgré une multitude d’occasions en seconde période, les Rouge & Bleu n’ont cette fois-ci pas réussi de miracle pour arracher l’égalisation et les tirs au but. « Personne, hier, n’a réussi à endosser le costume de sauveur, et la soirée a acté dès la mi-janvier que la saison du champion d’Europe serait quoi qu’il arrive moins réussie que l’an dernier. » Le tenant du titre ne se serait pas retrouvé dans cette situation s’il était parvenu à concrétiser ses nombreuses occasions. Mais cette inefficacité a été incarnée par un Obed Nkambadio en état de grâce dans les buts et aux derniers gestes imprécis des Parisiens. « Ce n’était pas tout à fait l’idée qu’on se fait d’une montée en puissance. À force de donner l’impression de gérer ses efforts avant les grandes échéances des mois de février-mars, voilà le PSG avec un trophée de moins en poche (…) Après une première partie de saison polluée par les blessures, il reste peu de temps pour que le collectif parisien monte le curseur. Cela semble indispensable pour atteindre les autres objectifs de la saison alors que la concurrence surprise de Lens en Championnat suggère que les (mauvaises) surprises de cette saison peuvent se trouver n’importe où sur son passage », souligne L’E.

Et ce manque d’efficacité rappelle le PSG version automne 2024. Plus les minutes passaient, plus les Rouge & Bleu se créaient des occasions dans cette rencontre face au Paris FC. Mais l’affaire se terminait soit par un arrêt d’Obed Nkambadio, soit par un raté parisien. Pourtant, les joueurs de Luis Enrique ont tout tenté dans cette rencontre. « Des centres (11e, 36e, 70e). Des combinaisons (entre Kvaratskhelia, Ramos et Barcola, 25e, 45e+1). Des tirs en rafale (Zaïre-Emery, puis Fabian Ruiz, puis Barcola, 61e). Des ballons en profondeur (ouverture de Nuno Mendes pour Barcola qui perdait son duel avec le gardien du PFC, 65e). Ils ont trouvé le poteau, même (Zaïre-Emery, 87e). » À cela s’ajoutent d’autres occasions nettes dans les sept minutes de temps additionnel : Dembélé (90e+2), Zabarnyi sur corner (90e+2), Dembélé encore (90e+5), Doué de la tête (90e+ 6), et Vitinha d’une frappe lointaine (90e+7). Mais comme depuis quelques semaines, le PSG n’a pas affiché un gros ratio d’efficacité. « Dans les duels, dans le rythme, dans les idées, et donc à la finition, le PSG donne l’impression d’être encore en-dedans, voire brouillon. » S’ils ont tenté de renverser cette rencontre avec ces nombreuses occasions, cela n’a pas suffi cette fois-ci. « Pour les attaquants parisiens aussi, il va falloir retrouver de la continuité et les standards enclenchés à l’hiver 2025 pour espérer revivre un printemps comparable. À ce niveau-là, même dans un tel collectif, le talent individuel est indispensable », conclut L’E.

À lire aussi : La colère de Gonçalo Ramos après la défaite du PSG contre le PFC

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette élimination surprise du PSG en 16es de finale de Coupe de France. « Le champion d’Europe, formidable machine à remonter le score, capable de renverser les scénarios les plus fous, a chuté contre une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 1, et c’est un gros coup d’arrêt, franchement inattendu, une véritable surprise, dans cette saison qui sera donc, d’ores et déjà, moins bonne sur le plan comptable avec un titre qui lui échappe déjà, dès le mois de janvier. » Les joueurs de Luis Enrique n’auront cette fois-ci pas réussi de miracle pour répondre à l’ouverture du score de Jonathan Ikoné. Ce PSG rappelait celui de l’automne 2024, qui poussait et dominait mais qui était incapable de trouver la faille.

Dominateur, le tenant du titre aurait dû mener à la pause mais ses attaquants ont buté sur un grand Obed Nkambadio, qui a poursuivi son show en seconde période. « Alors que le début d’année 2025 avait dessiné une montée en puissance de la part des partenaires de Vitinha, ce mois de janvier marque une vraie rupture et laisse pour l’instant transparaître un manque de fraîcheur physique, notamment au milieu. » Les doublures habituelles n’ont pas répondu aux attentes. Senny Mayulu a confirmé sa mauvaise forme du moment tandis que Gonçalo Ramos a une nouvelle fois montré qu’il était moins redoutable dans un costume de titulaire. « Oui, ce PSG version Luis Enrique est humain et pour la première fois depuis le 31 janvier 2022, il a chuté à domicile au Parc des Princes en Coupe de France », conclut LP.