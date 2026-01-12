Revue de Presse PSG : Coupe de France, PFC, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 12 janvier 2026. Le 16e de finale de Coupe de France face au Paris FC, Gonçalo Ramos le super sub redoutable…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Gonçalo Ramos. Malgré un faible temps de jeu cette saison, l’international portugais parvient à se montrer indispensable et efficace à l’image du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille. Entré en jeu à la 89e minute, l’attaquant de 24 ans a réussi à arracher l’égalisation avant d’inscrire sa tentative lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-1 T.A.B). Ces buts inscrits dans le temps additionnel sont devenus une marque de fabrique de l’ancien du SL Benfica. « Depuis son arrivée à Paris, 28% de ses réalisations (12 sur 43) ont été marquées à partir de la 90e minute. Une capacité à peser dans le money-time rare et bien utile. » Cette saison, le numéro 9 parisien s’était aussi montré déterminant en sortie de banc face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4-3 T.A.B), contre le FC Barcelone en Ligue des champions (1-2) et face à l’OGC Nice en Ligue 1 (1-0).

Gonçalo Ramos dispose d’une force mentale, comme l’explique Luis Castro, qui l’avait eu sous ses ordres à Benfica : « Ça témoigne d’une mentalité incroyable. Il est très fort comme joueur, et il est très fort comme personne. Il travaille pour l’équipe. Avec lui, le collectif passera toujours en premier. Que tu lui accordes, 5, 10 ou 90 minutes, tu sais qu’il donnera tout. » Malgré son temps de jeu limité, le Portugais n’est pas du genre à étaler ses états d’âme. Pourtant, certains joueurs comme Senny Mayulu, Lee Kang-In et même Quentin Ndjantou ont parfois été préférés à lui. Ses lacunes techniques peuvent être un frein à la construction du jeu parisien. « Normalement, quand tu marques autant et que tu ne joues pas, tu demandes à partir. Pas Gonçalo, et c’est sans doute pour ça que Luis Enrique l’aime autant », souligne un proche du Portugais. Début janvier, le PSG avait indiqué qu’un départ de son numéro 9 n’était pas à l’ordre du jour, conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce 16e de finale de Coupe de France au Parc des Princes entre le PSG et le Paris FC (21h10 sur beIN SPORTS 1). Huit jours après leur victoire en Ligue 1 (2-1), les Rouge & Bleu retrouvent leur voisin parisien pour un deuxième derby francilien. Après avoir dégoûté son vieil ennemi, l’Olympique de Marseille, jeudi dernier, le club de la capitale compte bien remporter un autre duel symbolique ce lundi. Même si le PFC n’a pas encore l’étoffe pour embêter le PSG, cette rencontre « revêt malgré tout un caractère décisif au cœur de ce début d’année, une période où tout avait changé pour le PSG la saison passée. Les hommes de Luis Enrique avaient alors posé les bases d’une deuxième partie d’exercice légendaire. » Cette séquence de matchs à venir doit permettre à la formation parisienne de monter en puissance après deux dernières rencontres pas totalement abouties. « À défaut d’être injouable et d’être au point, aussi bien techniquement que physiquement, le club de la capitale a prouvé que le mot résilience faisait toujours partie de son vocabulaire en 2026. » Et un joueur incarne parfaitement cette résilience : Gonçalo Ramos. En prenant en compte les états de forme et les absences, le staff parisien ne dispose pas d’une grosse marge de manoeuvre pour faire tourner son équipe. « Méfiants mais déterminés, les champions d’Europe entendent donc bien confirmer leur suprématie régionale », conclut LP.