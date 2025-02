Revue de Presse PSG : Coupe de France, Saint-Brieuc…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 27 février 2025. Le PSG surclasse Saint-Brieuc (0-7) et file en demi-finales de Coupe de France, le club parisien continue d’impressionner à une semaine d’affronter Liverpool..

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’éclatante victoire du PSG face à Saint-Brieuc (0-7) en quarts de finale de Coupe de France. Et cette rencontre montre à quel point cette équipe parisienne a changé. Ce PSG 2024-2025, invaincu depuis 21 matches, n’a pas baissé de pied et en a collé sept à une équipe de National 2 qui s’est écroulée au retour des vestiaires. « Cette soirée d’hier, marquée par ce score fleuve face à Saint-Brieuc courageux mais trop limité pour exister, aura prolongé cette impression irrésistible qui accompagne ce Paris 2025. Cinquante buts en 15 matches cette année et ce sentiment de contrôle total sur les évènements. » Et avec le plateau restant en demi-finales (Stade de Reims, Dunkerque et AS Cannes), les Rouge & Bleu ont une voie royale pour soulever une 16e Coupe de France. Mais, le plus marquant reste l’identité collective qu’a réussi à construire Luis Enrique à l’image du retour défensif d’Ousmane Dembélé à la 83e minute de jeu. Cela en dit beaucoup sur l’état d’esprit de cette formation parisienne.

Le technicien espagnol avait décidé de faire une rotation d’effectif ce mercredi soir, un choix payant avec le premier triplé de Gonçalo Ramos au PSG et la belle confirmation de Senny Mayulu, également buteur. Concernant Désiré Doué, il a montré qu’il avait un talent indéniable pour son retour à Rennes. Il a été impliqué sur quatre buts de son équipe (1 but, 2 passes décisives et à l’origine du penalty obtenu). Alors que le PSG n’a concédé qu’un seul tir cadré dans cette rencontre (80e), le staff parisien en a profité pour distribuer parfaitement le temps de jeu. Ce quart de finale a surtout été marqué par le retour à la compétition de Warren Zaïre-Emery. « C’est le vrai enseignement de cette soirée bretonne : absent pendant un mois en raison d’une entorse à la cheville gauche, l’international français a fait un retour rapide et inattendu. Il lui faudra du temps pour retrouver des sensations techniques. ‘L’objectif c’est d’être prêt pour Liverpool’, glissait le Titi hier soir. Son équipe, elle, n’est pas loin de l’être… », conclut L’E.

🗣️ Gonçalo Ramos : "C’était un bon match, on a fait notre job. On est le PSG et on doit le montrer à chaque fois. Mon triplé ? C’est incroyable. J’espère que c’est le premier de beaucoup. Comment on se sent avant Liverpool ? On est concentré sur les entraînements, sur le jeu." 🔥 pic.twitter.com/BxdpVRIJ1m — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 26, 2025

De son côté, Le Parisien évoque également cette qualification du PSG pour les demi-finales de Coupe de France après son large succès face à Saint-Brieuc (0-7). La formation bretonne a tenté de résister avant la pause avec seulement deux buts encaissés par les Portugais Gonçalo Ramos et João Neves. Mais, les Rouge & Bleu ont déroulé au retour des vestiaires. L’attaquant parisien a profité de cette soirée dans la peau d’un titulaire pour inscrire un triplé et confirmer sa bonne forme actuelle. « À trois matches d’une possible finale, Luis Enrique prend de moins en moins de risques dans sa composition de départ, avec beaucoup d’éléments forts comme les deux défenseurs mais également Fabian Ruiz, Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia. » Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont débuté sur le banc avant d’entrer à trente minutes de la fin alors que le score était déjà de 5-0. Presnel Kimpembe a aussi profité de ce large score pour retrouver du rythme, avec le brassard de capitaine autour de son bras.

Le coach parisien devra trancher les temps de jeu lors de la réception du LOSC ce samedi en Ligue 1, la dernière rencontre avant le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool. « En vue de la réception de Reds, il lui reste a priori à trancher pour une dernière place au sein de son onze, entre la recrue géorgienne et Désiré Doué. » Sur la forme du moment, le numéro 14 parisien semble partir avec une longueur d’avance grâce à sa bonne condition physique et sa compréhension des consignes de Luis Enrique. Mais, l’ancien Napolitain possède aussi un profil différent dans sa vision du jeu. L’entrée de Warren Zaïre-Emery, en avance sur son planning de retour de blessure, apportera un peu de fraîcheur dans l’entrejeu. « En seconde période, le club de la capitale n’a pas fait d’exception entre Monaco, Lyon, Brest et Saint-Brieuc, en accentuant son avantage. Parce qu’il domine athlétiquement son sujet et que l’adversaire n’en peut plus, usé dans tous les domaines », conclut LP.

🗣️Luis Enrique : « Nous avons marqué 17 buts sur nos 3 derniers matchs… PAS MAL DU TOUT ! On va continuer de s’améliorer et de se renforcer. Avec l’objectif d’aller jusqu’au bout. » 🤝 pic.twitter.com/VkjhuW7UQz — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 26, 2025