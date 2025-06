Revue de presse PSG : Coupe du monde des clubs, Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 14 juin 2025. Les dessous de l’installation du PSG en Californie, comment le PSG organise son séjour américain, comment Luis Enrique dorlote ses joueurs pendant la Coupe du monde des clubs…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les installations du PSG aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs et sur le fait que le club de la capitale ne change rien ou presque à ses habitudes du Campus de Poissy. Basé au sein de l’Université de Californie de Los Angeles, le PSG ne suscite pas d’engouement particulier au sein de la FAC américaine, en cette fin d’année scolaire, indique le quotidien sportif. Le temps de sa grosse semaine de présence à Los Angeles, le PSG alterne entre Irvine pour les entraînements et Newport Beach, situé à une dizaine de minutes par la route, où il a pris ses quartiers au sein du VEA Newport Beach resort and Spa, indique L’Equipe. Le quotidien sportif explique que le PSG fonctionne comme il le fait au sein de son centre d’entraînement. Les joueurs doivent être ensemble au petit déjeuner à 8h30 avant de partir une heure plus tard à l’entrainement, où les Parisiens débutent par un échauffement en salle avant de rejoindre les terrains. Ils retournent ensuite à l’hôtel avant d’avoir quartier libre l’après-midi. « La direction sportive et Luis Enrique ont fait ce choix afin de ne pas contraindre les joueurs à passer tout leur temps à l’hôtel. Ainsi, ils peuvent aller se balader, rejoindre leur famille pour ceux qui les ont fait venir et même passer la nuit à leur côté. Il n’y a qu’une obligation pour eux : le fameux rendez-vous du petit déjeuner », détaille L’Equipe. À chaque retour d’entraînement, des clients et des badauds, l’arrivée du bus du PSG pour faire des photos ou signer des autographes, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque la future gestion de son effectif de la part de Luis Enrique lors de cette Coupe du monde des clubs, les joueurs du PSG ayant réalisé une très longue saison 2024-2025. Le quotidien francilien indique que le coach parisien a conscience de l’importance de cette première rencontre contre l’Atlético de Madrid demain soir (21 heures, TF1, DAZN) qui pourrait conditionner pas mal d’éléments et notamment la gestion de son effectif, déjà très sollicité depuis le début de la saison, pour la suite de la compétition, forcément énergivore avec des matchs de poules tous les quatre jours. « Dans un monde idéal, le coach espagnol aurait aimé aligner une équipe presque type pour démarrer le plus fort possible, mais il va devoir se passer des services d’Ousmane Dembélé, victime d’une lésion au quadriceps gauche et très probablement forfait pour les trois premiers matches. Également revenu blessé du rassemblement des Bleus, Bradley Barcola, touché au genou, est, lui aussi, incertain pour cette rencontre. » Le coach parisien et son staff savent par ailleurs que la dernière fenêtre internationale a été intense mentalement ou physiquement pour certains éléments à l’image des Portugais, vainqueurs dimanche dernier de la Ligue des nations, ou des Sud-Américains, arrivés plus tardivement en Californie, souligne Le Parisien. « Après deux premiers entraînements plutôt légers, Luis Enrique sera très attentif aux indicateurs de performance de ses internationaux et connaîtra ce samedi, à l’issue de la dernière séance, l’identité des joueurs qu’il compte faire démarrer contre Madrid. » Ces ajustements se ressentent dans le management mis en place par Luis Enrique et Luis Campos durant la Coupe du monde des clubs. Les deux hommes forts du secteur sportif du PSG ont pris la décision commune d’offrir des plages de repos quasi quotidiennes aux joueurs et de recréer un cadre de vie pratiquement similaire à celui du Campus PSG. Alors que la saison a été très éprouvante, Luis Enrique et Luis Campos veulent offrir plus de confort émotionnel, mental et physique à leurs hommes pendant la compétition et ne comptaient pas les « enfermer » entre quatre murs. Ils estiment que l’équipe sera, dans ces conditions, plus performante sur le terrain, avance le quotidien francilien. Fidèle à ses habitudes, le coach du PSG devrait ainsi appliquer son traditionnel turnover et permettre à certains éléments de souffler d’un match à un autre, selon le déroulé de la phase de poules, conclut Le Parisien.

Le Parisien évoque aussi l’organisation du PSG aux États-Unis pour cette Coupe du monde des clubs. Lors de cette compétition, le club de la capitale va devoir avaler les kilomètres dans les airs et sur les routes américaines. « C’est en Californie, à Irvine, que son périple estival a commencé depuis le début de la semaine et il s’étirera là-bas, jusqu’au 22 juin au matin, à la veille d’affronter Seattle dans son enceinte, le Lumen Field. » Logés dans un hôtel à Newport Beach, à quelques minutes seulement de l’université où ils s’entraînent quotidiennement, les hommes de Luis Enrique ont privilégié le calme et le confort des lieux aux facilités de déplacements puisque le Rose Bowl Stadium de Pasadena, où ils affrontent l’Atlético de Madrid, ce dimanche 15 juin, et Botafogo, dans la nuit de jeudi à vendredi, est situé à plus de 80 km de leur centre d’entraînement, souligne le quotidien francilien. « Pour réduire les temps de trajet les jours de match et limiter la fatigue pendant cette saison déjà très harassante, l’effectif du PSG quittera son logement de Newport Beach la veille de ces deux rencontres et dormira à proximité du stade de Pasadena où se déroulent également les conférences de presse. Il reprendra en car la direction du sud de la Californie dans la foulée des matchs et y retrouvera ses habitudes, avec notamment la présence de son cuisinier qui a fait le voyage outre-Atlantique. » La suite du parcours des champions d’Europe s’écrira plus au nord, du côté de Seattle, qu’ils rejoindront en avion (un peu moins de trois heures de vol) le 22 juin après leur dernier entraînement à Irvine. Le hasard du calendrier a plutôt bien fait les choses pour les partenaires de Marquinhos qui n’ont qu’un gros déplacement à effectuer, avance Le Parisien. L’ensemble de la phase finale se déroulera ensuite sur la côte Est : en cas de première place, le PSG irait du côté d’Atlanta pour y disputer son 8e de finale (29 juin) et un éventuel quart de finale (5 juillet). Si jamais les Parisiens venaient à terminer deuxièmes, c’est à Philadelphie qu’ils joueraient ces deux rencontres. Encore une fois, les temps de trajet en avion seraient importants, avec près de 5 heures de vol au programme. « Si le club parisien avance au jour le jour et souhaite attendre le déroulé de la phase de poules avant de se projeter, il espère, dans un coin de sa tête, terminer son road trip dans le New Jersey, théâtre des demi-finales et de la finale… Le rêve américain a un prix : il demandera de la patience et une sacrée endurance », conclut Le Parisien.