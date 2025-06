Revue de Presse PSG : Coupe du monde des clubs, Etats-Unis, recettes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 13 juin 2025. Le PSG veut profiter de son voyage aux Etats-Unis pour affirmer son image, le club parisien presque incognito à Irvine, une volonté de développement sur le continent américain…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur les recettes de la Coupe du monde des clubs pour le PSG. Outre l’aspect sportif, cette compétition va permettre aux Rouge & Bleu d’empocher une nouvelle manne financière. Si le président Nasser al-Khelaïfi tient à cette compétition, « c’est autant pour le prestige qu’elle pourrait apporter à son club s’il parvenait à remporter cette première édition que pour les retombées financières et d’image qu’elle promet. » Surtout que les Etats-Unis sont un marché prioritaire pour le PSG. Les étés précédents, les Rouge & Bleu seraient bien revenus faire des tournées aux USA, comme en 2015, 2016 et 2017, mais les sommes proposées n’étaient pas assez élevées à leur goût, explique L’E. Mais, des liens étroits existent entre les Etats-Unis et les champions d’Europe à l’image de l’actionnaire minoritaire Arctos qui détient 12,5% du capital du club. De plus, les négociations avec la NBA se poursuivent pour récupérer une franchise parisienne pour la nouvelle ligue NBA Europe. À cela s’ajoutent la boutique ouverte sur la célèbre Cinquième Avenue de New York ou encore les collaborations avec Jordan et Fanatics. Ce déplacement doit aussi permettre de prospecter de nouveaux sponsors. « À minima, le club a budgété 30M€ grâce à la compétition, dont 15 viendraient agrémenter les comptes de la saison actuelle (les 15 autres la suivante) qui s’annonce déjà historique en matière de recettes, avec le succès en Coupe d’Europe et un budget qui dépassera les 806M€ de 2023-2024, ce qui était déjà un record. Un beau parcours garantirait au PSG des sommes bien plus élevées, jusqu’à 115M€ en cas de succès final », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque la présence presque incognito du PSG dans le campus universitaire d’Irvine. Dans l’une des meilleures universités publiques du pays, il est difficile de croire que la délégation des Rouge & Bleu occupe les installations. Il est presque impossible de trouver une mention de la présence des champions d’Europe dans cet immense campus de Los Angeles. « Ce n’est pas un sujet dont nous avons fait la promotion. C’est la dernière semaine de cours, la majorité de nos étudiants vont bientôt quitter l’université. Et, comment dire ça gentiment… La plupart d’entre eux se soucient assez peu de la présence du PSG, même si c’est le club champion d’Europe. Si cela avait été le Barça ou le Real Madrid, peut-être que cela les aurait davantage intéressés. Et encore. Mais en me promenant dans les couloirs, je n’ai pas entendu parler d’un buzz à ce sujet… », explique Tom Vasich, le directeur de la communication d’UCI (Université de Californie Irvine). Avec les nombreuses distractions à disposition au sein du campus, il n’est pas surprenant que la présence des Parisiens soit passée incognito.

Les joueurs de Luis Enrique ont pris place sur le terrain d’entraînement de Crawford Fiel avec plusieurs installations sportives de haut niveau. « Une salle de sport, utilisée par les joueurs avant de s’entraîner, jouxte également la pelouse de moins bonne qualité que celle du Campus PSG à Poissy, et sur laquelle on retrouve la fameuse nacelle utilisée par l’Espagnol dans les Yvelines », rapporte LP. Un cadre de travail qui plaît beaucoup à un Luis Enrique détendu. Le directeur de communication de l’université, Tom Vasich, a exprimé sa fierté de voir le PSG utiliser ses infrastructures : « Nous sommes fiers d’accueillir le PSG dans ce campus magnifique (…) Un club de l’envergure du PSG n’a pas choisi nos infrastructures sans raison ! Ici en plus il ne fait pas trop chaud. C’est un endroit merveilleux pour une équipe et ils vont pouvoir travailler dans le calme. »

Enfin, le quotidien francilien met en avant l’évolution de l’image du PSG sur le continent américain. Au moment de son sacre en Ligue des champions, plusieurs supporters parisiens ont improvisé une Marseillaise au milieu de Times Square pour célébrer ce moment historique. « Pendant quelques instants, l’Amérique est devenue parisienne. » Et le souhait des Rouge & Bleu est de poursuivre le développement de son image aux Etats-Unis. « Le PSG veut des fans partout dans le monde, pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour développer une base de passionnés. C’est devenu une vraie marque internationale », explique Julian Stein, le président du fan-club de New-York. Si le sacre en Ligue des champions a mis un coup de projecteur, le club de la capitale avait déjà attiré les regard par le passé avec sa politique des stars.

Une boutique a ouvert ses portes sur la Cinquième Avenue et de nombreuses PSG Academy sont présentes dans tout le pays. « Le regard sur le club a déjà beaucoup changé. C’est la concrétisation d’un projet à long terme. On voit beaucoup plus de maillots du PSG un peu partout dans les rues. Les gamins veulent tous être Désiré Doué aujourd’hui », indique Jerome Meary, le principal agent de joueurs français aux États-Unis. Mais d’autres, à l’image de l’économiste Victor Matheson, doutent de la réussite des Rouge & Bleu à s’implanter durablement dans le pays en raison de son championnat : « Le PSG n’est pas encore devenu une équipe qui compte aux États-Unis, et c’est principalement en raison de la Ligue 1 : il s’agit d’un championnat qui reste mineur ici. Ce n’est pas forcément facile de le regarder, et les Américains préfèrent se ruer sur la Premier League. En dehors de la Champions League, personne ne regarde le PSG. »