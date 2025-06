Revue de Presse PSG : Coupe du monde des clubs, Luis Enrique, nouveau maillot…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 12 juin 2025. Le PSG débarque en Californie pour la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique acclamé par l’opinion publique, le nouveau maillot fait débat auprès des supporters parisiens…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la cote de popularité grandissante de Luis Enrique. Après avoir marqué l’histoire du PSG en remportant la première Ligue des champions du club, le coach parisien est considéré par l’opinion publique comme le principal artisan de ce succès historique des Rouge & Bleu. Dans un sondage Ipsos pour L’Equipe, 31% des personnes interrogées et qui suivent les résultats du club estiment que le principal mérite revient au coach espagnol (contre 23% pour Ousmane Dembélé et 22% pour Désiré Doué). En deux ans, Luis Enrique a réussi à imprégner son style de jeu à l’équipe. Ses anciens clubs et ceux qui l’ont côtoyé ne sont pas surpris par ces résultats. L’ancien directeur sportif de Celta Vigo, Miguel Torrecilla, club que Luis Enrique avait entraîné par le passé (2013-2014), n’est pas surpris par le niveau affiché par l’équipe parisienne : « Il était déjà entouré par Rafel Pol (adjoint), Joaquin Valdes (psychologue). Quand tu vois ce pressing, toutes ces courses, ce PSG, c’est Luis Enrique à 100 %. Je n’avais pas de boule de cristal, mais je savais qu’il serait un top coach. Quand Barcelone m’a appelé pour me dire qu’il le voulait, il ne pouvait pas y avoir de décision plus intelligente (…) Le roi de Paris, c’est lui. »

Malgré une expérience manquée à l’AS Roma (2011-2012), le technicien espagnol avait tout de même marqué l’esprit de l’ancien directeur sportif du club, Walter Sabatini : « Le meilleur entraîneur que j’ai rencontré de ma vie. Et j’ai quand même connu Fabio Capello, Rudi Garcia et Luciano Spalletti. C’était quelqu’un qui travaillait énormément, avec des idées claires. Son problème, c’est qu’il s’est opposé à Francesco Totti et qu’ici, si tu remets Totti en question, tu es mort. Mais en voyant ce PSG, la mentalité des joueurs, il était clair que Luis Enrique en était l’entraîneur. Il a réalisé un travail absolument incroyable. 5-0 en finale, c’est du jamais-vu. » Luis Enrique n’a jamais vu sa cote de popularité aussi haute.

Le quotidien sportif évoque également l’arrivée du PSG aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet). Avec son statut de champion d’Europe, le club de la capitale va débuter sa compétition dimanche face à l’Atlético de Madrid (21h sur TF1 et DAZN). C’est dans le sud de Los Angeles, au VEA Newport Beach, que l’équipe et le staff parisien ont pris place. Arrivés mardi soir, les Rouge & Bleu ne sont pas venus ici en mode touriste. Avec son nouveau statut, le PSG se pose comme le favori de cette épreuve. « En interne, on répète qu’il s’agit d’une compétition et non d’une tournée estivale, comme le club a fait régulièrement à travers le monde depuis 2012. L’objectif n’a pas été annoncé clairement mais il ne fait aucun doute que le PSG, fort de son titre européen, vise la victoire finale le 13 juillet prochain dans le New Jersey. » Les champions de France se sont entraînés ce mercredi en fin de matinée et ont été rejoints par les cinq joueurs (Marquinhos, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lee Kang-In et Gianluigi Donnarumma) qui n’étaient pas partis de Paris avec leurs coéquipiers.

Si le PSG est aux Etats-Unis pour disputer cette nouvelle compétition, il compte aussi profiter de ce voyage pour « fructifier économiquement et en termes d’image Outre-Atlantique son succès en Ligue des champions alors que le club est le plus suivi par la nouvelle génération sur les réseaux sociaux. » Ainsi, des opérations marketing et des activations avec les sponsors seront au programme. La recherche de nouveaux partenaires sera aussi l’un des enjeux de ce séjour aux USA. Par exemple, le club parisien va ouvrir une PSG House à Melrose Avenue où il vendra des produits dérivés comme un maillot conçu avec la NFL. Plusieurs évènements seront organisés (mini-terrain de foot, cours de salsa) avec la présences des anciens Parisiens comme Javier Pastore et Claude Makélélé. « Des visites de lieux iconiques de LA sont au programme avec des joueurs afin de réaliser quelques clichés qui serviront pour les contenus internes. » Et ce programme extra-sportif débute dès ce mercredi soir pour les Rouge & Bleu avec une réception officielle au consulat de France de Los Angeles, rapporte L’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur le nouveau maillot domicile 2025-2026 du PSG, qui a été officialisé ce mercredi soir. Et son design fait débat auprès des supporters. En vente en boutiques dès ce jeudi, cette nouvelle tunique possède le design Hechter avec une particularité. Tout le maillot est recouvert d’un « graphisme en treillis », un clin d’oeil assumé à la Tour Eiffel. « Un hommage affirmé à l’identité parisienne du club et son héritage », écrit le PSG dans son communiqué. Brice Ahyi, créateur de contenus autour des maillots de football, a analysé ce nouveau design : « Ce maillot aux couleurs classiques du PSG mais avec une bande revisitée, c’est une petite prise de risque. Ça peut également rappeler des motifs africains, comme ceux que l’on retrouve sur le maillot du Nigeria de 2020. » Si certains supporters sont contents de la pérennisation du design Hechter comme Batiste : « C’est une tradition extrêmement importante, qui s’était un peu perdue sous QSI et c’est une excellente nouvelle que ça redevienne systématique. On est tous très attachés à ce maillot-là parce que c’est le plus beau, le plus fidèle aux couleurs du PSG et même, esthétiquement, celui qui marche le mieux. C’est le design qui identifie le PSG. » D’autres ne sont pas convaincus par le rendu final à l’image d’Emmanuel. « Même s’il y a bien sûr le rappel du design Hechter, je n’aime pas trop les motifs qui font un peu grillage. Je le trouve moins beau que celui de cette saison, mais après un peu au-dessus de ceux qu’on avait pu avoir dans les années 2016-2018. »