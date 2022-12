Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 19 décembre 2022. La victoire de l’Argentine en finale de Coupe du monde face à la France, l’incroyable duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, la tristesse de l’attaquant français, la Pulga entre encore un peu plus dans la légende…

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France dans une finale d’anthologie face à l’Argentine (3-3, T.A.B 2-4), L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé malgré la défaite, en titrant « La tête haute. » Mené 0-2 jusqu’à la 80e minute, les Bleus nous ont offerts une véritable remontée grâce à trois buts de l’attaquant des Rouge & Bleu, une première en finale depuis 1966. Dans une fin de match et une prolongation irrespirables, les Tricolores étaient proches de remporter une deuxième finale d’affilée. « Les Bleus ont perdu leur couronne après une finale de légende, vive les Bleus : il est à la fois compliqué, quand on aime le foot, de ne pas être admiratif de la manière dont ils ont failli renverser une finale qui était perdue (…) Mais s’il faudra regretter cette défaite indéfiniment, il ne faudra jamais regretter ces émotions, l’intensité de ces sentiments, tout ce qui nous rattache à une équipe, et à la Coupe du monde, éternelle », résumé Vincent Duluc.

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la tristesse de Kylian Mbappé au coup de sifflet final. Et pour cause, l’attaquant du PSG avait remis sa sélection sur le droit chemin, bien aidé par les très belles entrées de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram, grâce à un triplé et une première tentative réussie lors de la séance de tirs au but. Malgré son titre de meilleur buteur de la compétition (8 buts), portant son total à 12 réalisations en Coupe du monde, l’attaquant de bientôt 24 ans (il les fêtera ce mardi) n’a pas réussi son rêve de doublé au Mondial. Sa tristesse était terrible au moment de recevoir son trophée de meilleur buteur du tournoi. « Son visage d’habitude si enjoué était totalement fermé. Son pas sur le podium était aussi lourd que ses crampons étaient légers sur la pelouse. » Ni ses coéquipiers ni le président de la République, Emmanuel Macron, n’ont réussi à lui décrocher un sourire.

Le champion du Monde 2018 avait un seul objectif en tête : remporter un deuxième Mondial et ainsi égaler Pelé dans la légende. « Mais le chef-d’oeuvre inachevé de Lusail restera dans les annales. » Après 70 minutes compliquées comme l’ensemble de l’équipe, Kylian Mbappé a donné une autre dimension à cette finale d’anthologie. En inscrivant 8 buts dans la compétition, l’attaquant du PSG a égalé la performance du Brésilien Ronaldo en 2002. « Le Parisien est seulement le cinquième joueur à marquer (quatre fois) lors de deux finales différentes », après Pelé, Zinedine Zidane, Vavà et Geoff Hurst. Le natif de Paris s’est aussi montré en grand leader pendant la séance de tirs au but en transformant sa tentative et en étant le premier joueur à consoler Kingsley Coman après son échec.

Enfin, L’Equipe met en lumière la performance de l’autre star du PSG, Lionel Messi. Après un échec en finale en 2014, l’attaquant des Rouge & Bleu a cette fois-ci réussi à soulever le Graal suprême. Buteur à chaque tour de la compétition, le numéro 10 argentin aura réussi à remporter le seul trophée manquant de son immense carrière. Avec un doublé et un tir au but transformé, le joueur de 35 ans a offert un troisième Mondial à l’Albiceleste après 1978 et 1986. « Cela fait bien longtemps que la place du capitaine de l’Argentine dans le cénacle des légendes du jeu était acquise, il restait à déterminer à quelle hauteur. » Et après avoir remporté une Copa America en 2021, le septuple Ballon d’Or a rajouté le dernier trophée manquant à son incroyable collection. Mais outre la victoire finale, la Pulga a surtout montré un niveau incroyable durant toute la compétition avec en point d’orgue ce magnifique duel avec son coéquipier en club, Kylian Mbappé. Avec 7 buts au total (dont 4 sur penalty), l’Argentin a surtout régalé par ses dribbles, ses feintes de corps et sa qualité de passe. « Il n’a pas gagné l’épreuve à lui seul, impossible dans le football actuel, il était adossé à un collectif courageux, solide, cohérent, mais la magie est venue de ses pieds, à chaque match », résume L’E.

De son côté, Le Parisien consacre également sa Une a la défaite de l’équipe de France en finale de Coupe du monde mais met en avant le beau parcours de cet effectif. Dans l’une des finales les plus sensationnelles de l’histoire du football, les Bleus n’ont pas réussi à conserver leur titre malgré un triplé de Kylian Mbappé. « France – Argentine, on en reparlera encore dans quarante ans. C’est un débat sans fin comme les larmes qui vont couler », analyse LP. Dans une finale complètement relancée grâce à un penalty transformé par le numéro 10 des Bleus, la rencontre est entrée dans une autre dimension, bien aidé par un coaching gagnant de Didier Deschamps avec les entrées pleine de personnalité de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. De son côté, le PSG sort grandi de cette finale avec cinq des six buts marqués par des Parisiens (triplé de Kylian Mbappé et doublé de Leo Messi).

Le quotidien francilien évoque aussi la performance de Kylian Mbappé. Grand homme de cette finale avec un triplé, l’attaquant du PSG n’aura toutefois pas permis à l’équipe de France de soulever une deuxième Coupe du monde d’affilée. Longtemps après le coup de sifflet final, le Bondynois est resté sur la pelouse du Stade de Lusail. « Les mains sur les genoux, les yeux dans le vague, il s’est enfermé dans sa bulle, ce monde à part dans lequel nul autre sur la pelouse à part Lionel Messi n’a sans doute voyagé durant sa carrière. » Les mots de ses coéquipiers, du sélectionneur et du président français Emmanuel Macron n’auront pas réussi à atténuer sa tristesse et sa douleur. Pourtant, le Français aura marqué la compétition de son empreinte. Grâce à son triplé, il est devenu le 6e meilleur buteur de la compétition avec 12 réalisations, à égalité avec Pelé, et cela à seulement 24 ans. « Une futile compensation, presque injuste tant sa prestation lors de cette finale qui trône déjà au rang des plus spectaculaires de l’histoire, aurait pu s’accompagner d’un couronnement comme nul autre pareil. »

Après être passé à côté de son match pendant plus de 60 minutes, l’attaquant du PSG a montré sa rage de vaincre en Mondovision et a fait entrer cette finale dans une autre dimension, tout comme son duel à distance avec Lionel Messi. Après avoir échoué face à la Suisse à l’Euro 2021 lors de la séance de tirs au but, l’international français a pris ses responsabilités pour mettre sur la bonne voie sa sélection, mais sans succès au final. « Mais l’histoire, ce dimanche, avait choisi son camp et c’est dans celui d’en face que Leo Messi a un peu plus écrit sa légende et pris une longueur d’avance vers un huitième Ballon d’Or. »

36 ans après la victoire de Diego Maradona en 1986, l’Argentine peut cette fois-ci remercier son successeur, Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or entre à son tour dans la légende du football. Pour son 26e (un record) et dernier match en Coupe du monde, l’attaquant du PSG aura livré une grande prestation avec un doublé. « À chaque fois qu’il touche le ballon, il exécute sa partition à la perfection. » En marquant ses 97e et 98e buts en 172 sélections, l’Argentin de 35 ans a encore une fois laissé son empreinte dans un match de football. Mais à l’instar de ses coéquipiers, Lionel Messi a été paralysé au moment de la remontée au score des Français avant de redonner l’avantage à sa sélection en prolongations. Buteur lors de la séance des tirs au but, comme tous les autres argentins, l’attaquant du PSG a vécu une soirée folle. « D’en haut, Maradona doit sourire en contemplant la troisième étoile », conclut LP.