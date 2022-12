Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 5 décembre 2022. La France s’impose face à la Pologne (3-1) grâce à un grand Kylian Mbappé, les Bleus affronteront l’Angleterre en quarts de finale de Coupe du monde, le Brésil défie la Corée du Sud et devrait compter sur le retour de Neymar.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire de l’équipe de France face à la Pologne en huitièmes de finale de Coupe du monde (3-1). Grâce à un Kylian Mbappé XXL (2 buts et 1 passe décisive), les Bleus affronteront l’Angleterre en quarts de finale de la compétition samedi prochain (20h). L’attaquant du PSG a une nouvelle fois ébloui de sa classe et a parfaitement utilisé ses qualités. « Buteur, passeur, sprinteur, puncheur, sauteur (pour éviter les coups), marcheur (pour se replacer) : il est l’olympisme à lui seul. Sa performance de dimanche, face à la Pologne, est venue confirmer à quel point le Parisien était en train de basculer dans la catégorie des géants », note L’E. Pourtant, il n’a pas tout réussi ce dimanche après-midi au Stade Al-Thumama. Avant de se montrer décisif, l’attaquant de 23 ans avait souvent fait les mauvais choix avec quelques pertes de balle évitables. Mais le champion du Monde a réussi le plus important, se montrer décisif avec ses 8e et 9e but en Coupe du monde et son 5e en phase à élimination directe. Tout va très vite avec le Parisien comme ses accélérations, chronométrées à 35 km/h, ou encore son deuxième but flashé à 113 km/h. « Il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer neuf buts en Coupe du monde avant ses vingt-quatre ans, soit deux de plus que le Roi Pelé, alors que Messi et Cristiano n’en avaient inscrit qu’un chacun au même âge. » En conférence de presse d’après-match, l’international français a rappelé son objectif : « Mon objectif est de gagner la Coupe du monde. C’est mon rêve, mon seul rêve, c’est pour ça que je suis ici. S’il vient avec (le Ballon d’Or, ndlr), bien sûr, j’en serai heureux. Mais je ne pense qu’à la Coupe du monde. »

Pourtant, sur le match, l’équipe de France a connu une première période compliquée avec de nombreuses fragilités défensives. Mais les Bleus ont pu s’appuyer sur un duo Mbappé-Giroud qui a débloqué la situation avant la pause, avant de voir l’attaquant du PSG assuré la qualification en fin de rencontre. La France se qualifie ainsi pour la quatrième fois en quarts de finale de Coupe du Monde lors des cinq dernières éditions. Et elle affrontera pour la première fois l’Angleterre dans un match à élimination directe (Coupe du monde ou Euro).

Le quotidien sportif se penche également sur le huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud ce lundi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Et comme annoncé par le sélectionneur, Tite, en conférence de presse, Neymar Jr a des chances de débuter cette rencontre, après avoir subi une entorse à la cheville droite face à la Serbie (2-0) le 24 novembre dernier. En manque d’imagination face à la Suisse (1-0) et le Cameroun (0-1), la Seleção brasileira aura à coeur de retrouver son créateur pour espérer s’emparer d’une sixième Coupe du monde. Depuis sa blessure il y a plus de dix jours, le numéro 10 brésilien « a multiplié les séances de physiothérapie, jour et nuit, et a même dormi avec une botte de compression pour accélérer sa guérison. » Puis il a finalement retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement samedi. Hier, l’attaquant du PSG a même participé à une opposition assez engagée à l’entraînement, sans crainte dans les contacts. Ainsi, il a de fortes chances de débuter la rencontre face à la Corée du Sud. « C’est en tout cas ce que laisse présager la petite mise en place effectuée à huis clos, même si Rodrygo a aussi échangé sa chasuble avec Neymar », note L’E. « Il a des fourmis dans les pieds, il est très excité. Il est aussi capable de supporter une petite douleur quand il joue, il l’a déjà fait », affirme-t-on dans l’entourage du joueur. Mais comme à l’entraînement, l’international brésilien se verra appliquer du spray analgésique sur la zone blessée avant le match et devrait même jouer sous traitement anti-inflammatoire.

De son côté, Le Parisien consacre aussi sa Une à la victoire de l’équipe de France face à la Pologne (3-1) et met en avant le duo Kylian Mbappé – Olivier Giroud. Mais au prochain tour, l’adversité augmentera d’un cran avec une opposition face à l’Angleterre (samedi). « Le statut de favori se répartit un peu mieux entre les deux équipes, ce qui ne peut pas déplaire aux Bleus, d’abord emprunté face à la Pologne. » Cependant, le profil des Three Lions peut également coller à la perfection au style de jeu de Kylian Mbappé, « meilleur joueur de la compétition jusqu’à maintenant. » Même si plusieurs points devront être encore améliorés, les Bleus ont mis fin à la malédiction du tenant du titre éliminé dès la phase de groupes et ont aussi effacé la déception face à la Suisse lors du dernier Euro. Pour cela, la France a pu s’appuyer sur un Kylian Mbappé dans le rôle d’éclaireur et de leader. Désormais, l’équipe de France aura six jours pour préparer au mieux ce choc face aux Anglais.

L’attaquant du PSG sera notamment l’homme à surveiller du côté de l’Angleterre. Face à Pologne, le natif de Paris est devenu le meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Malgré du déchet dans son jeu, le numéro 10 des Bleus a peu à peu pris le dessus sur les défenseurs adverses malgré des contacts plus que rugueux à son encontre, et pas toujours sifflés par l’arbitre. Mais une statistique avait étonné depuis le début du tournoi, Kylian Mbappé avait seulement échangé deux ballons sur le terrain avec Olivier Giroud, dont une passe décisive sur un but face à l’Australie (4-1). Et ce dimanche, le troisième échange entre les deux joueurs a été produtif avec une deuxième passe décisive dans la compétition de l’attaquant du PSG pour son homologue milanais juste avant la pause. À cela s’ajoutent deux réalisations de classe de la part du meilleur buteur de Ligue 1 et Ligue des champions. L’attaquant des Rouge & Bleu a même reçu les félicitations de sélectionneur adverse, Czesław Michniewicz, après sa prestation : « Il n’y a aucune recette magique pour l’arrêter. C’est un joueur fantastique. Un seul joueur ne suffit pas pour arrêter Mbappé (…) Je le mets au niveau de Lewandowski, Ronaldo, Messi, Bale. Quelqu’un doit prendre la relève de ces grands noms et c’est lui qui le fera pendant de nombreuses années. »

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi le possible retour de Neymar Jr en tant que titulaire face à la Corée du Sud ce lundi soir. Après plusieurs jours à se remettre de son entorse à la cheville, le numéro 10 du Brésil a de grande chance de retrouver la compétition face aux Sud-Coréens. Même si la Seleção brasileira a perdu pour le reste de la compétition Alex Telles et Gabriel Jesus, elle a retrouvé son élément phare en attaque. En manque d’inspiration sans l’attaquant du PSG, le quintuple vainqueur de la Coupe du monde pourra de nouveau rêver dans cette compétition. « Clairement, il y a une vie avec et sans Neymar dans cette équipe », résume LP. Cette équipe brésilienne devient plus prévisible sans lui et perd en fluidité. « Seul Neymar sait casser les lignes, bloquer deux ou trois adversaires autour de son maillot et libérer des espaces pour les autres. Il crée la tension et l’attention à chaque toucher de balle. » En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur, Tite, a assuré que Neymar Jr avait de grande chance d’effectuer son retour face à la Corée du Sud. « Je veux être parfaitement transparent avec vous. C’est une décision médicale. Là, je peux vous dire qu’il va s’entraîner et si tout se passe bien, il jouera (…) Ma préférence, c’est de débuter avec mon meilleur joueur. Cela relève de ma responsabilité et je la prends. »