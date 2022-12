Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 12 décembre 2022. Le duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi en demi-finales de Coupe du monde, focus sur l’attitude de l’Argentine, l’importance d’avoir son propre stade, le prix du Stade de France.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la demi-finale entre la France et le Maroc ce mercredi (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1) et plus précisément sur le duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Coéquipiers et amis au PSG, les deux Parisiens seront face-à-face à l’Al Bayt Stadium afin de décrocher une place en finale de Coupe du monde. Depuis l’été 2021 et l’arrivée du Marocain dans la capitale française, c’est un véritable coup de foudre amical entre les deux joueurs, comme le rappelle un habitué du Camp des Loges : « Kylian est l’un des premiers qui est allé parler à Achraf à son arrivée. Il a essayé tout de suite de l’aider. Kylian parlait espagnol et je pense qu’il voulait continuer à pratiquer cette langue (rires). Ensuite, ils ont le même âge (un mois d’écart), des délires communs. Ils passent leur temps à se chambrer. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Ils se sont trouvés. » Ainsi, le champion du Monde 2018 n’a pas hésité pas à aider la nouvelle recrue de l’époque dans son quotidien. « Logement, restaurants à la mode, l’attaquant se transforme en guide du routard. Et le fait entrer dans son cercle amical, puis familial. » La saison passée, en octobre 2021, l’international marocain s’est directement tourné vers son ami pour lui faire part du manque de compacité du bloc parisien. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé était encore incertain en fin de saison dernière, Achraf Hakimi, fatigué par l’évolution de la saison parisienne, « confiait parfois alors ne pas savoir s’il poursuivra son séjour dans la capitale si son ami était amené à partir. » Autre preuve de la belle amitié entre les deux Parisiens. Lors du seul jour de repos accordé par le staff l’équipe de France, le 5 décembre dernier, Kylian Mbappé en a profité pour rendre visite à Achraf Hakimi, au camp de base du Maroc.

Dans le passé, les deux joueurs se sont affrontés à deux reprises, lors des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund en 2020. Même s’ils n’évoluaient pas dans la même zone du terrain, le latéral droit avait remporté l’intégralité de ses duels (5) face au numéro 7 des Rouge & Bleu sur la double confrontation. Mais les qualités du latéral droit sont surtout offensives. Il est notamment le Marocain qui a touché le plus de ballons contre le Portugal, l’Espagne, le Canada et la Croatie. Même si son activité défensive est moindre, la simple présence de Kylian Mbappé force les adversaires à rester vigilants. « Kylian va devoir faire sans beaucoup d’espaces, sans beaucoup de profondeur, explique-t-on dans l’entourage du PSG. Les deux se connaissent très bien. Mais par sa vitesse, ses crochets, Kylian peut faire mal à Achraf. Il ne faut jamais oublier que les qualités principales d’Hakimi, elles sont offensives. Et là, il est face à l’un des attaquants les plus rapides et imprévisibles de la planète. »

Le quotidien sportif évoque aussi l’importance pour le PSG d’avoir son propre stade. Avec les sorties récentes et musclées du président, Nasser al-Khelaïfi, le club parisien envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes si la Mairie de Paris continue d’être aussi fermée à l’idée de vendre le stade de la Porte de Saint-Cloud. Avec un budget 2022-2023 estimé à environ 800M€, les dirigeants parisiens savent qu’ils arrivent au maximum des recettes qu’ils sont capables d’engendrer. Et afin d’améliorer cela, des nouvelles rentrées d’argent sont nécessaires. Aujourd’hui, le PSG performe dans le sponsoring et le merchandising. Mais, le club parisien sait qu’il sera difficile de faire faire mieux dans ces deux domaines, surtout avec les contrats courts de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Aujourd’hui, si une marque veut s’associer aux Rouge & Bleu, « le ticket d’entrée est supérieur à 2 M€ annuels, avec peu de contreparties en retour », précise L’Equipe.

Mais il existe un secteur où le PSG peut connaître une réelle croissance : « l’activité au Parc des Princes les soirs de match et les activités hors match. » Ce qui explique l’envie du club parisien d’être le propriétaire du Parc et d’augmenter la capacité du stade. « On est toujours coincés entre la demande colossale qui existe derrière le club et un volume réduit de billets à disposition (le club compte 36 000 abonnés). Et plus le match est gros, plus ça s’exprime fortement », confirme Nicolas Arndt, le directeur billetterie et hospitalités du PSG. Cette saison, les champions de France devraient réaliser un meilleur chiffre billetterie-hospitalités que les 130M€ de la saison passée. En plus, les activités hors jour de match (séminaires, stadium tour, fêtes d’entreprise, concerts…) devraient rapporter entre 10M€ et 15M€. Mais le PSG est encore loin d’un club comme le FC Barcelone dans ce domaine, qui arrivait à générer 40M€ de recette hors-match lors de ses plus belles années.

Et la possibilité de s’installer au Stade de France n’est pas envisagée par le PSG actuellement. En effet, selon les informations de L’Equipe, « aucun contact ni démarche n’ont été entrepris. » Avec ses 80.000 places, l’enceinte dionysienne aurait pu correspondre aux exigences parisiennes mais pour le club, « il n’a jamais été question d’aller y jouer pour différentes raisons (configuration du stade avec la piste d’athlétisme, localisation…). » Le quotidien rapporte également que le vente du stade est estimée à minimum 600M€.

De son côté, Le Parisien revient sur l’attitude de l’Argentine lors du match face aux Pays-Bas en quarts de finale de Coupe du monde. Qualifiée après une séance de tirs au but (2-2, T.A.B 4-3), l’Albiceleste a été pointée du doigt pour son attitude pendant et après le match. Le joueur de la Juventus prêté par le PSG, Leandro Paredes, s’est particulièrement distingué avec un « violent tacle et un tir dans le banc néerlandais, ce qui a occasionné un début de bagarre générale » quelques minutes après son entrée en jeu. Les provocations des Oranjes avant et après le match peuvent notamment expliquer cette attitude des Argentins, comme l’a expliqué l’ancien Parisien, Javier Pastore : « Les Néerlandais ont commencé à parler une semaine avant le match. Ils ont dit que si le quart de finale face à l’Argentine allait aux tirs au but, c’était plus facile pour eux, qu’ils allaient forcément gagner. Les joueurs argentins étaient remontés après avoir entendu les propos de Van Gaal, de certains joueurs des Pays-Bas, et ça a soudé le groupe. » Pourtant, les chiffres montrent que l’Argentine a provoqué moins de fautes que ses adversaires lors de ses cinq matches disputés en Coupe du monde. Mais, c’est surtout l’attitude provocatrice des vainqueurs de la Copa America 2021 qui est dénoncée. Plus surprenant encore, les propos de l’attaquant du PSG, Lionel Messi, qui n’a pas hésité à critiquer l’arbitre de la rencontre, Mateu Lahoz, ainsi que le sélectionneur adversaire, Louis van Gaal.