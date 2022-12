Revue de Presse PSG : Coupe du monde, Messi, Hakimi, Mbappé

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 14 décembre 2022. L’Argentine de Messi qualifiée pour la finale, le duel fratricide entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, l’objectif de la France de jouer une deuxième finale d’affilée.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc. Pour le quotidien sportif, la seule question qui vaille devrait consister à savoir si « l‘équipe de France est plus forte que le Maroc, ce que son statut et celui de ses joueurs suggèrent, évidemment. » Mais l’affaire es toujours plus compliquée que cela, « parce qu’il s’agit d’abord d’être émotionnellement au niveau de l’évènement, avant de songer à être au niveau de son adversaire« , assure Vincent Duluc. Pour ce denier, une élimination contre le Maroc serait un échec, même si la qualification en demi-finale est une grande réussite. Le journaliste évoque aussi Kylian Mbappé. Un peu moins en réussite contre les Anglais, l’attaquant du PSG est invité à « reprendre ses manières de roi du monde et de marquer l’histoire ainsi qu’il l’a imaginé. Il a rendez-vous avec la gloire, avec une autre finale et avec Lionel Messi. »

Dans le Parisien, il est aussi question de ce France / Maroc par le prisme du duel entre les deux meilleurs amis du PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Le quotidien francilien, via un proche de l’attaquant, explique que cette rencontre « ce n’est pas contre un pote de five que Kylian va jouer sa place en finale, mais face à quelqu’un qu’il considère comme son frangin, un vrai membre de sa famille. » Une amitié fusionnelle qui a débuté dès l’arrivée du latéral droit au PSG durant l’été 2021. La parfaite maîtrise de l’Espagnol de l’international français lui a permis de guider Hakimi lors de ses premiers pas à Paris. Depuis leur arrivée à Doha, « ce sont des messages bienveillants que les deux amis s’adressent. » Mais depuis qu’ils savent qu’ils vont s’affronter, ils n’ont jamais abordé ce rendez-vous.

Même s’il se connaissent par cœur, sur le terrain, « il faudra pourtant ruser pour parvenir à faire la différence et mettre les émotions de côté l’espace d’un match planétaire, à l’enjeu hors-norme. » L’attaquant fera face à ce qui se fait de mieux au monde en termes de vitesse, en l’occurrence son coéquipier au PSG, Achraf Hakimi. Le Parisien explique que l’on pourra compter sur Mbappé pour répondre présent, lui qui a déjà montré « sa capacité à faire abstraction du contexte pour sortir le meilleur de ses tripes. » Michel Salgado, légende du Real Madrid et ancien latéral droit, souhaite bien du courage à l’ancien de l‘Inter Milan. « Je n’aurais pas aimé défendre contre Mbappé. Il est très très difficile à arrêter. […]Quand vous défendez contre un joueur de ce type, vous défendez avec tout un système en tête. Ce n’est pas juste l’affaire d’un défenseur. »

Le quotidien régional qui revient aussi sur la qualification de l’Argentine en finale de la Coupe Du Monde après sa victoire contre la Croatie (3-0). Huit ans après sa finale perdue contre l’Allemagne, le numéro 30 du PSG a une nouvelle possibilité de remporter son rêve ultime, la Coupe du Monde. Le Parisien explique que s’il soulève le trophée Jules-Rimet dimanche après-midi, les débats pour savoir s’il est le meilleur joueur de tous les temps s’éteindront. « L’Argentin a retrouvé cette saison des jambes de gamin aux pieds d’or, préalable au récital. » L’ancien barcelonais partage le titre de joueur le plus éblouissant de cette Coupe du Monde avec son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé assure Le Parisien. « Le crack et la Puce comptent au total dix buts et cinq passes décisives, s’imposent comme les deux joueurs les plus éblouissants au Qatar, ce qui pousse à écrire cette phrase inespérée : un club de Ligue 1 possède la meilleure attaque du monde. »

L’Equipe revient aussi sur la victoire de l’Argentine. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Lionel Messi a reçu un 8 sur 10 de la part du quotidien sportif. Le numéro 30 du PSG est à « un match de l’éternité, de Pelé, de Maradona et de personne d’autre. » Même s’il ne s’est pas occupé de tout, il s’est occupé de beaucoup de choses durant cette demi-finale assure Vincent Duluc. « Au commencement, Messi aura peu couru, beaucoup marché, et il aura fait passer un frisson en se frottant discrètement l’arrière de la cuisse gauche (19e), puis beaucoup moins discrètement, s’étirant ostensiblement le muscle pendant quelques secondes » avant de piquer un sprint et de ne plus rien laisser paraître. Le vrai exploit de sa rencontre, sa magnifique action en solo face à Gvardiol avant de servir sur un plateau Julian Alvarez. Cette action c’est « le génie intact et l’orgueil superbe d’un joueur de 35 ans. »

🚨 | 4e trophée d’homme du match en 6 rencontres de Coupe du Monde pour Léo Messi ⭐️⭐️⭐️⭐️🇦🇷 pic.twitter.com/PhIU1kvfC5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 13, 2022

Dans sa chronique pour l’Equipe, Bixente Lizarazu a évoqué le duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. « Après Walker, Mbappé va vivre un autre match dans le match, mercredi, face à son ami Achraf Hakimi« , estime le champion du Monde 98. Pour lui, le Marocain peut rivaliser en vitesse avec l’attaquant, qu’il est aussi un excellent contre-attaquant mais qu’il défend moins bien que Walker. « Si le Maroc ne veut pas trop souffrir sur ce côté, il sera donc obligé de ne pas le laisser en un-contre-un. » Lizarazu estime aussi que se retrouver contre un ami, ce n’est jamais simple. « Mais c’est surtout plus difficile pour le défenseur. » Le consultant de TF1 estime enfin que le vrai problème de Kylian Mbappé « sera de s’extraire du marquage marocain et de réussir à faire briller ses partenaires. »