Revue de Presse PSG : Coupe intercontinentale, Flamengo, Doué, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 décembre 2025. La finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, le PSG vise un sextuple historique, Désiré Doué l’homme des grands matchs, le PSG condamné à verser 61M€ à Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la finale de la Coupe intercontinentale entre Flamengo et le PSG ce mercredi (18h sur M6 et beIN SPORTS 1). Première équipe française à disputer cette compétition, le club parisien peut marquer les esprits en remportant son sixième trophée de l’année 2025. « Paris aura donc des airs de pionniers, et il serait grand temps, tout de même, que la France devienne le douzième pays de foot à remporter l’épreuve. » Pour son 66e match de la saison, l’équipe de Luis Enrique pourra donc frapper un grand coup pour conclure en beauté une année légendaire. « Le PSG se rapproche doucement, juste avant les vacances, de ce qu’il veut être, après quatre mois tortueux, mais traversés par une résistance collective aux fatigues, aux blessures, et aux lendemains de sacre (…) Paris est assez bien placé pour connaître la difficulté des couronnements, mal préparé par son soir de grâce face à l’Inter (5-0) en mai, aux tourments de sa finale perdue face à Chelsea (0-3) en Coupe du monde des clubs, en juillet, et au miracle de son retour au score en Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, 4-3 t.a.b), en août. »

Et dans ce type de rencontre à enjeux, le PSG peut s’appuyer sur Désiré Doué. Avec sa finale de Ligue des champions (2 buts et 1 passe décisive), le numéro 14 parisien a démontré qu’il aimait bien les rencontres à pression. Après avoir connu une première partie de saison difficile en raison de pépins physiques, l’international français est revenu comme si de rien n’était. Et ce mercredi, l’attaquant de 20 ans goûtera à un de ces rendez-vous qu’il adore. Mais comment l’ancien Rennais s’est construit cette mentalité. « Avec nous, il avait été le meilleur joueur de notre équipe à San Siro face à l’AC Milan (en Ligue Europa en février 2024) alors qu’il venait de rentrer dans le onze. J’avais été impressionné », se remémore son ancien coach à Rennes, Julien Stéphan. « Je me dis que cette approche-là, c’est un mixte de deux aspects. Désiré a une grande confiance en lui, couplée à une excitation positive et une grande stabilité émotionnelle. Ensuite, il a une maturité très supérieure à la moyenne. » L’entourage du joueur explique également que cette force vient de sa passion pour le football : « Ses performances s’expliquent simplement par la passion du football qui l’anime. Désiré est heureux sur un terrain, heureux de jouer. C’est un bonheur, un plaisir lorsqu’il a l’opportunité de disputer des finales. C’est l’excitation qui prend le dessus. Il n’a pas cette inhibition, il ressent la pression mais il a cette excitation, qui lui permet de performer. »

Enfin, le quotidien sportif revient sur le litige financier entre Kylian Mbappé et le PSG. Ce mardi, le club parisien a été condamné par les juges du conseil des prud’homme à verser près de 61M€ à son ancien joueur. Dans le détail : « 36,6 M€ bruts pour rappel de troisième échéance de prime de signature, 3,6 M€ pour les congés payés (CP), 17,2 M€ au titre du rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2024, 1,7 M€ de CP sur cette même période, 1,5 M€ de rappel de primes d’éthique pour ces trois mois, auxquels s’ajoutent 150 000 € bruts de CP liés à cette prime. Sans oublier 5 000 € de frais de procédure. » Les avocates du joueur, Me Frédérique Cassereau et Me Delphine Verheyden, n’ont pas manqué d’exprimer leur joie après cette annonce : « Ça fait dix-huit mois que Kylian Mbappé réclame la même chose : le paiement de ses salaires et de sa prime pour le travail effectué (à la fin de son contrat avec le PSG, à l’issue de la saison 2023-2024). Pour nous, c’est une victoire, car c’est ce que voulait notre client depuis le début. Ni plus ni moins. »

La somme demandée le mois dernier (263 M€, dont 44,6 M€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 37,5 M€ pour travail dissimulé) ainsi que la requalification de son CDD en CDI – ont été déboutées par le Conseil des prud’homme. Le club a aussi été débouté de ses demandes : 440 M€ de dommages et intérêts en réparation du « préjudice d’image » et de « perte de chance de transfert. » Si le PSG a indiqué dans un communiqué « prendre acte du jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel », les avocats du joueurs se tiennent prêts. « Si le PSG fait appel, on continuera à plaider, bien évidemment (…) On a confiance dans le fait que le club demandait une décision du conseil de prud’hommes depuis le début. Il l’a. Peut-être est-il temps d’arrêter et de ramener de la sérénité dans le milieu du football », ont précisé Me Cassereau et Verheyden. « Le CPH a aussi décidé d’accentuer la médiatisation de la décision en ordonnant sa publication intégrale sur la première page du site du PSG pendant un mois », conclut L’E.

À lire aussi : Dembélé meilleur joueur, Enrique meilleur coach, le PSG fortement récompensé lors de la cérémonie The Best

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette finale de Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo. Le club de la capitale part à la conquête de son ultime graal de l’année 2025. « Marquinhos et ses partenaires ont dans leur ligne de mire un sextuplé historique, uniquement réservé aux grands de ce monde (seuls le Barça en 2009 et le Bayern en 2020 l’ont réalisé), et un trophée jamais remporté par une équipe française. » Directement qualifiés pour la finale après leur victoire en Ligue des champions, les Rouge & Bleu ont conscience de l’opportunité de marquer l’histoire. « Il y a peu d’occasions de jouer cette finale, on est conscients de l’importance de ce match. Cela représente beaucoup pour nous. Marquer l’histoire a été un objectif la saison dernière, et on veut continuer à le faire. C’est une grande motivation pour le club. Je ne pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous », a notamment déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Le PSG veut prouver sa capacité à asseoir sa domination et à confirmer son statut de meilleure équipe du monde. « À Doha, Paris cherchera à la fois à entretenir le feu sacré, à retrouver l’état d’allégresse qui l’a escorté durant les sept premiers mois de l’année et à poursuivre sa montée en régime pour lancer 2026 sous les meilleurs auspices. » Et pour cela, le coach parisien peut s’appuyer sur un groupe quasi au complet (seul Achraf Hakimi manque à l’appel), du jamais-vu depuis le début de saison. Grand favori de cette finale, le club de la capitale ne veut pas devenir la première équipe européenne à ne pas remporter la compétition depuis 2012.