Revue de Presse PSG : COVID, joueurs prêtés, Diallo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 décembre 2021. Le point sur les joueurs parisiens prêtés, les nommés pour le onze de l’année de L’Équipe, Rafinha qui a pris la direction de la Socidedad, le COVID et la nouvelle jauge dans les tribunes, un intérêt de l’AC Milan pour Diallo…

Ce début de semaine a été marquée par les annonces du gouvernement suite à la multiplication des cas de COVID-19 en France et partout dans le monde. C’est donc le retour des jauges dans les stades entre l’été 2020 et l’été 2021. Les grands rassemblements, sportifs ou autres, seront limités à 2000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur (quelque que soit la taille initiale de l’enceinte) pour une durée d’au moins trois semaines.

Le Parisien a interrogé le président de Vannes, qui va accueillir le PSG en Coupe de France le 3 janvier prochain, a fait part de sa peine suite à cette décision : « C’est une déception, forcément. On avait déjà dû sacrifier 3 000 places (sur les 9 600 au total) pour recevoir un parcage visiteur. Ce qui me gêne le plus, c’est qu’on avait prévu 3 000 places pour les licenciés du club, les sponsors et 3 000 autres pour le grand public. C’est vraiment quelque chose auquel je tenais pour que cette fête soit ouverte à tous les Vannetais. Il va maintenant falloir qu’on tranche. On avait déjà des engagements. On va chercher de l’espace là où on peut avec une logique de partage de cet évènement. » Par ailleurs la consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les équipements sportifs. Les buvettes sont donc fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le quotidien francilien fait un bilan sur les joueurs prêtés du PSG. Pablo Sarabia est « en pleine réussite » dans son intégration au Sporting. Le milieu de terrain a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues et « participe grandement au classement du Sporting en championnat, en tête à égalité avec le FC Porto. » Le club portugais souhaiterait conserver l’international même s’il ne ne dispose pas d’option d’achat.

Alphonse Areola de son côté reste la doublure de Lukasz Fabianski, et n’a joué qu’en Ligue Europa (5 matchs,3 buts encaissés) et en Coupe de la Ligue (3 matchs). L’international français est prêté avec une option d’achat du côté de West-Ham.

Timothée Pembélé est l’une des rares satisfactions chez les Girondins qui « galèrent en Ligue 1. » Il a été titularisé à 11 reprises cette saison et « continue d’apprendre le haut niveau. » Il est aussi prêté avec une option d’achat.

Un autre titi parisien qui est en réussite et est aussi prêté est Arnaud Kalimuendo qui « fait le bonheur du RC Lens ». L’attaquant a inscrit 6 buts en 17 matches dont deux sur les deux dernières rencontres. Le club lensois ne compte pas d’option d’achat.

Si Thierno Baldé ‘s’éclate au Havre », les autres joueurs en prêts sont en difficulté. Marcin Bulka, doublure à l’OGC Nice, n’a disputé qu’une rencontre, Garissone Innocent, a lui quitté Vannes et l’attaquant Kenny Nagera, à Bastia, n’a plus joué une minute depuis le 21 septembre dernier.

Le quotidien L’Équipe révèle son onze de l’année 2021 en Ligue 1 où on retrouve trois parisiens pour quatre lillois. Sans surprise Marquinhos fait partie de l’équipe type. Le journal écrit que « champion de France ou pas, il reste le patron sur le terrain. Paris a régulièrement tangué cette année, mais le capitaine représente une assurance dans une équipe qui manque parfois de repères dans le jeu. Fort dans le un-contre-un et décisif, en défense comme en attaque. »

Verratti est aussi présent car « saison après saison, l’Italien régale par sa capacité à bien jouer sous pression et sa justesse technique. Ses absences répétées, le plus souvent pour blessure, ne l’empêchent pas de conserver sa place dans le onze de l’année. »

Le dernier parisien est Kylian Mbappé qui « est sans conteste l’arme offensive numéro 1 du PSG et enchaîne une cinquième présence d’affilée dans l’équipe type de L1. Toujours aussi rapide et puissant, l’actuel meilleur passeur du Championnat (8) continue de martyriser les défenses de l’Hexagone semaine après semaine. »

L’équipe type de l’année 2021 selon L’Équipe : Maignan (Lille) – Clauss (Lens), MARQUINHOS, Botman (Lille), Reinaldo (Lille) – Paqueta (Lyon), Savanier (Montpellier), VERRATTI, Payet (Marseille) – MBAPPÉ – David (Lille)

Le journal sportif a décerné le titre de « champion des champions » de l’année 2021 pour Julian Alaphilippe chez les hommes et Clarisse Agbégnénou chez les femmes. Dans ce classement on retrouve Kylian Mbappé à 10e place, il est le deuxième footballeur de ce top 10 juste derrière Karim Benzema (9e).

L’Équipe révèle que l’AC Milan « s’active sur Abdou Diallo ». Dans le but de remplacer Simon Kjaer, blessé jusqu’à la fin de la saison, le club italien « a noué des contacts avec les dirigeants parisiens pour déterminer les conditions d’une éventuelle transaction cet hiver. En quête de liquidités, le PSG n’a pas repoussé cette première approche. » Le journal explique que le défenseur central « n’a pas encore acté son choix pour cet hiver. »