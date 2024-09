Revue de presse PSG : Danilo Pereira, Bradley Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 3 septembre 2024. Le départ de Danilo Pereira à Al-Ittihad, Bradley Barcola possible titulaire en équipe de France ?…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le départ de Danilo Pereira pour Al-Ittihad, quatre ans après son arrivée au PSG. S’il a été irréprochable durant tout son séjour à Paris, l’international portugais n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique pour cette saison 2024-2025. S’il a finalement rejoint le club saoudien hier, Danilo Pereira avait repoussé cette possibilité la semaine dernière, avance le quotidien francilien. En effet, il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe et « des échanges ont eu lieu avec ses anciens dirigeants de Porto, cependant les demandes de Paris – qui voulait un transfert sec – n’ont pas permis à l’affaire d’aller au bout. Avec la fin des mercatos dans les grandes ligues, l’intéressé a compris que son horizon était bouché et il s’est résolu à rejoindre l’équipe dirigée par Laurent Blanc. » Pour l’Equipe, ce départ du PSG, dans un tel timing, constitue une petite surprise. En effet, l’ancien du FC Porto avait réussi à se faire une place au milieu ou en défense centrale, affichant le visage d’un soldat fidèle et loyal, à l’état d’esprit irréprochable. « Au moment où il met en avant son projet plus collectif et plus humble, Paris se sépare ainsi d’un cadre très apprécié du vestiaire, qui avait été désigné parmi les vice-capitaines. » Le quotidien sportif indique que si Danilo Pereira était finalement resté au PSG, il aurait été réintégré à la rotation par Luis Enrique. « Mais il n’aurait jamais figuré parmi les choix privilégiés et il le savait. » L’Equipe estime que l’international portugais va manquer à deux égards. « Primo, son excellent jeu de tête du haut de son 1,88 m, précieux au sein d’une équipe limitée sur coups de pied arrêtés. Secundo, son leadership tranquille et respecté qui mettait du liant entre tous les groupes et lui permettait même de recadrer un joueur comme Lionel Messi. »

De son côté, Le Parisien se demande si après son début de saison canon avec le PSG, Bradley Barcola pouvait prétendre à une place de titulaire en équipe de France. Bradley Barcola incarne à lui seul le projet parisien par sa jeunesse, sa modestie, ses efforts et l’idée de progression, estime Le Parisien. Il devient la star d’une équipe qui n’en veut pas. Pour le reste, à 22 ans depuis ce lundi 2 septembre, il grandit et progresse, une donnée que Luis Campos et Luis Enrique, les décideurs parisiens, avaient intégrée avant les autres, mais dans des proportions que personne n’imaginait sans doute, lance le quotidien francilien. Avec l’émergence du numéro 29 parisien et de Michael Olise, Didier Deschamps dispose à nouveau de solutions pour rebattre les cartes de son attaque, lance le quotidien francilien. « Comme installer la ligne offensive parisienne de la seconde partie de saison avec Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé au centre et Bradley Barcola à gauche. Leur passé commun permet aux A de gagner du temps, l’ennemi en sélection. » Interrogé sur l’attaquant du PSG, Didier Deschamps s’est montré élogieux mais sur la réserve sur une possible place de titulaire. Le Parisien indique que le sélectionneur des Bleus semblait regretter de l’avoir sous-utilisé à l’Euro dans une formation offensivement à la peine alors que le Parisien avait des fourmis dans les jambes.