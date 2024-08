Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 26 août 2024. Les différentes raisons du début de saison réussi des Rouge & Bleu, trois Parisiens dans l’équipe type de la 2ème journée de Ligue 1…

Dans son édition du jour, Le Parisien explique les raisons du début de saison réussi du PSG dans cet exercice 2024-2025 avec deux larges victoires face au Havre (1-4) et le Montpellier Hérault (6-0), dix buts inscrits et un collectif bien huilé. Même si la faiblesse des adversaires ne pousse pas à l’euphorie, la production des joueurs de Luis Enrique sur le terrain promet un bel avenir. L’une des premières raisons s’explique par un effectif qui a peu changé par rapport à la saison passée. Sur les 11 titulaires face au MHSC, 9 joueurs étaient déjà présents en 2023-2024. « Les principes de jeu de Luis Enrique sont connus et les joueurs les ont intégrés pour la plupart depuis plusieurs mois. Contrairement à l’an passé, Paris ne part pas d’une feuille blanche, il affiche logiquement une maîtrise collective plus poussée et dispose d’automatismes déjà bien établis. » De plus, les recrues se sont parfaitement adaptées aux principes du technicien espagnol, notamment João Neves qui s’inscrit dans la philosophie de Luis Enrique. Le coach parisien demande à ses joueurs des déplacements incessants sur le terrain avec des courses multiples et un gros pressing.

Autre point important de la philosophie de jeu de Luis Enrique : le contrôle du jeu. La saison passée, l’Espagnol a parfois regretté le manque de maîtrise. Mais avec Vitinha et désormais João Neves, l’ancien sélectionneur de l’Espagne peut maintenant espérer une meilleure créativité dans l’entrejeu, même si cela demandera confirmation face à un adversaire d’un calibre supérieur. Enfin, les joueurs parisiens répondent présents physiquement malgré des états de forme disparates. Sans tournée estivale, les Rouge & Bleu en ont profité pour s’entraîner au Campus PSG. « Luis Enrique et son staff ont pu effectuer davantage de séances de travail que d’habitude lorsque le club partait en tournée à l’étranger. Cette longue préparation a profité à des joueurs comme Marco Asensio et Kang-in Lee, saignants et prêts physiquement », explique LP. Les internationaux revenus plus tardivement ont profité d’un programme adapté pour monter en rythme et pouvoir faire la différence en sortie de banc à l’image de la victoire obtenue face au Havre (1-4) avec des réalisations de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour mais place trois Parisiens dans son onze-type de cette 2ème journée de Ligue 1 : João Neves, Bradley Barcola et Marco Asensio. Luis Enrique est, lui, l’entraîneur du week-end.