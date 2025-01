Revue de presse PSG : défense, Désiré Doué, Rouault…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 janvier 2025. L’inefficacité défensive du PSG,Désiré Doué, un avenir sans limite, un PSG moins impressionnant pour Anthony Rouault…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la défense du PSG qui n’a réalisé qu’un seul clean-sheet lors de ses neuf derniers matches. Depuis le début de la saison, c’est 8 clean-sheets en 29 matches toutes compétitions confondues, avance le quotidien sportif. « Son imperméabilité récente est encore plus questionnable, puisqu’elle a encaissé au moins un but lors de 8 de ses 9 dernières sorties, le Trophée des champions face à Monaco (1-0) étant la seule exception. Bien sûr, le PSG n’a perdu aucune de ces neuf rencontres, et les deux buts concédés face à Espaly en Coupe de France (4-2) ont été inscrits à une défense expérimentale, mais sur la durée, ce constat fragilise Paris, notamment en Ligue des champions. » L’Equipe indique qu’en Ligue des champions, le PSG concède peu d’occasions mais un pourcentage important termine au fond de ses filets. « Les neuf derniers matches dessinent plutôt bien ses faiblesses récurrentes : les coups de pied arrêtés et l’alignement, surtout quand il n’est pas sauvé par un arbitre assistant qui lève à tort son drapeau trop tôt comme samedi face à Reims (1-1). »

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Désiré Doué. Titulaire lors de 7 des 8 derniers matchs du PSG, Désiré Doué est devenu incontournable pour Luis Enrique, lance le quotidien francilien. « L’entraîneur parisien savait que tôt ou tard, l’international Espoirs français exploserait et saurait lui rendre la confiance qu’il a placée en lui. » Il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis bientôt deux mois, le milieu de terrain de 19 ans est beaucoup plus tranchant, plus incisif et efficace pour son équipe. La semaine qui vient de s’écouler a mis en évidence sa polyvalence et l’adaptabilité qui a convaincu Paris de miser sur lui malgré son jeune âge, souligne Le Parisien. « Aussi bon dans le dribble que dans la passe, trouvant souvent le juste tempo pour servir ses partenaires contre Reims, Désiré Doué est apparu plus altruiste qu’à l’accoutumée dans un registre de meneur de jeu où on le sent à l’aise. » Le quotidien francilien estime que le match contre Salzbourg en Ligue des champions, où il a été passeur et buteur, a été déclencheur dans la montée en puissance de Désiré Doué. Désormais en pleine possession de ses moyens, l’ancien Rennais enchaîne les bonnes performances et donne raison à son entraîneur qui, en plus d’apprécier sa polyvalence, se réjouit de l’investissement qu’il met chaque jour à l’entraînement, avance Le Parisien. « Bien dans sa tête et dans son corps, il diffuse une énergie positive que l’on perçoit dans son rapport au public et à ses coéquipiers. » Tout cela demande, forcément, confirmation sur la durée, mais alors que « Kvara », décisif dès sa première sortie, est venu densifier la concurrence en attaque, Doué a les atouts pour ne pas en être victime, conclut le quotidien francilien.

L’Equipe propose aussi une interview d’Anthony Rouault, défenseur français de Stuttgart. Suspendu pour la rencontre contre le PSG, il explique que son équipe ne visera pas le nul, un score qui pourrait arranger les deux équipes. « Non, je parle de ça dans le sens où je dis que ça peut passer, mais il ne faut pas jouer pour ça. Ce n’est pas notre philosophie de toute façon. On aime jouer au football. Si on commence le match avec cette idée, c’est trop dangereux, car on peut déjouer et tout perdre. » L’ancien toulousain estime que le PSG est moins impressionnant que ces dernières années. « Ils ont de très bons joueurs, mais quand tu joues en championnat contre le Bayern, Dortmund, Leipzig… ce sont aussi de grosses équipes. J’ai connu Messi, Neymar et Mbappé au PSG, c’était le summum. C’est sûr que c’est moins impressionnant maintenant. Je pense qu’on est capable de faire quelque chose. Mais il ne faut pas changer notre approche du match, il y a quand même de gros talents. (Bradley) Barcola, par exemple, sur une accélération, il peut changer le match. »