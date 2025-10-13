Revue de Presse PSG : Dembélé, Ballon d’Or, L.Hernandez…
Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 octobre 2025. Ousmane Dembélé a présenté son Ballon d’Or à Évreux, l’interview de Lucas Hernandez…
Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la présentation du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé à sa ville d’enfance, Évreux. Sur le fronton de la mairie, la banderole « Ousmane Ballon d’Or » a été déployée. La ville s’apprête à célébrer l’enfant du quartier de la Madeleine. « Une brève déambulation au sein de l’édifice permet de saisir dans le hall l’image de maillots de petite taille sur lesquels sont gravés en lettres d’or « 10 Dembélé », des tuniques en attente de dédicace, notamment celle du fils du procureur. » Avec 55 minutes de retard, le héros de la journée arrive avec le Ballon d’Or en mains sous les acclamations du public et le fameux chant : « Et Ousmane Ballon d’Or, Et Ousmane Ballon d’Or. » Après avoir reçu la médaille de la ville par le maire Guy Lefrand, le numéro 10 du PSG a tenu un discours sur le fronton de la mairie d’Évreux : « C’est exceptionnel d’avoir grandi ici, à Évreux. À chaque moment difficile, vous avez été ma force. J’essaie toujours de passer vous voir pour faire un coucou. Mon enfance a été exceptionnelle au quartier de la Madeleine, comme dans les autres clubs. » Puis, cette journée de célébration s’est poursuivie au stade Mathieu Bodmer où Ousmane Dembélé a été accueilli par une chaude ambiance, avec un mélange de tour d’honneur et de bain de foule sous bonne escorte.
De son côté, Le Parisien évoque aussi cette journée spéciale pour Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG a présenté son Ballon d’Or à sa ville devant un public présent en nombre (entre 4 000 et 5 000 personnes) sur le parvis de la mairie. Devant la foule, l’international français a tenu un discours : « Vous avez été ma force à chaque moment difficile. Mon enfance ici a été exceptionnelle, je vous remercie tous », a-t-il déclaré devant une foule qui entonnait « Et Ousmane Ballon d’Or. » Après une trentaine de minutes passées dans le centre-ville, Ousmane Dembélé « s’est rendu au stade du Évreux FC 27, où il a signé sa première licence à 7 ans. 3 000 personnes l’y attendaient, dont beaucoup d’enfants survoltés à l’idée d’approcher leur idole », rapporte LP. Vice-président du club, où de nombreux internationaux sont passés (Dayot Upamecano, Steve Mandanda, Brice Samba, entre autres. Ouleymata Sarr et Léa Le Garrec chez les femmes), Michel Krolak a tenu à mettre en avant les éducateurs : « Ici, Ousmane a été bien encadré. Nous avons la chance d’avoir de très bons éducateurs, très bien formés. Ils sont une famille pour les joueurs, ça les porte. »
Enfin, le quotidien francilien a obtenu une interview du défenseur du PSG, Lucas Hernandez. Les meilleurs extraits ont déjà été partagés sur notre site ici.