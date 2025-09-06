Revue de presse PSG : Dembélé, Geyoro, Féminines…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 6 septembre 2025. Ousmane Dembélé blessé avec la France, les coulisses du départ de Grace Geyoro, les Féminines du PSG veulent reprendre leur marche en avant…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine hier soir (0-2) et sur le retour sur les terrains d’Ousmane Dembélé. Touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche contre Toulouse, le numéro 10 du PSG était resté à l’écart du groupe France depuis le début de la semaine. Il avait repris l’entraînement collectif uniquement depuis la veille de la rencontre contre les Ukrainiens. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré à la mi-temps en remplacement de son coéquipier au PSG, Désiré Doué, touché au mollet. Le quotidien sportif explique qu’une polémique va s’ouvrir sur la décision de Didier Deschamps de faire rentrer Ousmane Dembélé alors que ce dernier s’était blessé à la cuisse gauche samedi dernier. « C’était un risque et il lui sera énormément reproché, du côté du club parisien, de l’avoir pris, parce que Dembélé n’a même pas pu terminer le match, touché à la cuisse droite sur une accélération ordinaire, ce qui est une mauvaise nouvelle pour lui, pour les Bleus, pour le PSG, et pour les relations de Deschamps avec le club parisien, qui ne se détendront pas sous prétexte qu’il s’agit de l’autre cuisse », lance L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le choix de Didier Deschamps de faire entrer Ousmane Dembélé, moins d’une semaine après sa blessure à la cuisse gauche lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Toulouse. Ousmane Dembélé, encore en phase de rodage, a dû sortir à dix minutes de la fin du match. Pourquoi le faire entrer après son alerte à la cuisse contre Toulouse, alors que Maghnes Akliouche a été appelé pour la première fois ? Le principe de précaution a-t-il été appliqué entièrement ? On aimerait écouter ce samedi les échanges entre le médecin des Bleus et celui du PSG, avec Luis Campos derrière en train d’écouter et sans doute de crier de rage, conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi les coulisses du départ de Grace Geyoro des Féminines du PSG. Le transfert de la milieu de terrain chez les London City Lionesses s’est conclu à 23h58, deux minutes avant la fermeture du marché anglais. « Alors que les transactions atteignant ou dépassant le million d’euros se sont multipliées dans le football féminin, le montant record de son transfert (1,65 million d’euros, bonus compris) fait de l’ancienne capitaine du PSG la joueuse française la plus chère de l’histoire », souligne le quotidien sportif. Le deal s’est quasiment conclu sur le gong tant les négociations n’ont pas été aisées. Sous contrat jusqu’en 2028 après avoir prolongé en 2023, Geyoro avait toujours assuré qu’elle ne partirait pas libre du PSG, qu’elle a rejoint en 2012, assure L’Equipe. Jeudi, Nasser al-Khelaïfi et Michele Kang sont tous les deux entrés en jeu pour boucler l’affaire et régler les ultimes détails de ce transfert qui mènera Geyoro à Londres, où elle aurait déjà pu filer puisque Chelsea a plusieurs fois essayé de l’attirer. « Geyoro avait besoin de donner une autre direction et une autre dimension à sa carrière. La joueuse avait reçu deux autres offres, de la part de New York (1,5 million de dollars, un accord avait été trouvé avec le PSG) et de Chelsea (700 000 euros), mais la présence de Jocelyn Prêcheur, son ancien entraîneur au PSG, parti la saison passée pour London City Lionesses, a fait pencher la balance. »

Le quotidien sportif évoque aussi la nouvelle saison qui débute ce soir pour les Féminines du PSG avec un déplacement à Lens pour le compte de la première journée de l’Arkema Premier League. Paris essaie de reconstruire. Encore une fois. La direction sportive, incapable de surfer sur le titre de champion obtenu en 2017, a longuement hésité et a finalement décidé de maintenir sa confiance à Paulo César. L’intérim plutôt intéressant du Brésilien après l’éviction d’Abriel en fin de saison dernière et le soutien dont il bénéficie en interne ont convaincu, avance le quotidien sportif. Son profil travailleur, posé, laisse penser que Paris va changer. Et que le PSG va donc repartir sur des bases plus saines. Le transfert de la défenseuse championne du monde espagnole Olga Carmona (ex-Real Madrid) a été suivi par celui de l’attaquante championne d’Afrique nigériane Rasheedat Ajibade (ex-Atlético de Madrid), élue meilleure joueuse de la CAN. Paris est loin d’être guéri : vendredi, Grace Geyoro, une des capitaines de l’équipe, a été vendue aux London City Lionesses, alors qu’elle avait encore trois ans de contrat. Elle a jugé, comme d’autres avant elle, que le projet n’allait nulle part. Au contraire de Sakina Karchaoui, qui a été nommée capitaine par Paulo César, conclut L’Equipe.