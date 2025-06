Revue de presse PSG : Dembélé, Kolo Muani, Arctos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 22 juin 2025. Le retour sur les terrains d’Ousmane Dembélé imminent, l’été chargé de Kolo Muani, comment Arctos est devenu indispensable…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Ousmane Dembélé. Touché aux quadriceps de la cuisse gauche avec l’équipe de France, le numéro 10 du PSG n’a plus foulé une pelouse depuis le 5 juin dernier. Mais son retour en match se rapproche à grands pas, même s’il reste incertain pour le match face aux Seattle Sounders lundi, où Paris doit valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, indique le quotidien sportif. Depuis sa blessure, « il suit strictement le protocole de remise en forme, mais il a du mal à cacher son impatience. Il y a quelques jours, il s’est ainsi chicané avec un membre du staff qui lui reprochait de vouloir aller trop vite et de trop forcer sur des sprints. Car de son côté, le club fait assaut de prudence, en cette saison à rallonge, mais aussi en prévision de la prochaine », explique L’Equipe. Vu le passif du joueur, même s’il a changé beaucoup de choses dans sa préparation et son quotidien, le staff ne veut pas prendre de risques et privilégie sa santé aux échéances actuelles. Ousmane Dembélé a hâte de reprendre sa marche en avant et de gonfler un peu plus les stats de sa saison exceptionnelle, bloquées à 33 buts et 15 passes décisives. Il n’en fait pas une obsession, mais il est bien conscient qu’il a une occasion unique de décrocher le Ballon d’Or France Football. Ses partenaires lui en parlent d’ailleurs régulièrement, et le sujet attire aussi le regard de la presse présente aux États-Unis, avance le quotidien sportif. De manière plus pragmatique, le retour du champion du monde 2018 pourrait permettre de redonner un peu de peps à l’animation offensive. En son absence, Luis Enrique a aligné à deux reprises Gonçalo Ramos en pointe, et le Portugais, qui restait sur deux titularisations sur les deux mois précédents, a eu du mal à exister et à se connecter au jeu de son équipe, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi Randal Kolo Muani. Prêté cet hiver à la Juventus Turin, l’international français participe actuellement à la Coupe du monde des clubs avec le club italien. À l’issue de la compétition, il sera question de son avenir. Auteur d’une bonne deuxième partie de saison en Italie, l’attaquant a convaincu les dirigeants turinois. Ces derniers discutent avec le PSG pour pouvoir conserver l’ancien nantais la saison prochaine. Les Turinois proposeraient un nouveau prêt payant avec une option d’achat très facilement atteignable. Paris préfère un transfert sec, mais ne s’est pas montré inflexible dans les discussions, lance L’Equipe. De son côté, le joueur ne serait pas contre poursuivre l’aventure avec la Juve même s’il ne se ferme aucune porte. Mais dans ce dossier, la Juventus ne serait pas seule. En effet, Chelsea s’est déjà concrètement positionné et discute même avec le PSG. Manchester United, friand de ce genre de profil ces dernières saisons, a montré un intérêt plus faible pour l’instant, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque le fonds d’investissement Arctos, actionnaire minoritaire du PSG. En 2023, il a racheté 12,5 % des parts du PSG pour 530 millions d’euros. Depuis deux ans, le bonheur est total, assure le quotidien francilien. « On peut même parler de coup de cœur entre Nasser al-Khelaïfi et Doc O’Connor. Les deux dirigeants s’apprécient, s’appelant très régulièrement, et parfois plusieurs fois par jour », avance Le Parisien. Avec le cofondateur d’Arctos, le président du PSG a trouvé un homme digne de confiance et avisé, sur qui il peut s’appuyer, souligne le quotidien francilien. Arctos est associé à toutes les réflexions qui ne concernent pas le secteur sportif comme le nouveau stade, le développement de la marque ou encore le projet NBA. En privé, O’Connor ne cache pas son admiration devant le travail réalisé par Nasser al-Khelaïfi. Arctos joue pleinement son rôle de partenaire en mettant à disposition du PSG toutes ses données sur le marché américain, son carnet d’adresses et les analyses de ses 50 experts dans le domaine du sponsoring, marketing, billetterie, marchandising. Arctos est aussi derrière le deal entre le PSG et Kevin Durant. Le Parisien conclut en expliquant que d’autres dossiers, encore secrets, sont l’objet de réflexion entre Arctos et QSI.

Le quotidien francilien évoque aussi la présence du PSG aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs et sur le fait qu’il a déjà conquis le public américain. Un sujet qui a été traité sur le site hier.