Revue de presse PSG : Dembélé, Kolo Muani, Nice…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 13 mars 2024. Un air de revanche pour le PSG contre Nice, Kolo Muani positif malgré son faible temps de jeu, malgré un temps de jeu réduit, Ousmane Dembélé n’est pas affecté mentalement…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur le quart de finale de Coupe de France qui oppose le PSG à Nice ce mercredi soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1). Le quotidien sportif explique que « huit jours après avoir décroché avec sérieux sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en éliminant la Real Sociedad (2-0, 2-1), le Paris-SG ­veut entretenir ses espoirs de grand chelem en accueillant Nice pour une place dans le dernier carré de la Coupe de France. » Même si le PSG est le seul représentant du top 5 de la Ligue 1 encore en lice dans la compétition, un argument suffit à justifier l’intérêt de l’affiche : le Gym est l’unique équipe à avoir fait tomber le club de la capitale cette saison sur la scène nationale, et la seule à être allée s’imposer au Parc des ­Princes toutes compétitions ­confondues, lance l’Equipe. « Ces retrouvailles n’en sont pas moins très attendues par l’entraîneur du PSG. L’occasion pour lui de mesurer le chemin parcouru depuis l’affront de septembre. » Le quotidien sportif explique que le coach du PSG a érigé cette Coupe de France en véritable objectif. Après avoir fait tourner contre Reims (2-2), le coach parisien pourra compter sur Kylian Mbappé, qui est attendu sans états d’âme ce soir, disposé lui aussi à ajouter une ligne de plus à son CV et à rappeler combien il est indispensable.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Randal Kolo Muani. L’attaquant, qui traverse une saison difficile, n’a joué que 102 minutes sur les quatre derniers matches du PSG et n’a pas été décisif. Pour voir l’international français marquer, il faut remonter à la rencontre contre Lille le 10 février dernier. Depuis son arrivée à Paris, il a marqué neuf fois et délivré trois passes décisives en 31 matches (16 titularisations, six matches en intégralité). « L’impression générale dégagée est, en revanche, beaucoup moins positive. Trimballé aux trois postes offensifs, l’attaquant a toujours du mal à se faire une place dans le système et le style de jeu de Luis Enrique. » Le quotidien sportif estime que la réception de Nice ce soir apparaît comme un moment parfait pour que le numéro 23 du PSG se relance. « D’emblée se posera ce soir la question, s’il est titularisé, de son placement sur le terrain. Majoritairement utilisé sur le côté gauche depuis début décembre et le replacement de Kylian Mbappé dans l’axe, Kolo Muani doit se forcer à évoluer à un poste qu’il n’apprécie pas. C’est à droite, ou à la pointe de l’attaque, que l’ancien Nantais se sent capable de faire les plus grosses différences. » Malgré ses difficultés, l’attaquant ne se montre pas abattu en privé. « Ses proches assurent que le joueur n’a pas lâché et qu’il compte revenir à son meilleur niveau. La relation avec son entraîneur ne s’est jamais dégradée. » Même s’il ne réalise pas la saison qu’il attendait, Randal Kolo Muani ne compte pas quitter le PSG l’été prochain. Et ses dirigeants « n’ont pas prévu de laisser partir un élément sur lequel 90 M€ ont été investis l’été dernier. » L’Equipe explique que l’international français répète à son entourage qu’il finira par montrer le visage d’un attaquant de classe mondiale avec le maillot parisien. « Le départ de Mbappé à l’intersaison va libérer une place dans l’axe. Un recrutement est attendu lors du mercato estival et le joueur débauché pourrait ne pas être un attaquant axial, mais plutôt un élément de côté. » Malgré son faible temps de jeu, il n’a pas perdu la confiance de Didier Deschamps, qui devrait le convoquer pour les matches amicaux contre l’Allemagne et le Chili. « Quoi qu’il arrive, cette trêve internationale va arriver comme une bouffée d’air pour un homme qui concède être encore en apprentissage du très haut niveau », conclut le quotidien sportif.

De son côté, le Parisien évoque également la rencontre entre le PSG et Nice en quart de finale de la Coupe de France. Le quotidien francilien indique que lors de cette rencontre, « le PSG a l’occasion de valider une nouvelle fois la gestion de Luis Enrique. » Depuis l’annonce de Kylian Mbappé de son départ à l’issue de son contrat, le club de la capitale reste sur deux victoires et trois matchs nuls toutes compétitions confondues. « Paris ronronne en Ligue 1 mais doit continuer à rugir lors des matchs couperets. » Dans cette période où les rendez-vous décisifs s’enchaînent, a volonté de gérer les temps de jeu, de ménager les organismes est réelle. Les résultats des semaines à venir diront si oui ou non Luis Enrique a bien été à l’avant-garde, comme le laisse supposer la qualification en quart de finale de C1, avance Le Parisien. Outre Mbappé, Vitinha, Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery ont été ménagés ces dernières semaines, rappelle le quotidien francilien. « Et Luis Enrique ferait bien de faire de même avec Achraf Hakimi, qui n’est plus tout à fait le même depuis le retour de la Coupe d’Afrique des nations début février. » Ce soir, le coach parisien devrait aligner ses meilleurs éléments, même si une ou deux surprises ne sont pas à exclure pour se donner le maximum de chances de sortir les Aiglons.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Ousmane Dembélé. L’international français n’a été aligné que deux fois sur les sept derniers matches du PSG en Ligue 1. Une situation comparable à celle de Kylian Mbappé. « Seule différence, de taille : l’ancien Barcelonais n’a pas émis son intention de quitter le PSG en fin de saison et, a priori, il n’y a donc pas de raison de préparer l’avenir sans lui. La réalité se trouve ailleurs, dans la gestion physique d’un joueur qui a longtemps eu à se battre avec les blessures. » Depuis le début de saison, le staff prend bien soin de ne pas brusquer la machine, pour un résultat remarquable puisqu’il esquive les gros pépins physiques, avance Le Parisien. « S’il avait pu être frustré de ne pas démarrer à Monaco le 1er mars, Dembélé a assez vite compris que l’intérêt était pour lui d’être en forme pour le match de C1 trois jours plus tard. Avant la réception de Reims, Luis Enrique a utilisé les mêmes leviers en disant les yeux dans les yeux à l’international tricolore (42 sélections, 5 buts) que s’il démarrait sur le banc c’était pour le ménager en vue du quart de finale de Coupe de France contre Nice. » Une décision acceptée par le joueur qui, même s’il aimerait démarrer tous les matchs pour garder le rythme, sait sûrement mieux que quiconque que le plus important est d’être en bonne condition, lance le quotidien francilien.