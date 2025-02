Revue de Presse PSG : Dembélé, Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 3 février 2025. Ousmane Dembélé peut-il devenir un numéro 9 d’exception sur la durée ? l’évolution de Dembélé racontée par ses anciens coéquipiers, Randal Kolo Muani a déjà pris ses marques à la Juventus Turin…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le nouveau poste de faux-numéro 9 d’Ousmane Dembélé et se demande s’il peut perdurer dans le temps. Et plusieurs personnes ont été interrogées à ce sujet dont son coéquipier et ami en Bleus, Kylian Mbappé. Et l’ancien Parisien a toujours perçu l’ailier de 27 ans comme un immense talent et n’est pas surpris par la réussite actuelle du numéro 10 parisien : « Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter. Depuis qu’on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu’il a eu un déclic mental qui fait qu’il est plus relâché devant le but. C’est un top joueur ! Sa marge de progression dépend aussi de ce que son coach attend de lui à ce poste. Je trouve qu’il se débrouille très bien et il est le joueur offensif majeur du PSG. Peut-il atteindre les 30 buts dans une saison ? Vu la forme qu’il a en ce moment, il ne faut pas qu’il se donne de limites, il faut qu’il continue comme ça et il finira l’année avec beaucoup de montres (rires) », a déclaré l’attaquant du Real Madrid.

Au-delà de son efficacité, il y a eu un changement dans l’attitude et la détermination d’Ousmane Dembélé (19 buts en 26 matches). Il a inscrit 11 buts en 6 matches depuis le début d’année 2025. Après l’avoir côtoyé au Stade Rennais (2013-2015), l’ancien Parisien, Mevlut Erding, avait déjà identifié à les qualités du joueur : « Il a compris que c’étaient les statistiques qui comptaient. Luis Enrique lui a inculqué cette détermination, celle des grands joueurs, à toujours vouloir marquer plus. Il a compris, il est plus mature. Il a gagné en patience aussi en numéro 9. Il a encore une marge de progression, bien sûr. Les appels, d’autant qu’il va très vite. Il est très technique [des] deux pieds ; il est imprévisible, donc, pour un défenseur, c’est l’enfer. Sur sa frappe de balle, je pense aussi qu’il peut encore faire mieux, même si je pense qu’il la travaille, à l’image de son but excentré à Stuttgart (son deuxième, 35e). »

🔥 Ousmane Dembele en 4 jours :



⚽️ 2 matchs disputés

6️⃣ buts inscrits

🎩 2 Triplés

🥇 1er joueur de l’histoire du PSG à inscrire 2 triples consécutifs



Quelle semaine EXCEPTIONNELLE 😍💥 pic.twitter.com/Dw1DixPYmR — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 1, 2025

Le quotidien sportif évoque aussi la forme de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Déjà buteur la semaine passée lors de la défaite face au Napoli (2-1), le joueur prêté par le PSG a inscrit un doublé hier face au Empoli (4-1). Quatre tirs, trois cadrés, trois buts, voici le bilan de l’international français depuis son arrivée chez la Vieille Dame. Titulaire à la pointe de l’attaque, l’attaquant des Bleus a sauvé une équipe de la Juve au bord de la crise grâce à un doublé en trois minutes permettant à sa formation de passer devant au tableau d’affichage. « Il est ainsi devenu le deuxième joueur de la Juve, sur les trente dernières années, à marquer lors de ses deux premières apparitions, après Carlos Tevez. » Ce succès permet à la Juventus d’occuper provisoirement la quatrième place du classement de Serie A et à Randal Kolo Muani de repartir avec le trophée d’homme du match.

À lire aussi : Ligue 1 – Dembélé en lice pour le trophée du meilleur joueur de janvier

De son côté, Le Parisien a interrogé l’ancien formateur d’Ousmane Dembélé, Julien Stephan, pour analyser l’évolution et les récentes performances du numéro 10 du PSG. Après l’avoir côtoyé en équipe U19 et en réserve, Julien Stephan n’est pas surpris par la forme actuelle de l’international français : « Oui, je pense qu’Ousmane est arrivé à pleine maturité. Il est devenu le leader d’attaque du PSG, le numéro 1, celui qui prend toutes les responsabilités inhérentes à un joueur majeur. Son niveau est exceptionnel en ce moment. Il allie à la fois le déséquilibre, les statistiques, et son influence sur le collectif est hors norme. C’est un leader, un guide. Même dans l’attitude, je le trouve très agressif, engagé dans tout ce qu’il fait. À Brest, plus que ses trois buts, c’est son retour sur un sprint de 25 m qu’il fait en première mi-temps qui m’a le plus marqué. Il envoie de merveilleux signaux aux supporters, au staff et à l’équipe en ayant un comportement irréprochable. »

Et pour l’ancien coach du Stade Rennais, les permutations permanentes de Luis Enrique aident au développement du jeu d’Ousmane Dembélé : « Dans l’animation du PSG, le 9 n’a pas un vrai rôle de 9. C’est un 9 fuyant, il y a des permutations, du mouvement et je pense que ça lui convient très bien. Cette position lui ouvre tous les angles possibles dans ses mouvements offensifs. Les courses sont différentes et ça augmente, naturellement, son degré de lucidité devant le but. Quand vous avez Ousmane dans votre équipe, il faut lui donner un cadre tout en lui laissant de la liberté. Luis Enrique a trouvé le bon compromis en l’utilisant dans une position qui correspond parfaitement à ses qualités. »