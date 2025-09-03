Revue de Presse PSG : Dembélé, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 septembre 2025. Ousmane Dembélé incertain pour Ukraine / France, le PSG n’a pas été le club le plus dépensier de France cet été…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’état physique d’Ousmane Dembélé. À J-3 du match face à l’Ukraine dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, seul l’attaquant du PSG était absent de l’entraînement parmi les 23 joueurs du groupe. Touché aux ischio-jambiers lors du match face au TFC samedi dernier (3-6), « l’attaquant parisien a poursuivi son programme de reprise avec Cyril Moine, le préparateur physique. » Il risque de ne pas être totalement opérationnel pour ce premier match des qualifications face à l’Ukraine vendredi. Et ce probable forfait pourrait profiter à son coéquipier en club, Désiré Doué. « À la fin de l’entraînement, le sélectionneur s’est entretenu quelques minutes avec le jeune Parisien (20 ans), particulièrement inspiré et en jambes pendant l’opposition », rapporte L’E.

De son coté, Le Parisien fait le point sur le mercato réalisé par les clubs de Ligue 1. Le Championnat de France aura dépensé au total 661 M€, très loin des 3,5 milliards de la Premier League. Et les champions de France n’ont pas fait de folie lors de cette fenêtre des transferts. En effet, avec trois recrues (Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi), le club parisien a dépensé 103 M€ cet été, soit moins que des clubs comme Côme (107 M€), Leeds (113M€), l’Atalanta (125 M€) ou encore le RC Strasbourg (127 M€). En effet, le RCSA a été le club le plus dépensier en France avec 18 arrivées dans son effectif. L’Olympique de Marseille complète le podium avec 96,6 M€ dépensés, devant le Stade Rennais (67,8 M€) et le Paris FC (57,3 M€). Mais sans vente (0€ cumulé, -57,3 M€), le promu parisien enregistre « la balance de transferts la plus déficitaire du football français, devant Strasbourg (-41,8 M€), le PSG (-39 M€), et l’OM (-14,5 M€) », conclut LP.