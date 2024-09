Revue de presse PSG : Dembélé, Ruiz, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 11 septembre 2024. Ousmane Dembélé plus efficace devant le but, deux statuts différents en Espagne et au PSG pour Fabian Ruiz, la commission juridique de la LFP se penche sur le litige Mbappé-PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Ousmane Dembélé. Buteur avec l’équipe de France lundi soir, le numéro 10 du PSG a expliqué à l’issue de la rencontre qu’il travaillait sa finition à l’entraînement et qu’il comptait bien tenter plus sa chance cette saison. « Deux buts en 267 minutes, soit l’équivalent de presque trois matchs complets, Ousmane Dembélé réalise un meilleur démarrage que la saison dernière, crédibilisant son propos », lance le quotidien francilien. Ce dernier rappelle que lorsqu’il est arrivé au PSG la saison dernière, il avait dû attendre la 13e journée de Ligue 1 pour faire trembler les filets et les quarts de finale contre le FC Barcelone pour le faire en Ligue des champions. « À l’arrivée, il avait totalisé six réalisations en 42 apparitions, une maigre récolte. Comme le révèlent encore ses statistiques en sélections : six buts en 51 capes. » Le Parisien défend ces faibles statistiques en expliquant qu’au PSG ou en équipe de France, il n’a jamais été en charge du but, contrairement à Olivier Giroud ou Kylian Mbappé. « En championnat, il se doit de participer à l’effort commun, érigé en méthode de travail par Luis Enrique : remplacer les buts inscrits par Kylian Mbappé par différentes gâchettes jusque-là moins concernées par la finition », avance le quotidien francilien. Double passeur contre Montpellier (6-0), il n’avait pas fait trembler les filets. Le Parisien indique que l’ancien rennais était frustré par ça. Selon les informations du quotidien francilien, il s’était entretenu après le match avec Luis Enrique. Le coach du PSG « l’avait rassuré, lui expliquant qu’il n’y avait aucune inquiétude en la matière, aucun mouron à se faire pour lui et que lui, l’entraîneur, restait très détendu sur le sujet. » Le coach espagnol lui aurait expliqué qu’avec l’équipe qu’il a à disposition et la façon de jouer, il marquerait au moins quinze buts cette saison. Amoureux de la passe, Dembélé semble enfin en pleine mutation, mentalement, prêt à toucher la cible plus régulièrement. Au quotidien, il travaille avec son analyste vidéo pour améliorer son réalisme, conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe évoque Fabian Ruiz. Brillant avec l’Espagne, il a un peu plus de mal sous le maillot du PSG. Le quotidien sportif estime que l’ancien napolitain traverse très certainement la meilleure période de sa carrière. « La question est maintenant de savoir s’il peut passer un cap aussi avec Paris« , lance L’Equipe. À l’image de sa trajectoire depuis son arrivée en 2022, il a connu des hauts et des bas la saison passée : d’abord dans l’ombre du trio Zaïre-Emery-Ugarte-Vitinha, puis relancé avec succès au début de l’hiver avant de se blesser à une épaule, et enfin de retrouver un premier rôle en Ligue des champions au printemps, analyse le quotidien sportif. « Cette saison, le terrain s’annonce tout aussi encombré, avec la concurrence de Joao Neves, Vitinha et Zaïre-Emery, qui partent avec une longueur d’avance en ce mois de septembre, sans oublier Asensio et Lee capables d’évoluer dans l’entrejeu. » À son débit, un manque d’intensité, défensive comme offensive, en comparaison avec ses jeunes coéquipiers parisiens. Mais il a d’autres atouts à avancer : il est grand (1,89 m), gaucher, a de l’expérience et une patte compatible avec les ambitions de jeu de son coach, avance L’Equipe. Avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, il devrait retrouver du temps de jeu et une place dans le onze. « Une chose est certaine, Ruiz est prêt à batailler et il croit en son destin dans la capitale. Cet été, après son Euro réussi, on lui a prêté des envies d’ailleurs, quelques noms de clubs ont même circulé. L’intéressé a entendu ça mais dans son esprit, il n’a jamais envisagé de quitter le PSG, un endroit où il assure en privé se sentir bien », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi le litige qui oppose le PSG à Kylian Mbappé sur des arriérés de salaires et de primes. L’attaquant avait en effet saisi l’UEFA et la LFP pour récupérer 55 millions d’euros de salaires et de primes non versés. La commission juridique de la LFP doit se réunir ce mercredi matin pour examiner le dossier. « L’argumentaire des deux parties tourne autour de deux accords, que la partie joueur conteste, passés les 11 et 12 août 2023 entre le joueur et Nasser al-Khelaïfi, le président du club. Deux documents qui n’ont jamais été signés et qui sont le point de départ d’une année de négociations sans résultat. » Un premier accord a été verbalisé entre les deux hommes, puis proposé au PSG par Delphine Verheyden, l’avocate de l’attaquant français, au travers d’une lettre, indique le quotidien sportif. « Mbappé et son entourage estiment que cet accord est devenu caduc à partir du moment où il n’a pas été signé, ni envoyé à la LFP à la date demandée. » Le capitaine des Bleus et son équipe considèrent également que, même si l’accord avait été conclu, les engagements du club n’ont pas été tenus, avance L’Equipe. S’il a moins joué en fin de saison, le PSG explique que c’est une décision purement sportive, prise sans influence de la part de Luis Enrique. Là encore, les deux versions divergent. À Paris, on estime qu’un accord oral a été conclu avec Mbappé, et qu’il fait foi. Le club compte notamment utiliser les déclarations du joueur devant la presse, le 4 janvier 2024, comme preuve. « Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe mon choix, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. » C’est autour de la notion d’accord, et avec les documents amenés par les deux parties, que la commission devra statuer. Il existe trois options : la commission de la LFP demande au PSG de payer à Kylian Mbappé les sommes demandées ; elle prône une médiation ; elle estime que la direction parisienne a été dans son droit. Dans tous les cas, cette affaire devrait se prolonger à l’UEFA, aux prud’hommes puis sans doute au pénal. Les deux parties s’y attendent et s’y préparent. Présents lors de certaines réunions, Luis Enrique et Luis Campos pourraient alors avoir un rôle déterminant par leurs témoignages, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe revient également sur La prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec le PSG en 2022. Quelques mois après cette dernière, l’attaquant aurait pu quitter le club de la capitale. En effet, il se serait senti trahi par le projet parisien, notamment son début de mercato, avec ce qu’il a estimé être des promesses non tenues. « Face à cette situation, une demande a été effectuée par l’entourage du Français à la direction parisienne de quitter le club avant la fin du mercato. En colère contre ses dirigeants, Mbappé n’aurait plus voulu porter le maillot parisien. » Paris aurait répondu à sa volonté de départ, en lui demandant de produire une offre ferme de transfert. Deux offres seraient arrivées : une du Real Madrid, club dont le PSG ne voulait pas entendre parler. Puis une de Liverpool, s’élevant à 200 millions d’euros, qui aurait été formulée à Antero Henrique, ancien directeur sportif du club en charge des discussions avec le clan Mbappé cet été-là. Le Portugais aurait demandé le double, une manière de fermer la porte à un départ. De son côté, Mbappé se serait mis d’accord avec Liverpool autour d’un contrat de courte durée, lui permettant de rejoindre le Real Madrid à moyen terme, comme il le souhaitait ensuite, avance L’Equipe. À Paris, deux versions s’opposent à ces éléments. Une source interne évoque une approche plutôt orale du club de Premier League. Et une autre la dément, conclut le quotidien sportif.