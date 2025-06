Revue de presse PSG : Dembélé-Yamal, Doué, Ballon d’or

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 5 juin 2025. Le duel Ousmane Dembélé-Lamine Yamal pour le Ballon d’or, Didier Deschamps soutient Dembélé pour le Ballon d’or, Désiré Doué vers une première titularisation en Bleus…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le duel entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal dans la course au Ballon d’or. Le joueur du PSG et celui du Barça vont s’affronter ce soir en demi-finale de la Ligue des nations. Le quotidien francilien estime qu’avec 35 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG et la France, dont huit réalisations et six offrandes en Ligue des champions, Ousmane Dembélé apparait comme légitime pour succéder à Rodri au palmarès. Son plus grand concurrent se nomme Lamine Yamal. Cette saison, le prodige espagnol (17 ans) a inscrit 19 buts et délivré 22 passes décisives en 60 matches. S’il n’a pas atteint les sphères d’Ousmane Dembélé, c’est peut être parce que « le poids du but est plus diffus au Barça avec les présences de Lewandowski et Raphinha, ce qui ne l’a pas empêché de marquer dans trois des quatre Clasicos de la saison. » Sa double confrontation en demi-finale de la Ligue des champions contre l’Inter a aussi marqué les esprits, avance Le Parisien. Alors que les votes pour le Ballon d’or s’arrêtent dans deux mois, Ousmane Dembélé a un plus par rapport à Lamine Yamal, il va participer à la Coupe du monde des clubs. Le quotidien francilien explique également que le numéro 10 du PSG a été buteur ou passeur décisif systématiquement depuis le retour à Anfield. Il a été le chef de meute du PSG en Ligue des champions, un organisateur et buteur hors du commun. « Il n’a peut-être pas la notoriété de Lamine Yamal auprès des marques, ni la popularité de l’Espagnol sur les réseaux sociaux (+ 15 millions de followers sur Instagram par rapport à Dembélé), mais jamais la presse étrangère et même française n’avait autant été unanime à son sujet. » Malgré le Soulier d’Or (43 buts) pour sa première saison au Real Madrid, et même s’il peut toujours espérer remporter le Mondial des clubs, Kylian Mbappé part de très, très loin. Chez les Bleus, le choix est fait et on se lève tous pour son pote Dembélé, conclut Le Parisien.

A voir aussi : Deschamps : « Le Ballon d’or ? Je vous dis Ous’ à 100% »

De son côté, L’Equipe évoque aussi Ousmane Dembélé et le Ballon d’or en revenant sur le choix de Didier Deschamps de soutenir le joueur du PSG dans la course à la distinction individuelle suprême lors de sa conférence de presse, alors qu’il avait été plus évasif lors de sa dernière prise de parole sur le sujet. « Un positionnement très prudent justifié alors dans son camp par un vote tardif (courant août), par l’organisation de deux compétitions (Ligue des nations, Coupe du monde des clubs) à même de changer les votes et par un souhait de ne pas alimenter des « débats » jugés stériles. Et une volonté de ne pas froisser l’ego du capitaine, Kylian Mbappé ? », indique le quotidien sportif. Devant les journalistes, le sélectionneur des Bleus avait indiqué que la Coupe du monde des clubs pourrait avoir un impact sur le Ballon d’or. Un tournoi américain que les deux Français – et non Yamal – joueront. Dans ce débat, le sélectionneur, qui avait poussé la candidature de Mbappé en 2023, sait à quel point il est attendu. En 2018, au bout d’une saison (29 buts, 15 passes décisives) et d’une Coupe du monde étincelantes d’Antoine Griezmann – vainqueur parallèlement de la Ligue Europa -, Deschamps avait choisi de ne pas choisir entre l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Mbappé, Raphaël Varane voire Paul Pogba. Et à la fin le Croate Luka Modric avait raflé les suffrages… Mercredi après-midi, Deschamps a voté. À Dembélé, jeudi soir, dimanche ou aux États-Unis, de valider, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi Désiré Doué. Étincelant lors de la finale de la Ligue des champions, lui qui a été élu meilleur joueur du match contre l’Inter avec deux buts et une passe décisive, le numéro 14 du PSG devrait être titulaire ce jeudi soir avec la France contre l’Espagne lors de la demi-finale de la Ligue des nations. L’ancien Rennais devrait débuter sur l’aile gauche de l’attaque des Bleus au côté de Kylian Mbappé, en numéro 9, et de son coéquipier au sein du club de la capitale, Ousmane Dembélé, dans le couloir droit.