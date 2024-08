Revue de presse PSG : Départ, Durant, attaque…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 13 août 2024. Le PSG prépare un grand déstockage, Kevin Durant, actionnaire minoritaire du PSG, la recherche du leader offensif…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le mercato du PSG du côté des départs. « Si le recrutement du champion de France progresse, le dégraissage, lui, tarde à se déclencher. Pourtant, les dirigeants sont ouverts à l’idée de laisser partir plusieurs joueurs, dont certains participent pleinement à la préparation estivale. » En défense, le club de la capitale souhaite se séparer de trois joueurs, Milan Skriniar, Danilo Pereira et Nordi Mukiele. Un an seulement après son arrivée, libre de tout contrat, il n’a pas convaincu Luis Enrique. Le coach du PSG « a émis, dès la première partie de saison, le souhait de voir arriver en janvier une recrue plus rapide et habile balle au pied. » Le joueur, de son côté, souhaite rester au PSG, indique le quotidien francilien. En ce qui concerne Danilo Pereira, son profil technique ne fait pas forcément l’unanimité. Et avec les présences de Lucas Beraldo et Willian Pacho, la concurrence s’est accrue. L’international portugais a des touches pour son avenir, assure Le Parisien. Nordi Mukiele est aussi appelé au départ. Peu utilisé la saison dernière par Luis Enrique, l’ancien montpelliérain « ne partira pas coûte que coûte et souhaite trouver un club qui joue la Ligue des champions et se bat pour le titre de champion. » Au milieu, Cher Ndour va être prêté au Besiktas. Manuel Ugarte, lui, n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. « Pas entêté, il envisage un départ vers une destination qui pourra lui permettre d’avoir un temps de jeu plus conséquent. Manchester United l’a placé tout en haut de sa liste au milieu, mais les échanges avec Paris semblent au point mort. »

Revenu d’un prêt d’un an et demi à Lorient, Ayman Kari devrait lui aussi quitter le PSG, indique le quotidien francilien. « Alors que Luis Enrique et la direction sportive comptaient sur lui pour la reprise et que le titi avait tenu à revenir à Paris, malgré l’intérêt d’autres clubs, la donne semble avoir évolué. Revenu avec une forme physique qui a interpellé en interne, le milieu a perdu des points. » Carlos Soler ne s’opposera pas à un départ, lui qui souhaite rejoindre un club qui lui offrira la possibilité de jouer plus et de s’épanouir. « Si la piste Aston Villa évoquée il y a quelques mois n’est plus d’actualité, Brighton lui a fait une proposition quand West Ham a montré un intérêt concret. Pour l’heure, la probabilité la plus forte est à un retour dans son pays natal du côté de la Real Sociedad. » Le PSG demanderait 20 millions d’euros pour lâcher son numéro 28. Le club basque a pris contact avec Paris pour connaître les conditions d’un éventuel transfert et pourrait proposer avec option d’achat. Enfin, Paris va également devoir se séparer des joueurs qui s’entraînent avec le groupe Espoirs. Avant la fin du mercato, le 30 aout à 23 heures, le PSG devra trouver une solution pour Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et Louis Mouquet.

De son côté, L’Equipe évoque la quête du leader offensif au sein du PSG. Le quotidien sportif indique que le départ de Kylian Mbappé va, sans surprise, laisser un vide énorme en attaque. « Pour Luis Enrique, l’objectif n’était pas de retrouver un clone au Bondynois pour faire du copier-coller. L’entraîneur parisien entend reconfigurer le front offensif de son équipe pour poursuivre la mise en œuvre de ses préceptes habituels : contre-pressing, déséquilibre, utilisation des côtés… » Le recrutement de Désiré Doué entre dans ce cadre, avance l’Equipe. Ce dernier explique que l’arrivée du joueur du Stade Rennais devrait mettre définitivement fin à la piste menant à Rayan Cherki. Depuis le début du mercato, la priorité de Luis Enrique et Luis Campos, est d’attirer un joueur de couloir capable à la fois d’apporter de la créativité et de l’efficacité. « Le technicien est déjà pourvu en la matière avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, qu’il apprécie l’un et l’autre, mais la recrue devra apporter une valeur ajoutée, les deux internationaux français n’étant pas assez décisifs à l’approche de la zone de vérité. » Sur ce chantier important, le PSG n’a pas ménagé ses efforts. Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao, Jadon Sancho, Nico Williams… Toutes ces pistes ont bien été explorées, à un moment ou à un autre, avec plus ou moins d’intensité et de confiance. L’Equipe indique que certaines sont closes, mais d’autres continue d’être travaillées par les dirigeants, comme celle de Jadon Sancho. « Dans la réflexion dès dirigeants de la capitale, deux éléments entre en compte, qui se rejoignent à leurs yeux et les ont d’ailleurs conduits à écarter certains noms de leur liste : l’influence sur le jeu et le leadership. » Pour le dire en un mot, ils cherchent un patron pour leur attaque. Pas forcément quelqu’un d’expérimenté, mais un élément capable d’avoir les épaules assez solides et le talent suffisant pour assumer la charge et les attentes, lance le quotidien sportif.

Tactiquement, l’option numéro 1 à date consiste à installer Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos en pointe, avec ce renfort parmi les pourvoyeurs de ballons. « Le club estime que le départ de Kylian Mbappé va libérer les autres attaquants et que ces derniers vont peu à peu prendre de l’ampleur. » Le quotidien sportif indique que cette quête d’un leader offensif a conduit les dirigeants du PSG à élargir le spectre au-delà des ailiers. Paris avait pris des renseignements sur Julian Alvarez et il a vite été dissuadé sur sa faisabilité. Il a aussi réactivé la piste Victor Osimhen. Si le joueur est d’accord pour venir et qu’il a trouvé un accord avec la direction parisienne, cette dernière n’a toujours pas fait d’offre formelle à Naples.

L’Equipe évoque aussi l’arrivée de Kevin Durant dans le capital du PSG. Le basketteur américain, grand fan du PSG et bon ami de Nasser al-Khelaïfi, a investi dans le club de la capitale à hauteur de quelques millions d’euros, avance le quotidien sportif. « Cet investissement, qui passe par le fonds Arctos Sports Partners, actionnaire minoritaire du PSG, fait partie d’un projet plus large. En intégrant la star américaine au capital, le club valorise sa marque à l’international, et en particulier aux États-Unis, qui s’apprêtent à accueillir la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 et la Coupe du monde 2026. » Bien que l’idée de créer une équipe de basket au PSG ne soit pas d’actualité pour le moment, le club commence à s’ouvrir à cette réflexion, conclut l’Equipe.