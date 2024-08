Revue de presse PSG : Désiré Doué, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 15 août 2024. Quel rôle pour Désiré Doué au PSG ?, Luis Enrique attendu, comment le PSG a devancé le Bayern pour Doué ?…

Dans son édition du jour, l’Equipe se demande quel rôle va réserver Luis Enrique à Désiré Doué, qui devrait être officialisé comme joueur du PSG dans les prochaines heures. « Il y a quelques semaines, le technicien parisien savait qu’il partait de loin dans ce dossier. Dans l’entourage du Rennais, ils étaient même un certain nombre à clairement pencher vers le Bayern Munich. Moins risqué, un contexte plus adapté au profil de l’espoir breton, un Championnat plus ouvert : les arguments étaient nombreux. Au point qu’à un moment le club bavarois a été en pole. » Mais finalement, il devrait s’engager avec le PSG. « Si Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont été tenaces, le technicien parisien n’y est pas pour rien. Loin de là », avance l’Equipe. Dans les longs dialogues avec le jeune Rennais (19 ans), l’Espagnol l’a compris rapidement. Avec ce joueur-là, la question du jeu est centrale. Lors de leurs discussions, les deux hommes ont parlé un peu de tout mais surtout de jeu. Une approche appréciée par le jeune international Espoirs, lance le quotidien sportif. « Rarement, de l’aveu des gens qui le côtoient depuis des années, Luis Enrique s’était montré aussi engagé dans le processus de recrutement en promettant une place centrale au natif d’Angers. Il y a chez le technicien parisien cette conviction de faire de Doué un milieu de dimension européenne en gommant ses lacunes actuelles. » Selon l’Equipe, Désiré Doué, dont les qualités de tireur de coups de pied arrêtés n’ont échappé à personne au club, devrait évoluer à deux postes en priorité : milieu relayeur gauche et excentré gauche. « Dans la présentation qui lui a été faite par le club de la capitale, Doué était associé majoritairement à la paire Joao Neves (en pointe basse) et Vitinha en relayeur droit. » Mais Luis Enrique pourrait aussi le faire jouer en numéro 10, poste dans lequel il a souvent évolué en formation à Rennes.

De son côté, Le Parisien évoque comment le PSG a battu le Bayern Munich dans le dossier Désiré Doué. Hier, le club de la capitale a trouvé un accord avec Rennes pour un transfert de 50 millions d’euros « plus des bonus qui pourraient faire très largement monter la note. Certains étant facilement atteignables », indique le quotidien francilien. Avant le début du mercato, le champion de France avait placé Désiré Doué tout en haut de sa liste pour venir renforcer son côté gauche. À la recherche d’un joueur offensif polyvalent, les dirigeants du PSG attendaient de connaître la décision de Xavi Simons pour bouger. « Après s’être heurté au refus des dirigeants napolitains qui n’ont pas souhaité vendre Khvicha Kvaratskhelia, le recrutement du désormais futur ex-Rennais est devenu une évidence. » Mais dans le dossier de Désiré Doué, le PSG était en concurrence avec le Bayern Munich. Le club allemand a été le premier avait bougé en faisant une offre au Stade Rennais le 12 juillet. Paris a répondu quatre jours plus tard en proposant dix millions d’euros de plus (45). « Mais les deux ont reçu la même réponse de Rennes : un non qui les obligeait à revoir leur offre à la hausse. » Ce n’est que dimanche dernier, que l’affaire a connu une nouvelle accélération, lorsque Désiré Doué a annoncé aux dirigeants bavarois qu’il avait choisi Paris, lance Le Parisien. « Pourquoi le garçon a-t-il pris autant de temps alors que les premières offres sont arrivées courant juillet ? Tout simplement, car le joueur souhaitait rester pleinement focalisé sur les JO et ne pas voir sa compétition être parasitée par les questions autour de son avenir. » Pour convaincre Désiré Doué de rejoindre le PSG, tous les étages de la direction parisienne se sont mis en ordre de marche. Luis Enrique a d’abord présenté son projet de jeu et sa philosophie au joueur et sa famille qui ont été sensibles à ses arguments. « Mais outre les mots du technicien espagnol, le fait que ce dernier ait donné du temps de jeu à tous les membres de son effectif la saison passée a aussi penché dans la balance. » Pour convaincre le joueur et sa famille, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi se sont également largement impliqués et quelques jours avant l’ouverture des JO, une rencontre entre toutes les parties a donné à Paris un avantage plus conséquent, avance le quotidien francilien. Du côté du joueur, il a minutieusement pesé son choix. Pas uniquement en écoutant les dirigeants du Bayern ou du PSG mais en analysant le jeu des deux formations pour voir dans quelle équipe il pourrait s’intégrer le mieux et au sein de laquelle il apporterait le plus. Et le PSG avait encore un léger temps d’avance, conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi Luis Enrique. Deux mois et demi après sa dernière prise de parole, l’entraîneur du PSG est très attendu, lui qui va se présenter en conférence de presse cet après-midi (13 heures). Le quotidien sportif indique que cette prise de parole sera « l’occasion de poser des mots sur le recrutement et sur la projection de la très longue saison à venir. » Depuis le début de la semaine, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Blessés de longue date, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont les seuls qui manquent à l’appel. « Le retour de Lucas Beraldo, légèrement touché à la cheville contre Sturm Graz, est annoncé. » L’Equipe explique aussi que cette dernière semaine d’entraînement a permis d’en savoir un peu plus des choix de l’ancien sélectionneur de la Roja. Lors des oppositions à 11 contre 11, les joueurs sur lesquels ne comptent pas Luis Enrique n’ont pas été utilisés. C’est le cas de Danilo Pereira ou bien encore Nordi Mukiele. L’Equipe conclut en expliquant que pour le déplacement au Havre, le coach du PSG sera privé de Nuno Mendes, suspendu.