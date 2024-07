Revue de Presse PSG : Désiré Doué, Presnel Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 25 juillet 2024. Une nouvelle offre du PSG pour Désiré Doué, Presnel Kimpembe voit enfin le bout du tunnel…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Désiré Doué. Et le PSG a rapidement réagi après la nouvelle offre du Bayern Munich de 55M€ bonus compris. « Alors que Paris comptait mettre en avant son projet sportif pour convaincre le milieu offensif, il a aussi décidé de s’aligner sur les demandes rennaises pour mettre toutes les chances de son côté et éviter une nouvelle désillusion sur le marché des jeunes talents en L1. » La nouvelle offre des Rouge & Bleu s’élève à 60M€ bonus compris, une somme qui correspond aux demandes rennaises. Le recrutement de l’international Espoirs français relève d’une importance capitale pour la direction parisienne. « Le joueur entre dans la politique consistant à miser sur l’émergence des jeunes talents français. Les ascensions de Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery sont des arguments sur la capacité du PSG à donner du temps de jeu à des grands espoirs », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient sur le retour de Presnel Kimpembe à l’entraînement collectif. Après une double opération au tendon d’Achille et un an et demi de convalescence, le défenseur du PSG voit enfin le bout du tunnel. Ce mardi, quelques heures avant de porter la flamme olympique au château de Versailles, l’international français a participé à la séance d’entraînement avec ses coéquipiers, sans ressentir aucune gêne et plus affûté que l’an passé après sa première opération. Le Titi a immortalisé ce moment sur ses réseaux sociaux, lui qui revient de très loin. Ses blessures récurrentes remontaient depuis l’Euro 2021 avec « des pépins qu’il n’a jamais traité durablement au mollet et à la cuisse et qui l’ont privé de la Coupe du monde 2022, jusqu’à cette première rupture du tendon d’Achille contre l’Olympique de Marseille (3-0, le 28 février 2023). »

Après trois semaines d’entraînement collectif et huit mois de rééducation, Presnel Kimpembe ressentait encore des douleurs au pied en décembre dernier et a décidé de se rendre à Londres pour consulter le médecin qui l’a opéré. « Sur place, James Calder, ponte de la chirurgie orthopédique et traumatologique, procède à de nouveaux examens qui révèlent une dégénérescence des tissus du tendon d’Achille due à une malformation. Le verdict est dur mais il faut réopérer afin de renforcer cette partie de son corps », explique LP. Une annonce qui a eu l’effet d’un véritable choc pour Presnel Kimpembe et qui arrivait au plus mauvais des moments, lui qui voyait enfin le bout du tunnel. « Il manque plusieurs séances d’entraînement, ne répond plus à certains de ses proches qui tentent de le joindre pour discuter ou lui remonter le moral. »

Quelques jours avant la trêve hivernale, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, discute avec le défenseur de 28 ans sur une prolongation de contrat avec une légère revalorisation et des bonus liés au nombre de matchs joués. De quoi permettre au joueur de voir l’avenir plus sereinement et de se faire opérer dans la foulée. Lors des premiers mois de 2024, Presnel Kimpembe avait fait le déplacement avec ses coéquipiers lors des matches de Ligue des champions (Real Sociedad, FC Barcelone, Borussia Dortmund) et également en finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais. En parallèle, il était suivi par un préparateur physique pour l’aider à travailler ses courses et ses appuis. Puis, le 23 mai dernier, il avait pu participer à un entraînement collectif. Durant tout le mois de juin, il était avec Lucas Hernandez pour poursuivre sa réhabilitation, dans un Campus PSG vide. « Du travail en salle, du renforcement musculaire, des sprints, des courses longue distance et des exercices avec ballon, il enchaîne et peaufine son retour jusqu’à ce mardi et peut-être jusqu’à Klagenfurt (Autriche) où le PSG dispute son premier match amical contre le Sturm Graz. Sera-t-il sur le terrain ? Réponse le 7 août », conclut le quotidien francilien.