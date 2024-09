Revue de presse PSG : Désiré Doué, Randal Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 septembre 2024. Désiré Doué peut devenir l’un des hommes forts de l’équipe de France Espoirs, Randal Kolo Muani a toujours la cote chez les Bleus…



Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Désiré Doué. Le quotidien sportif estime que le numéro 14 du PSG est l’international espoirs français qui a fait la plus forte impression vendredi contre la Slovénie, avec en prime un très beau but. Avec sa performance contre les Slovènes, il a démontré qu’il pouvait être l’un des hommes forts de l’ère Baticle. Sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, « il avait mis une petite demi-heure à se révéler précis dans ses provocations balle au pied, mais la suite ressemblait à un récital parachevé par son but, le seul des Bleuets, inscrit au terme d’une action où il a éliminé trois joueurs. » L’Equipe indique que pour sa première titularisation de la saison, Désiré Doué a disposé avec les Espoirs d’une liberté presque totale. Placé en ailier gauche, il a souvent interchangé avec Maghnes Akliouche, positionné dans le trident du milieu, et n’a jamais hésité à se réaxer pour chercher des combinaisons avec un coéquipier. Son sélectionneur, Gérald Baticle, a aimé sa prestation. « Désiré a pris ses responsabilités, il a su le faire et trouver le cadre de belle manière. » En attendant, il a montré, à 19 ans, qu’il pouvait incarner l’un des joueurs offensifs sur lesquels Baticle s’appuiera lors des trois derniers matches de qualification, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque Randal Kolo Muani. Même s’il n’est pas titulaire au PSG, l’attaquant bénéficie toujours de la confiance du staff des Bleus. « Il a retrouvé son cocon bleu avec la même gourmandise et la même impression de légèreté qui lui permet d’être bien dans ses baskets et dans sa tête », lance le quotidien francilien. Ce dernier explique qu’un rassemblement de l’équipe de France pour l’ancien nantais est régulièrement synonyme de bien-être et de confiance en soi. En effet, malgré une première saison ratée sous le maillot du PSG et d’un début d’exercice 2024-2025 qu’il vit dans un rôle de remplaçant, Randal Kolo Muani continue de jouir d’une belle cote auprès du staff tricolore qui n’a pas hésité un seul instant à l’intégrer dans cette liste. Le Parisien estime que Didier Deschamps n’avait pas fondamentalement de raison de s’en passer après un Euro où il fut l’une des rares satisfactions offensives. « Pendant que ses partenaires d’attaque connaissaient une énorme panne d’efficacité sur les pelouses allemandes, « RKM », lui, est parvenu, un peu à la surprise générale, à tirer son épingle du jeu, en étant décisif à deux reprises. » Le quotidien francilien estime que Randal Kolo Muani affiche l’état d’esprit d’un joueur volontaire, travailleur qui n’a pas pour habitude de se plaindre alors qu’il ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable en sélection comme au PSG. « Un engagement apprécié par Didier Deschamps, qui continue de louer sa polyvalence et sa mentalité. » S’il n’avait pas attrapé un virus, il aurait été titulaire contre l’Italie. Il devrait l’être ce soir contre la Belgique, avance Le Parisien. « Le lien de confiance qui l’unit à Luis Enrique n’est pas aussi fort que celui qu’il possède avec « DD », mais sa mission principale réside désormais dans sa capacité à jouer de manière aussi libérée avec le PSG qu’en équipe de France et à faire fi de l’environnement. […]L’enjeu pour lui sera de confirmer sa montée en puissance en sélection nationale et de la transposer, ensuite, avec le PSG. Pour un joueur au parcours loin d’être linéaire, cela peut ressembler à un sacré défi », conclut le quotidien francilien.