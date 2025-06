Revue de presse PSG : développement aux USA, John Textor…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 18 juin 2025. Le développement économique et de son image du PSG aux USA, les relations Nasser al-Kelaïfi-John Textor apaisées…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque que le PSG profite de sa présence aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs pour développer son image mais également son développement économique dans le pays de l’oncle Sam. Le PSG veut profiter de sa dizaine de jours en Californie pour mener des activations avec des partenaires, créer des contenus et multiplier les collaborations pour séduire encore et toujours, avance le quotidien sportif. À partir de 2015, et pendant trois ans, le PSG a réalisé ses préparations estivales aux États-Unis (New York, Los Angeles, Miami). Lors de ces voyages, le club de la capitale avait ouvert des fans clubs, qui sont désormais 18 dans le pays, et des Academy PSG, qui sont 7 en 2025. Ces dernières permettent de pousser la marque PSG auprès des jeunes. « Aujourd’hui, les académies, notamment les deux de Floride, constituent une source de revenus non négligeable. Ce qui a permis au PSG de faire une percée aux États-Unis, c’est son partenariat avec Jordan Brand« , lance L’Equipe. En 2017-2018, c’est Nike qui propose au PSG de s’associer à la marque de Michael Jordan. Cet accord a été une déflagration dans l’industrie du marketing sportif, assure le quotidien sportif. « En effet, c’était la première fois que Jordan s’engageait avec un club de foot. Les retombées ont été énormes et immédiates. Aujourd’hui, Jordan, même si la dernière collaboration n’a pas été un franc succès, représente près de la moitié des ventes des produits dérivés du PSG« , avance L’Equipe. Outre Nike, le PSG peut aussi s’appuyer sur Arctos, le fonds d’investissement américain qui déteint 12,5% du capital de QSI, pour lui ouvrir des portes et lui faire bénéficier de son réseau dans le sport, souligne L’Equipe. Le quotidien sportif explique que l’objectif de cette virée aux USA est aussi de trouver des sponsors américains majeurs. « Le PSG cherche potentiellement un assureur, une banque ou une marque de pneumatiques. » L’agrandissement de sa base de supporters l’aidera dans cette quête, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque les relations entre Nasser al-Khelaïfi avant l’affrontement entre le PSG et Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi (3 heures, DAZN) pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Les deux hommes seront côte à côte dans les tribunes du Rose Bowl de Pasadena. Depuis l’arrivée à la tête de l’Olympique Lyonnais de l’homme d’affaires américain, les deux hommes ont eu plusieurs altercations, notamment au sujet des droits TV de la Ligue 1. Mais le 7 mai dernier, changement total d’ambiance, avance le quotidien francilien. John Textor s’affiche tout sourire avec Nasser al-Khelaïfi dans sa loge au Parc des Princes avant la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Arsenal. À l’origine de cette réconciliation, Vincent Labrune. Textor n’a pas été difficile à convaincre : il n’a jamais été vexé et mettre de l’huile sur le feu l’a plutôt amusé. Connu pour être rancunier, Nasser al-Khelaïfi n’avait a priori aucune raison d’enterrer la hache de guerre. Mais il a vite compris l’intérêt et l’urgence de mettre les ego de côté et de renouer le dialogue, avance Le Parisien. Si le PSG plane sur l’Europe, le football professionnel français va mal. Le président parisien sait qu’il est impossible de grandir sans s’appuyer sur une Ligue 1 solide. Il a toujours plaidé pour avoir une ligne Lille-Paris-Lyon-Marseille forte, lance le quotidien francilien. Il était donc difficile d’envisager l’avenir sans renouer le lien avec Textor. « Encore fallait-il que John Textor s’excuse. Ce fut fait dans les loges du Parc. » Le président du PSG œuvre en coulisses pour dépêtrer Textor de ses problèmes de multipropriété. Il n’hésite pas à faire du lobbying auprès de l’UEFA pour le soutenir, conclut Le Parisien.