Revue de presse PSG : Diogo Jota, joueurs portugais…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 4 juillet 2025. L’émouvante minute de silence du PSG pour Diogo Jota. Les Portugais du PSG affectés par sa mort…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la mort tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva hier dans un accident de voiture. Avant son entraînement, le PSG a respecté une minute de silence en hommage aux deux joueurs. Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, lunettes noires sur le nez, Luis Enrique, qui a enlevé sa casquette, Nuno Mendes, qui s’est pris la tête dans les mains ou bien encore Vitinha le regard dans le vide, ils ont tous respecté une très longue minute de silence avant que cette dernière ne soit interrompue par une salve d’applaudissements. Le quotidien sportif explique que les joueurs ont appris la nouvelle au réveil et que cela a été un choc, notamment pour les quatre joueurs portugais de l’effectif du PSG (Vitinha, Joao Neves, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes) mais également pour Luis Campos. Un proche du groupe parisien explique qu’ils ont été profondément marqués, notamment Vitinha, qui connaissait bien André Silva, avec qui il avait toutes ses classes dans les sélections de jeunes portugaises. Les joueurs du PSG ont multiplié les hommages envers Diogo Jota et André Silva via leurs réseaux sociaux. L’Equipe indique que même si les joueurs portugais du PSG auraient sûrement aimé pouvoir se rendre aux obsèques des deux joueurs demain à 11 heures à Gondomar, le village d’origine de Diogo Jota et André Silva, la distance avec les États-Unis et la tenue du quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Bayern Munich quelques heures plus tard rendent ce projet vain, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la minute de silence effectuée par les joueurs du PSG en l’honneur de Diogo Jota et André Silva. Les Parisiens ont pris le chemin de l’entraînement ce jeudi matin, à deux jours de leur quart de finale face au Bayern Munich. Avec une immense émotion, notamment chez les Portugais Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos ou Vitinha, tous coéquipiers de Diogo Jota en sélection et récents vainqueurs de la Ligue des nations, indique le quotidien francilien. « Vitinha était très affecté puisqu’il connaissait aussi très bien André Silva, le frère de Jota décédé dans l’accident. Lucas Hernandez avait également côtoyé pendant quelques semaines l’attaquant portugais lors de son bref passage à l’Atlético de Madrid. » Alors que les joueurs parisiens étaient encore en train de dormir à leur hôtel, quand la nouvelle a été annoncée en Europe, la plupart d’entre eux ont été informés par leurs proches et ont eu connaissance de ce drame au moment de consulter leur téléphone à leur réveil. Jorge Mendes, l’agent de Diogo Jota et de nombreux membres de l’effectif du PSG, s’est également chargé d’avertir, pendant la nuit américaine, ses joueurs, avance Le Parisien. Après un petit-déjeuner en commun où les mines parisiennes étaient logiquement marquées, l’effectif de Luis Enrique s’est réuni, un peu après 11 heures, en cercle, au centre du terrain d’entraînement de Kennesaw, avant de respecter deux grosses minutes de silence. Presnel Kimpembe, absent de l’entraînement collectif, a aussi rallié ses coéquipiers pour ce moment de recueillement. Seul Fabian Ruiz, victime d’un petit virus et contraint de rester à l’hôtel, manquait à l’appel, souligne le quotidien francilien.